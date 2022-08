Rosángela Espinoza furiosa por rumores de la presunta muerte de su madre: “No entiendo por qué lo hacen”

Rosángela Espinoza desmintió una publicación sobre su madre fallecida. (Foto: Instagram)

Es más de una oportunidad se ha visto que Rosángela Espinoza no se queda callada ante las falsas noticias. Esta vez, la chica reality utilizó sus redes sociales para desmentir una publicación donde informan que ella está llorando por el fallecimiento de su madre.

“Rosángela Espinoza no dudo en llorar tras su perdida (...) Rosángela Espinoza rompe a llorar tras la muerte de su madre”, se lee como título del post que ya está circulando en Facebook acompañado de una foto de su progenitora y que fue escrito por la cuenta llamada ‘peluchintv.com’.

Ante ello, Rosángela Espinoza mostró su indignación y no dudó en expresarlo en las historias de su cuenta de Instagram. La integrante de Esto es Guerra no dudó en compartir la imagen de la noticia y cuestionar a las personas que se encargan de difundirla.

“No entiendo porque hacen esto. ¡Es indignante!”, escribió sobre la fotografía furiosa dejando en claro que su mamá Blanca está bien de salud.

Cabe resaltar que, la modelo ha dejado ver el gran amor que siente por su madre. En el 2018 viajaron juntas a Cusco para llevarla a conocer Machu Picchu por primera vez y en varias ocasiones ha expresado sus sentimientos por ella.

Recordemos que, en más de una vez la popular ‘Chica selfie’ ha recurrido a su Instagram para denunciar lo que le sucede. Hace algunos días, compartió un vídeo mostrando que su automóvil sufrió varios rayones de una persona desconocida en el estacionamiento de América Televisión.

“Miren, me acaban de rayar mi carro, esto es fresco aquí en el estacionamiento del canal. estoy pidiendo las cámaras para ver quien ha sido. Miren como han rayado mi carro”, se le escucha decir bastante afectada mientras mostraba las rayaduras.

“Muchos me están preguntando por lo que pasó con mi carro, aún no se sabe quien ha sido. Solamente he tenido una hora de visualización... Voy a encontrar a esa persona porque eso es maltrato, yo no me meto con nadie, estoy en mi mundo y no hago daño a nadie. Hay mucha envidia, hay que cuidarse muchísimo”, agregó en otro clip.

Rosángela Espinoza revela que le rayaron su auto. (Video: Instagram)

ROSÁNGELA ESPINOZA SE GRADUÓ

El 15 de junio del 2022, Rosángela Espinoza compartió todo su día de graduación. La joven logró culminar la carrera de Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La combatiente no dejaba de publicar los pormenores de este importante evento para su vida profesional acompañado de un emotivo mensaje para recordar este momento.

“Finalmente me gradúe de la carrera de #marketing. 15/ 06/2022 Agradecida infinitamente”, escribió. Por otro lado, aseguró que este es solo el primer paso de una carrera profesional que busca ampliar para su vida. Por ello, señaló que continuará con sus estudios y su siguiente paso es la maestría.

Rosángela Espinoza no asistió a Esto es Guerra para estar presente en su ceremonia de graduación. (Foto: Instagram/@rosangelaeslo)

