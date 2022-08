Alessia Rovegno es acusada de no cumplir sus labores como Miss Perú y ella se defiende

Se defiende de las críticas. Alessia Rovegno aseguró que mantiene en privado su preparación para el Miss Perú, además ayuda a organización que lleva ayuda a vecinos de Pamplona.

Sin duda la elección de Alessia Rovegno como la nueva Miss Perú ha ocasionado que la joven se encuentre en el ojo público, al punto que sus detractores se encuentran atentos a cada paso que da. Por este motivo, en los últimos días la han cuestionado duramente, asegurando que no hace ninguna labor social como las anteriores reinas.

Como se recuerda, Janick Maceta, Lesly Reyna y Yely Rivera, en sus redes sociales mostraban su dedicación por la corona, asistiendo a diferentes eventos y pidiendo donaciones para ayudar a los más necesitados, algo que no se le ha visto hacer a la engreída de la familia Cayo.

Muy por los contrario, Alessia Rovegno en las últimas semanas se ha dedicado más a su carrera como cantante, además de publicar imágenes de sus viajes al lado de Hugo García, con quien tiene una relación sentimental desde hace unos meses, antes de lanzar su candidatura al Miss Perú.

Las publicaciones que ha venido realizando ha causado que sus detractores se muestren furiosos con ella, pues consideran que debería de estar enfocada a prepararse para el Miss Universo, pues muchos no se encuentran conformes con el desempeño que tiene actualmente.

“¿Y el trabajo social? ¿y la preparación para el Miss Universo? ¿y las clases y lo demás, para cuándo? ¿es Miss Perú o Miss Farándula’”, “¿Qué tiene que ver eso con su preparación? ¿está de luna de miel o qué? Al marido no lo suelta para nada”, fueron algunos de los comentarios que recibió en Instagram.

Debido a las constantes críticas que viene recibiendo, el programa Amor y Fuego decidió comunicarse con ella para saber sus descargos. De acuerdo a la modelo, ella sí se está preparando, pero lo hace de manera privada, por lo que la organización del Miss Perú no ha hecho nada público.

De otro lado, Alessia Rovegno aclaró que sí se encuentra realizando labor social y mencionó a una ONG que la respalda. “ Estoy trabajando con una organización ‘Bridges’, que ayuda y da donaciones a los vecinos de Pamplona ”, agregó.

Hugo García elogia el talento de Alessia Rovegno para el canto. (Foto: Composición)

JESSICA NEWTON DEFIENDE A SU REINA

Al enterarse de las críticas contra Alessia Rovegno, Jessica Newton salió en defensa de su reina de belleza, asegurando que efectivamente se encontraba preparando para el Miss Universo, restando importancia a los comentarios negativos de sus detractores de las redes sociales.

“ Criticar se ha vuelto un deporte nacional y la verdad lo que digan o no las redes... y se lo digo a ella todos los días, eso es algo que le tiene que dar igual. No hay día que no esté con la meta fija en el Miss Universo pero es una niña que honestamente no ha descuidado su vida personal por el concurso, por el contrariol sabe qué quiere y lo disfruta. Estoy más que feliz con esta reina”, sentenció.

