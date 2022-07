Jessica Newton se pronuncia luego que Perú no ganara en los certámenes de Miss y Mister Supranational

Jessica Newton explica por qué Perú quedó eliminado del Miss y Mister Supranational 2022. (Foto: Captura)

El pasado viernes 15 y sábado 16 de julio se llevó a cabo los concursos internacionales del Miss y Mister Supranational 2022 en el Anfiteatro Strzelecki Park de la ciudad de Nowy Sącz, Polonia, donde nuestros representantes peruanos compitieron para llevarse la tan ansiada corona.

Almendra Castillo y Nicola Roberto fueron los encargados de llevar el nombre del Perú a los mencionados certámenes. La guapa modelo llegó hasta el top 12, y tras una ronda de preguntas, no pudo ingresar al top 5.

Por su lado, el joven se quedó en el top 20 y fue eliminado de la competencia al no pasar al top 10. Pese a que ambos se figuraban como parte de los favoritos, no lograron quedar entre los finalistas. Tras ello, Jessica Newton no dudó en pronunciarse al respecto.

La directora del Miss Perú se grabó desde el aeropuerto de Polonia y comenzó hablando sobre la participación de Almendra Castillo. Según la exreina de belleza, su estatura habría ocasionado que no quede entre las cinco finalistas.

“Acabó el Supranational. La verdad es que gratamente sorprendida con Almendra, gratamente sorprendida, es una mujer extraordinaria que me gustaría mantener cerca a la organización y creo que si hay que ponerle un único pero que no está en sus manos, es la estatura, pero el resto 10/10″, dijo en las historias de su cuenta de Instagram.

Con respecto a Nicola Roberto, admitió que la organización lo eligió sabiendo que no cuenta con tanta experiencia en los concursos de belleza. Además, aseguró que pondrá más atención en el físico del próximo ganador, pues el resto de candidatos tenían una figura musculosa.

“En el tema de Nicola, sabíamos que estábamos eligiendo un chico joven, bellísimo, pero con poca experiencia. Creo que el tema del cuerpo es algo que vamos a tener que ponerle mayor atención para el próximo Mister (Perú) o elegirlo con muchísimo más tiempo, así que a los dos chicos, estoy súper contenta”, agregó.

Cabe mencionar que, el peruano recibió algunas críticas por no tener la musculatura como los demás candidatos. Si bien, tiene un cuerpo delgado, no cuenta con el abdomen marcado, ni con los brazos voluptuosos ni las piernas tonificadas.

Jessica Newton se pronuncia luego que Perú no ganara en los certámenes de Miss y Mister Supranational. (VIDEO: Instagram)

¿CÓMO LE FUE EN LA PRELIMINAR A ALMENDRA CASTILLO?

La competencia preliminar de la edición número 13 de Miss Supranational, se llevó a cabo el último martes 12 de julio. Almendra Castillo, se hizo presente en la gala, robándose la mirada de los asistentes con su desfile en traje de baño y vestido de noche.

Aquella noche, la modelo de 27 años se presentó en la pasarela con un bikini diseñado por Eduardo Gutiérrez y accesorios de Alexander Bucci. Su caminar de alta intensidad la destacó sobre las demás candidatas.

Y para la ronda de vestidos de noche, encendió el escenario con un reluciente vestido recto, asimétrico, de una manga bordada y de color rosado, diseñado por Luis Paredes. Nuevamente, los accesorios estuvieron a cargo de Alexander Bucci.

“No me cansaré de agradecerles por todo su cariño y soporte que me dan día a día. Les comparto mi presentación de anoche, espero que les haya gustado tanto como a mí, estar en el escenario fue mágico y disfruté cada pisada y cada sonrisa. Los quiero”, escribió Alemandra en Instagram una vez culminó la gala.

Almendra Castillo y su desfile en traje de baño en el Miss Supranational 2022 | VIDEO: Youtube

