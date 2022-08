Alejandro Salas se pronunció sobre la posibilidad de reemplazar a Aníbal Torres en la PCM

Alejandro Salas y Aníbal Torres en la PCM.

Pese a que el ministro de Cultura, Alejandro Salas, negó haber conversado con el mandatario del Perú, Pedro Castillo, para reemplazar en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a Aníbal Torres, igual dejó abierta la posibilidad de asumir dicho cargo.

En declaraciones a la prensa, el exmilitante de Somos Perú aseguró que está dispuesto a “trabajar por el país”, ya sea en el premiarato o en cualquier otro ministerio.

“Yo jamás le voy a decir no a poder trabajar por el país en el sector que me toque trabajar y si el presidente considera en algún momento conversar conmigo ello jamás le voy a decir no a trabajar por el país y menos en momentos en los que la democracia exige trabajo”, comentó en declaraciones a la prensa.

Según manifestó, desconoce quiénes conformarán el nuevo gabinete. “No sé (qué cambios habrá en los ministros). Nosotros no intervenimos en los cambios que se puedan hacer. El presidente ha dicho que mañana se estaría juramentando el nuevo Gabinete, lo que hace ver que ha aceptado la renuncia del gran premier que hemos tenido como Aníbal Torres y veremos qué es lo que él decida”, indicó.

Sobre los motivos que orilló a Torres Vásquez a dimitir al cargo, Salas informó que fueron por motivos personales y familiares. “Creo que está en todo su derecho de poder hacerlo y lo conversó con el presidente y los términos han sido los mejores”, añadió.

NUEVO GABINETE

En horas de la mañana, al retirarse de la Fiscalía para declarar por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, el presidente de la República anunció que este viernes 5 de agosto juramenta el nuevo gabinete ministerial.

“Mañana vamos a juramentar a este gabinete y espero que sea un gabinete bienvenido, en la convocatoria que hagamos, en la medida que se acerquen los actores políticos, la clase política, los que creen en el país, los que creen la democracia”, manifestó ante la insistencia de los medios de comunicación.

El jefe de Estado espera que este nuevo Consejo de Ministros sea de “ancha base para trabajar por el Perú”. Pese a la insistencia de la prensa, Pedro Castillo no contestó más preguntas, y solo atinó a responder con “muchas gracias” para luego retirarse y ser escoltado por los guardaespaldas en su regreso a Palacio de Gobierno.

NO QUIEREN A SALAS

Según manifestaron varios congresistas, Salas, en lugar de preocuparse de su cartera en estos meses de gestión, solo ha fungido como escudero y defensor del mandatario, ante los diversos cuestionamientos e imputaciones que recaen en su contra.

“Salas es uno de sus abogados defensores de Castillo, puede ser él el elegido. Si se quieren bajar las tensiones, debería ser una persona con un poco más de serenidad y ponderación, no confrontacional”, consideró la congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz, en desaprobación a que el titular del Mincul sustituya a Torres Vásquez.

Este fue el mismo sentir del parlamentario no agrupado, quien Enrique Wong se mostró en desacuerdo en que el Ministerio de Cultura asuma la PCM. “No pues, él se ha dedicado a ser un escuderito (de Pedro Castillo) y a defender al igual que el de Justicia (en referencia al ministro Félix Chero)”, dijo en diálogo para RPP Noticias.

“Es la oportunidad que pueda poner a un primer ministro que sea concertador, un primer ministro con capacidad y conocimiento. Tiene a (Juan) Jiménez Mayor o Pedro Cateriano”, agregó el legislador.

En tanto, la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, señaló que, de ser Salas elegido como nuevo premier, no le daría la confianza al nuevo gabinete, puesto que, en lugar de trabajar por la cultura del país, se ha dedicado a “servirle el té” al jefe de Estado.

“Yo no le ha dado la confianza a ningún ministro, y menos se la daría a él (Salas). En realidad, no ha hecho nada por la cultura peruana, más se ha dedicado a ser el ‘Piquichón’ (referencia a un personaje cómico que hacía de sobón y ayayero) del presidente. Siempre lo está protegiendo, prácticamente le lleva la taza de té a las regiones o en donde estén. Nunca hace su trabajo como ministro de Cultura”, expresó.

