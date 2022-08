Las polémicas de Aníbal Torres como primer ministro de Castillo: Hitler, ataques a la prensa y todas sus controversiales declaraciones

Aníbal Torres, a pocos días de cumplir 6 meses como presidente del Consejo de Ministros, decidió dar un paso al costado y renunciar a su cargo por “razones personales”. Recordemos que el titular de la PCM juramentó el pasado 8 de febrero de este año, luego que Héctor Valer fuera retirado del cargo.

Torres Vásquez, antes de llegar a ser el premier del Perú, se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos, también en el gobierno de Pedro Castillo.

Sin embargo, desde que asumió el cargo, no ha dejado de ser cuestionado, sobre todo por la forma en cómo se dirigía a sus opositores y a los medios de comunicación, sin resaltar los avances para devolverle al país la gobernabilidad que tanto aclama.

A continuación presentaremos algunas polémicas de Aníbal Torres, que destacó durante su gestión como premier de la PCM.

Aníbal Torres deja por "motivos personales" la titularidad de la PCM. Foto: Andina.

“Muchachito tonto”

Durante una entrevista con Mario Bryce, Aníbal Torres protagonizó una fuerte discusión con el conductor de TV cuando le preguntó por aquella frase que sostuvo “va a correr sangre” en alusión a un presunto intento de golpe de Estado en el país.

“A mí no me vas a atarantar, estás hablando con gente. No es que tú vas a hablar barbaridad y media porque tienes el medio, engañando a la gente y yo te voy a escuchar, no muchachito tonto, habla con la verdad y ley . Tú no eres la ley, los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o está opinando tu candidata o Montoya. Aquí en el Perú hay un ordenamiento jurídico”, expresó.

Críticas a la prensa y a la oposición

En más de una ocasión, Aníbal Torres ha tenido duros calificativos para la oposición, quien asegura en más de una vez está coludida con los medios de comunicación.

“La vacancia promovida por algunos congresistas, sus financistas y prensa aliada carece de todo fundamento. Utilizan la vacancia como juicio político, para repetir el golpe de Estado del 2020 y sus conocidas consecuencias. Los golpistas anhelan imponer un gobierno totalitario”, escribió en Twitter en diciembre del 2021.

Aníbal Torres estuvo casi seis meses en la presidencia del Consejo de Ministros. Juramentó el pasado 8 de febrero. Foto: Andina.

Su conversación con Vladimiro Montesinos y su alusión al terrorista Abimael Guzmán

Hace unos meses, Aníbal Torres reveló la conversación que tuvo con el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, y lo que el exfuncionario le dijo tras llevarlo al Penal II de Ancón.

“Estamos construyendo la ampliación de penal Ancón l, ahí tienen que ser trasladados (los presos de otras cárceles) ahí está el señor Montesinos, a quien lo he visitado y me dice que ‘por qué me han traído aquí, donde no tengo comunicación con mi familia, en la Base Naval con Abimael (Guzmán) ya teníamos el plan de pacificar el país, pero usted me trae aquí y el viejito se ha muerto de pena ’”, contó Torres haciendo alusión al fallecimiento del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso.

Torres comparó a Hitler con los mecanismos que se realizan en Perú en temas de infraestructuras

Aníbal Torres tomó como referencia a Adolfo Hitler con el fin buscar mejorías en el Perú respecto a temas de infraestructuras. Sus declaraciones causaron controversia e incluso le pidieron la renuncia.

Dichas expresiones fueron vertidas durante la sesión del IV Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad Huancayo, en el mes de abril.

“Las vías de comunicación son, como las venas, las arterias en el ser humano para poder sobrevivir y avanzar. Les pongo un ejemplo: Italia y Alemania eran igual que nosotros. Pero en una oportunidad, Adolf Hitler visita el norte de Italia y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas y aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo ”, fue lo que dijo el premier ante los asistentes en el coliseo deportivo de Huancayo.

Tildó de “miserable” al Cardenal Barreto

Torres calificó de “miserable” al cardenal Pedro Barreto durante una entrevista difundida a través de las redes sociales. En dicha conversación, el titular de la PCM señaló que el también arzobispo de Huancayo estaría a favor de los grupos de poder.

“Ahí tenemos un cura, el cura Valverde, no, perdón, me equivoqué, el cura, autoridad de Huancayo, su nombre me olvidé, tan miserable puede ser esta persona . Él cree que uno es un tonto. Él está a favor de los grupos de poder (...). Me equivoqué, no es Valverde, es Barreto. Él quiere por supuesto que el Gobierno pase a formar parte de la derecha”, expresó.

Aníbal Torres se refirió a lo dicho por Mariano González. VIDEO: TV Perú

Si el pollo está caro, coman pescado

Aníbal Torres hizo un llamado a la población a comer pescado en lugar de pollo, por el alto costo que se registró a inicios de este 2022 con la carne avícola. Sin buscar medidas que mitiguen el golpe a los bolsillos, el premier fue más rápido y como solución pidió más consumo marino.

“No veo tanta escasez en los mercados, ahí está el pollo. Lo que pasa es que ha subido el precio. Los precios por ley no los podemos bajar. Hay que consumir pescado que tenemos en bastante cantidad”, indicó.

“El alza de precios en el combustible se debe a la ‘guerra Rusia-Croacia’”

Un error que cometió el Aníbal Torres al referirse a la invasión de Rusia contra Ucrania, además de asegurar que por culta de esta guerra, el precio del combustible está por “las nubes”.

“Son circunstancias extraordinarias que vive no solo nuestro país, sino en todo el mundo como consecuencia de la guerra entre Rusia y Croacia ”, dijo el premier, cuando en realidad el conflicto bélico fue entre Ucrania y Rusia.

Aníbal Torres comparó a los ronderos con las Fuerzas Armadas y Policiales

Durante un discurso, Aníbal Torres no dudó en defender a los ronderos, no sin antes comparar su labor con la que realiza las Fuerzas Armadas y Policiales.

“(Las rondas campesinas) combatieron el delito real y efectivamente, desapareció al abigeato, el robo, los delitos contra el patrimonio en general, la violencia contra la mujer”, manifestó.

“Ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras Fuerzas Armadas brindaran la misma seguridad a todo el país”, añadió el ministro.

Aníbal Torres llamó “periodista vulgar” a Jaime Chincha

Aníbal Torres volvió a protagonizar un altercado con la prensa, esta vez con el periodista de canal N Jaime Chincha. Durante una entrevista con el ministro Alejandro Salas, el hombre de prensa recordó la ocasión en que Torres emuló a Adolfo Hitler para luego señalar que al extitular de la PCM “le patina el coco”. Minutos después, el premier llamó a la casa televisiva.

“He escuchado tus insultos”, dijo Aníbal Torres al inicio de su intervención telefónica. “Serénate un poco. ¿Qué clase de periodista eres? Seguro uno sin tesis”, dijo dejando sorprendido a Chincha quien solicitó que repitiera lo que acababa de decir. El periodista insistió en que no había propalado insultos contra el presidente del Consejo de ministros, pero este le recordó la frase que lo motivó a llamar a Canal N.

“Que no te haya gustado el mensaje del presidente no quiere decir que me puedes insultar”, dijo Torres, pero Chincha negó nuevamente que haya insultado al premier. “¿No estás diciendo que a Aníbal Torres le patina el coco?”, refutó. “ Tú eres un vulgar periodista que falsea la verdad ”, fue la última frase que Chincha permitió decir al aire al premier.

Premier Aníbal Torres encaró a Jaime Chincha por decir que le 'patina el coco'. Canal N

Renuncia de Aníbal Torres

Aníbal Torres renunció al cargo de presidente del Consejo de Ministros a través de una carta enviada a Pedro Castillo. En la misiva que compartió en redes sociales, sostuvo que “por razones personales pongo a su disposición”.

“Aprovecho esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de Justicia, y luego como premier”, dice Torres en parte de la misiva enviada al presidente de la República.

Agregó que se retira del cargo “después de haber servido, conjuntamente con usted, a nuestra patria, especialmente al pueblo más postergado y olvidado” y que “hoy me toca regresar a las aulas universitarias junto a mis alumnos y alumnas, y retomar lo que más extrañaba: la investigación jurídica”.

Aníbal Torres presentó carta de renuncia al cargo de presidente del Consejo de Ministros

Antecesores a Aníbal Torres en la PCM

<b>Guido Bellido</b>

Guido Bellido fue el primer titular de la PCM en el gobierno de Pedro Castillo. Juramentó el 29 de julio en Ayacucho.

<b>Mirtha Vásquez</b>

Luego llegó a la PCM Mirtha Vásquez, quien juramentó ante Pedro Castillo el pasado 6 de octubre del 2021.

<b>Héctor Valer</b>

La llegada de Héctor Valer fue muy efímera para el Consejo de Ministros, juramentó el 3 de febrero del 2022 y el 7 presentó su renuncia ante diversos cuestionamientos por su comportamiento.

