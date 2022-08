Aníbal Torres se aleja del gobierno de Pedro Castillo agobiado por la crisis y las denuncias por corrupción

Aníbal Torres en Áncash.

El jurista Aníbal Torres presentó hoy su renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros de Perú. En una carta publicada en sus redes sociales, indicó que se alejaba del gobierno del profesor rural Pedro Castillo “por razones personales”. “Aprovecho esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de Justicia, y luego como premier”, dice Torres en parte de la misiva enviada al presidente de la República.

Agregó que se retiró del cargo “después de haber servido, conjuntamente con usted, a nuestra patria, especialmente al pueblo más postergado y olvidado” y que “hoy me toca regresar a las aulas universitarias junto a mis alumnos y alumnas, y retomar lo que más extrañaba: la investigación jurídica”. Con esto, Torres se convierte en el cuarto premier en dejar el cargo en medio de las cinco investigaciones del Ministerio Público por presuntos actos de corrupción contra Castillo.

La Fiscalía de la Nación tiene indagaciones contra el presidente peruano por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por la licitación de biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) de Samir Abudayeh por parte de la estatal Petroperú, por la licitación del Puente Tarata en una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por obstruir las capturas de los prófugos de su gobierno: el exministro Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez Castillo.

Precisamente, en los últimos días, Torres se mantuvo en un notorio silencio frente a esta avalancha de cuestionamientos que hay contra Castillo. La última vez que estuvo al lado del jefe de Estado fue cuando brindó su mensaje a la Nación en el Parlamento, donde hubo llamados y gritos por parte de la oposición para que renuncie.

A la comunidad informo: pic.twitter.com/M9CEcJFfHp — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) August 3, 2022

El último escándalo de Torres fue cuando protagonizó un cruce con el periodista de canal N Jaime Chincha. Durante una entrevista con el ministro Alejandro Salas, el hombre de prensa recordó la ocasión en que Torres emuló a Adolfo Hitler para luego señalar que al extitular de la PCM “le patina el coco”. Minutos después, el premier llamó a la casa televisiva.

“He escuchado tus insultos”, dijo Aníbal Torres al inicio de su intervención telefónica. “Serénate un poco. ¿Qué clase de periodista eres? Seguro uno sin tesis”, dijo dejando sorprendido a Chincha quien solicitó que repitiera lo que acababa de decir. El periodista insistió en que no había propalado insultos contra el presidente del Consejo de ministros, pero este le recordó la frase que lo motivó a llamar a Canal N.

“Que no te haya gustado el mensaje del presidente no quiere decir que me puedes insultar”, dijo Torres, pero Chincha negó nuevamente que haya insultado al premier. “¿No estás diciendo que a Aníbal Torres le patina el coco?”, refutó. “Tú eres un vulgar periodista que falsea la verdad”, fue la última frase que Chincha permitió decir al aire al premier.

DESGASTE Y BALANCE

Analistas consultados por Infobae señalan que la salida de Aníbal Torres era inminente y el balance que deja es negativo en su paso por el gobierno.

“Era una cosa [la renuncia de Aníbal Torres] que se veía venir hace meses para que haya la posibilidad de un recambio, lo que finalmente ha ocurrido. Esto pasa en un momento complicado para el gobierno porque, evidentemente, la situación del presidente es precaria y eso dificulta la posibilidad de hacer algún tipo de convocatoria más amplia para generar un gabinete de mejor calidad. Sospecho que el reemplazante será una continuidad de lo que estamos viendo”, dijo Iván Lanegra, secretario de la Asociación Civil Transparencia.

El politólogo de la Universidad Católica de Perú consideró que el presidente Castillo pierde con Aníbal Torres, más que un primer ministro, a un escudero de las graves denuncias que salen en los medios de comunicación. “Sí, pero ese rol ya tenía problemas. Precisamente, por hacer ese papel [ser el escudo de Castillo y responder por las acusaciones de corrupción] que usted señala ya no tenía un impacto político mayor más allá de la notoriedad por lo negativo que genera algunas declaraciones suyas”, mencionó.

Lanegra sostuvo que lo ideal sería contar con una persona en la presidencia del Consejo de Ministros que permita tender puentes con cuadros calificados para que hagan sus trabajos en los diferentes ministerios. Sin embargo, dada la situación judicial del presidente Castillo, apuntó que lo más probable es que recurrirá a personajes ya conocidos. Como se sabe, en los últimas horas, exministros como Dimitri Senmache (Interior) y Betssy Chávez (Trabajo), quienes fueron censurados por el Parlamento, han visitado Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de Estado peruano.