Congreso EN VIVO decide si autoriza el viaje del presidente Pedro Castillo a Colombia

Pedro Castillo en el Congreso de la República.

En la sesión del pleno de este jueves 4, el Congreso decidirá si autoriza o no que el presidente de la República, Pedro Castillo, viaje a Bogotá, Colombia, para participar en la ceremonia de asunción de mando de Gustavo Petro, que se realizará el próximo domingo 7.

El dignatario peruano, a través de una misiva dirigida a la titular del Parlamento, Lady Camones, solicitó permiso a la representación nacional para salir de territorio peruano desde el 6 hasta el 8 de agosto.

“La asistencia del señor presidente de la República a esta ceremonia permitirá fortalecer los históricos lazos de hermandad y cooperación entre ambos países, dándole continuidad a una agenda bilateral de trabajo dirigida a la identificación de temas prioritarios de interés común para beneficio de las poblaciones de ambos estados”, se lee en el documento que lleva las firmas de Castillo Terrones y del aún presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Extracto de agenda del Pleno del Congreso de la República.

Esta solicitud llega en medio de especulaciones y rumores de que el mandatario estaría buscando asilo político para escapar de las imputaciones que recaen en su contra. Esto ha ocasionado que varios congresistas de oposición muestren su preocupación por dicho viaje, por lo que adelantaron que votarán en contra de que salga del país al considerar que ha perdido credibilidad.

“La mayoría de la gente está especulando que, como ya lo tienen acorralado, ya está pensando en irse del país, quiere aprovechar este viaje a ver si se fuga, son especulaciones, pero es creíble también”, manifestó el parlamentario de Renovación Popular, José Cueto.

“Particularmente, nunca he visto que haya una reunión de carácter estrictamente diplomática, porque viene un canciller a reunirse entre gallos y medianoche, disque para hablar con empresarios, pero ¿a media noche? Eso no es normal. Yo no le voy a dar el voto. Ya bastante vergüenzas nos ha causado las veces que ha salido al extranjero”, agregó.

Por su parte, el legislador no agrupado Carlos Anderson indicó que votará en contra del permiso por una razón “muy sencilla”: “el presidente con sus actos, y lo digo a manera personal, no solo ha perdido credibilidad, sino que se ha deslegitimado”.

“El presidente es también el representante de la Nación. Cuando él viaja al extranjero, viaja en calidad de representante de la Nación peruana y resulta que en la Nación peruana está sometido a cinco investigaciones fiscales; a mí eso me da vergüenza, sinceramente”, acotó

Patricia Chirinos manifiesta que existen rumores sobre que Pedro Castillo estaría buscando asilo político.

En tanto, el congresista de Avanza País, Diego Bazán, expresó que “varios presidentes de la línea de Pedro Castillo estarían dispuestos a asilarlo políticamente”. “No me cabe duda de que estén tramando algo, posiblemente el asilo político sea el México y esta salida a Colombia, yo adelanto que no voy a dar el voto para que esto se dé. Acá no se trata de que solo se vaya el presidente, sino de que cumpla con la justicia”, dijo a la prensa.

En esto coincidió su colega de bancada, Patricia Chirinos, quien señaló haber escuchado rumores sobre cómo el jefe de Estado estaría planeando escapar de la justicia. “Él sabe lo que se le viene, hay rumores de que el presidente está buscando asilo político. Él sabe que si la fiscal continúa investigando va ir preso”, declaró para Canal N.

“Nunca le he dado permiso de viaje al presidente, porque cada vez que viaja deja muy mal a los peruanos en el extranjero. No sabe hablar, no sabe ni lo que dice, no conoce las ciudades a donde viaje. Ni siquiera le hacen un media training para que vaya a los medios de comunicación. Después vamos a pensar que todos los peruanos somos así”, aclaró.

