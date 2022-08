¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Aníbal Torres en la presidencia del Consejo de Ministros?

Aníbal Torres presentó hoy su carta de renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros. A través de sus redes sociales, el jurista puso su cargo a disposición del presidente de la República, Pedro Castillo, quien tendría que aceptar o rechazar el documento para recomponer el gabinete ministerial. Si se cumple lo primero, habría un quinto primer ministro en tan solo un año y días.

Al respecto, el jefe de Estado tendría a la mano hasta cinco alternativas para suceder a Torres en el premierato. Infobae te hace un recuento de quiénes son los que tienen mayores posibilidades para convertirse en la mano derecha de Castillo en Palacio de Gobierno.

DIMITRI SENMACHE

El exministro del Interior es voceado como la principal carta para reemplazar a Aníbal Torres. El pasado 12 de julio, Senmache se reunió con el presidente Castillo en la sede del Ejecutivo. El encuentro entre ambos duró cerca de 50 minutos, de acuerdo con lo que se puede observar en el registro de visitas del Portal de Transparencia.

Recordemos que Senmache fue censurado por el Congreso de la República en el marco de la fuga del exministro Juan Silva, a quien acusaron de no tener “capacidad de gestión en la conducción en el sector y la grave omisión de funciones que vienen perjudicando gravemente la paz y tranquilidad en el país, así como soslayando la lucha contra la corrupción”.

La moción fue presentada el 23 de junio pasado y llevó la firma de legisladores de Fuerza Popular, de Acción Popular, de Alianza Para el Progreso, de Avanza País, de Renovación Popular y de Somos Perú. Al final, el resultado contra Senmache resultó 78 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones el último 30 de junio.

Dimitri Senmache fue la quinta persona que asumió el liderazgo del Ministerio del Interior. Foto: Andina

Entre las polémicas declaraciones que Senmache tuvo fue tomar como referencia desde su cuenta de Twitter al combate contra la delincuencia de la gestión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respecto a las medidas aplicadas por dicho jefe de Estado.

“Si Dios me permite seguir al frente del Mininter, reitero mi compromiso con el país entero, de disminuir los índices de inseguridad. Al igual que en El Salvador, y tomando de referencia al Presidente Nayib Bukele, vamos a combatir al crimen y ganar esta guerra”, indicó.

Sin embargo, muchos usuarios resaltaron las denuncias de decenas de organizaciones internacionales relacionadas a que el Gobierno de El Salvador presuntamente comete abusos contra los derechos humanos durante la aprobación del régimen de excepción vigente en el país citado.

Sobre eso, el ministro Senmache tomó la decisión de responder que queda a la espera de “que le envíen la información” para que de ese modo pueda “mantenerse al tanto” de estas denuncias en contra del gobierno de Nayib Bukele, quien se ha denominado a sí mismo como el “dictador más cool del mundo”.

ALEJANDRO SALAS

Otro candidato a reemplazar a Torres es el ministro de Cultura. A pesar de ocupar una cartera sin tanta relevancia política, Salas se ha hecho notar en los medios de comunicación como un defensor del presidente Castillo frente a las graves denuncias por corrupción que investiga el Ministerio Público.

De hecho, el último domingo, Salas respaldó al jefe de Estado y justificó los cuestionados cambios en el equipo especial de la Policía Nacional del Perú creado para buscar a los prófugos del Gobierno. “No son un tema de temor ante las pesquisas, son un tema de operatividad para fortalecer la búsqueda ejecutada por el grupo especial”, indicó al dominical.

El ministro aprovechó los minutos de entrevista en el dominical de Panamericana Televisión, para pronunciarse sobre las denuncias que acusan al titular del Mininter, Willy Huerta, de intentar retirar al coronel Harvey Colchado de la dirección de dicho grupo especial.

El ministro Salas confía en que el mandatario no dejará su cargo a pesar de las investigaciones que hay en su contra. Foto: Andina

“El ministro del Interior ha señalado que, a lo que llaman una trampa, es un tema de operatividad y funcionalidad de la Policía Nacional del Perú”, puntualizó, pero a la vez criticó a la agrupación por manifestar que, según el jefe del Mininter, “ese equipo está mal conformado y él lo va a fortalecer porque falta ahí la Policía anticorrupción, que no forma parte de ese equipo”.

Debido a esta cerrada defensa, el partido Somos Perú le pidió a Salas que renuncie a su militancia. El ministro de Cultura respondió. “Lo que llaman una defensa sesgada yo lo llamo una defensa a la democracia, al estado de derecho, a la gobernabilidad y al respeto al voto popular. Para Somos Perú solo tengo agradecimiento. Jamás me escucharán hablar mal del partido”, escribió Salas en su cuenta de Twitter.

FÉLIX CHERO

El actual ministro de Justicia también entra en el bolo. Al igual que su colega de la cartera de Cultura, Chero también se ha convertido en uno de los más acérrimos defensores del presidente Castillo en medios de comunicación frente a las indagaciones de la fiscalía y los ataques del Congreso de la República.

Por ejemplo, Chero cuestionó que la representación nacional no haya permitido que Castillo exhortará en la parte final de su mensaje a la Nación para que los prófugos a la justicia se entreguen a las autoridades. Además, que se pusieran en agenda del Parlamento cerca de 45 proyectos de ley del Gobierno.

“Esos eran los dos pedidos en concreto que, cuando un sector de congresistas tomó conocimiento de que era parte del mensaje a la nación exhortar a quienes están prófugos, interrumpieron de esa forma, al parecer, para que esto no se anuncie”, indicó el titular de la cartera de Justicia.

Félix Chero en el Congreso de la República.

Para Chero, la interrupción de los legisladores (con pifias, insultos y silbidos) al final del discurso de Pedro Castillo fue “a propósito” y tenía como objetivo evitar que el mandatario haga dicha exhortación a los prófugos de la justicia.

“Es implícito que fue a propósito porque no querían que esos anuncios se hagan. Primero, exhortar al Congreso, que, cumpliendo su rol constitucional, agende los proyectos de ley que están pendientes y, lo otro, era una exhortación. Fue visible que se estaban organizando para ese fin, que fue lo que sucedió”, manifestó el funcionario del Estado.

Recordemos que Chero ha sido cuestionado en los últimos meses por dos hechos concretos: por impulsar un proyecto de ley que sancione la filtración de información sobre investigaciones fiscales a los medios de comunicación y por decir que le recomendaría al presidente Castillo a que cierre el Congreso de la República sin ningún motivo.

JOSÉ LUIS GAVIDIA

El ministro de Defensa también ha sido considerado como una posible carta para reemplazar a Torres si dejaba el gabinete ministerial. También resulta ser un defensor acérrimo de Castillo frente a toda crítica que salga en medios de comunicación y redes sociales.

En los últimos días, Gavidia fue el escudo de los cuestionamientos hacia el presidente por no invitar a los excomandos de Chavín de Huántar de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar de este 29 de julio que se celebró en el Cuartel General del Ejército.

José Luis Gavidia, ministro de Defensa.

“Ustedes han visto el desfile, tenemos a la compañía Húsares de Junín, la compañía Fanning de la policía de la guerra del Pacífico, la compañía de las Fuerzas Históricas de la guerra de 1941 y nuestra compañía histórica de Chavín de Huántar que derrotó a la subversión, la compañía Chavín de Huántar desfilará por los próximos 100 años”, declaró a la prensa.

Hay que recordar que el ministro Gavidia es investigado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el presunto delito de peculado de uso desde el 11 de julio pasado. Esto tras la revelación del dominical Punto Final que el titular de Defensa llevó a sus hijas a una actividad oficial, sin que ellas sean funcionarias públicas. Esto ocurrió el pasado 13 de marzo.

El ministro Gavidia llegó a Huánuco a bordo de un Fokker de la Marina de Guerra del Perú, de placa AE-565, para participar en un evento oficial en un colegio con motivo de la inauguración del año escolar. Todo el evento iba a durar horas, pero el integrante del Gobierno se quedó tres días en Huánuco.

“Si cometí alguna falta o delito por haberme llevado a mis hijas y poder haber querido compartir unas horas entre el trabajo y la labor de la papá, yo lo voy a asumir. Me pondré a disposición total de investigaciones”, indicó Gavidia en diálogo con Exitosa.

El titular del Mindef mencionó que, a raíz de este problema, sus hijas se sienten responsables. “Estoy totalmente dolido y en una situación emocional muy complicada pues mis hijas han llorado y me han dicho ‘perdóname papá por haberte metido en este problema’.Se sienten responsables de lo que está pasando”, apuntó.

ROBERTO SÁNCHEZ

Finalmente, el ministro de Comercio Exterior y Turismo también es postulado para suceder a Aníbal Torres. Es uno de los integrantes del Poder Ejecutivo que está desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo. También ha ejercido una defensa a favor del presidente de la República más allá de estar en una cartera ministerial que tampoco tiene mucho peso político.

“Hay mucho que hacer todavía, pero respetemos a nuestras rondas campesinas, que son un patrimonio importante y desde acá saludo y respeto a todas las rondas campesinas, cajamarquinas y de todo el Perú”, expresó Sánchez cuando fue la denuncia de secuestro de los periodistas de Cuarto Poder; quienes revelaron que la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes, ofrecía obras a una comunidad de Cajamarca.

Sobre este tema, el ministro Sánchez fue involucrado al revelarse haber sostenido reuniones conjuntas con la primera dama, Lilia Paredes, el ingeniero Hugo Espino y el sobrino del presidente de la República, Fray Vásquez.

(Andina)

Sánchez indicó que el reportaje que emitió el dominical de Willax muestra datos que no son verdaderos, ya que la fecha que consigna el informe en la que se habría dado la supuesta reunión, el se encontraba en Cusco cumpliendo una agenda pública. Además que “ponen mi nombre y un DNI que no me pertenece, no es mío”.

De acuerdo al reportaje, la reunión se habría dado en Palacio de Gobierno el 8 de agosto de 2021, donde Sánchez y Espino habrían ingresado por la puerta de Desamparados a las 3:52 p.m. y se quedaron por seis horas, retirándose a las 09:09 p.m.

“Es absolutamente falso que yo me habría reunido con señores que no conozco. El 8 de agosto yo me encontraba en la ciudad del Cusco, con una agenda pública. Ese día no puedo estar en dos lugares a la vez. Jamás me he reunido, no conozco, ni por cel, ni por señales de humo al ingeniero Espino. No conozco a la señorita Yenifer Paredes y tampoco me he reunido nunca con ella”, agregó.

“Si se hubieran dado reuniones no tendría por qué ocultarlo. Todo tendría su agenda, así como me reuno con la primera Dama, pero con los demás señores jamás he sostenido alguna comunicación”, recalcó Roberto Sánchez.

