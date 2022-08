Magaly Medina explota contra Gisela Valcárcel por indirecta: “Ella y yo no tenemos gustos iguales”

Magaly Medina considera que Gisela Valcárcel es tacaña para comprar carteras. (Foto: Captura / Instagram)

Magaly Medina no pasó desapercibido las palabras de Gisela Valcárcel que muchos tomaron como una indirecta. Como se recuerda, en los últimos días la popular ‘Urraca’ ha sido cuestionada por mostrar sus costosas compras durante su viaje a Estados Unidos por Fiestas Patrias.

Coincidentemente, la rubia conductora compartió en las historias de su cuenta de Instagram que le regalaron una cartera de un emprendimiento peruano y no de una reconocida marca. Lo que más llamó la atención, fue el mensaje que se leyó sobre su vídeo.

“No me gusta mostrar carteras o marcas... no me gusta. Pero mostrar detalles, sí. Creo que en la carrera empresarial como en la vida los detalles cuentan”, escribió Gisela Valcárcel y a los que Magaly Medina no dudó en responder.

PUEDES LEER: Gisela Valcárcel y su indirecta a Magaly Medina por presumir lujos: “No me gusta mostrar marcas”

Este 02 de agosto, la conductora de Magaly TV La Firme se tomó unos minutos y comenzó diciendo que el contenido que muestra en sus redes sociales es muy diferente al que realiza en su programa. Además, dejó en claro que usa su cuenta de Instagram para divertirse, por lo que no tiene inconveniente en compartir todo sus carteras y demás cosas de lujo.

Siguiendo en la misma línea, la periodista se refirió a Gisela Valcárcel y no dudó en mostrar su incomodidad por decir que no le gusta publicar sus bolsos. La presentadora señaló que desde niña siempre soñó en comprarse ‘cosas lindas’ y que le encanta postear todo lo que tiene.

“¿Ella que se mete? Esta bien que otros rajen, pero si uno se fija en mis redes sociales yo les muestro hasta el último zapato que me compro (...) Ella no se puede comparar con otras personas y sus gustos. A mí me encanta el lujo, una de las cosas que yo quería más cuando era chiquita eran las cosas lindas de la vida. Me encantan las carteras así como a ella coleccionar lentes carísimos”, dijo la figura de ATV.

Magaly Medina explota contra Gisela Valcárcel por indirecta. (VIDEO: ATV)

Asimismo, la tildó de ‘tacaña’, pues aseguró que tiene los medios económicos suficientes para pagar por una cartera de diseñador. “Ella ni se las compra (las carteras). Para lo que ella tiene y podría gastar, es barato una Louis Vuitton. Que no se venga a hacer la modesta. Que a ella no le guste las carteras caras no es mi problema, yo nunca me comparo ni con ella ni con nadie. Ella y yo no tenemos gustos iguales. A mí me gustan las cosas muy finas y si me las puedo pagar, me las pago, no soy mezquina. Ella es así, es tacaña para comprar sus carteras”.

En otro momento, Magaly Medina recalcó que a ella no le gusta los bolsos de bajo precio y que gracias a su trabajo puede adquirir lo que más le gusta. “A mí si me gusta que la gente sepa que en mi closet tengo muchas carteras. A mi esposo es el único al que le permito que me regale carteras. Ella (Gisela) qué va a mostrar si no tiene de marca”.

Finalmente, le pidió a la dueña de GV Producciones que deje de mandarle indirectas. “No vuelvas a hablar de carteras porque tú y yo en eso hablamos en diferentes idiomas. Eres una tacaña. La plata se ha hecho para gastarla”.

SEGUIR LEYENDO