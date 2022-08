Magaly Medina se burla de los poemas de Zully Pinchi y asegura que no la quiere en su set: “Bien primariosa”

Magaly Medina dice que no quiere a Zully Pinchi en su set. (Foto: Composición)

Tras leer el poemario de Zully Pinchi, Magaly Medina no tuvo ningún reparo en burlarse mientras leía pequeños fragmentos del libro que fue presentado en la Feria del Libro. Para la conductora de TV, la excandidata al Congreso no tiene talento para la escritura, incluso, indicó que un niño de 6 años haría mejores creaciones que ella.

Este lunes 1 de agosto, la periodista expuso un ejemplar que le hicieron llegar, el cual venía dentro de una cajita y una taza de obsequio. Magaly Medina expresó su sorpresa por la presentación, sin embargo, no quedó conforme cuando leyó el poemario llamado Pionono de vitrina.

“Este poemario (vale) 30 soles, y ¿por qué pagaría la gente 30 soles”, se preguntó Magaly Medina, quien procedió a leer un fragmento “Bien primarioso, ¿no? ¿Por esto vas a pagar 30 soles? que creo que un niño de 6 años podría hacer mejor”, continuó y siguió leyendo.

“Y ella dice que se considera la super poeta, ha vivido sus 5 minutos de fama en la Feria del Libro, rodeada de hasta 6 seguridades, la mujer solo hablaba con quien ella quería, había que pedir cita, ni si quiera Jennifer López” , indicó Magaly Medina, quien le recordó su vínculo con Martín Vizcarra.

“Y la Zully Pinchi, cuál es su mérito”, acotó la conductora de TV, quien resaltó que el público solo fue a la feria para verla a ella porque quiere estar enterado “del chisme”, más no por su libro.

“Estaba leyendo hace un rato y me estaba matando de la risa”, continuó Medina, mientras seguía leyendo otro fragmento. “No es por anda, aprecio el arte y la literatura, pero por favor, no me quieran vender esto como poesía”, señaló la conductora de TV.

Como se recuerda, Zully Pinchi fue involucrada sentimentalmente con el expresidente Martín Vizcarra tras difundirse una supuesta conversación amorosa entre ellos. Cabe indicar que el exmandatario está casado y negó haberle sido infiel a su esposa. A raíz de esta noticia nació la canción Mi bebito fiu fiu, de Tito Silva, la cual llegó a viralizarse de manera internacional.

ZULLY PINCHI NO DESCARTA IR AL SET DE MAGALY MEDINA

La reportera de Magaly Medina asistió a la Feria del Libro, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a Zully Pinchi, quien se encontraba presentando su libro. Aunque la periodista le preguntó si estaba sacando ventaja de un hecho tan polémico, la excandidata al Congreso dio una respuesta que no tenía relación.

“Este es un poema muy bonito escribió en 2014, estoy escribiendo más de una década, He presentado libros en Madrid, he hecho giras de libros en España. De repente no ha sido muy famoso pero no significa que no ha sido relevante, han habido muchas condecoraciones, muchos premios” , señaló bastante seria.

Consultada por sí aceptaría sentarse frente a Magaly Medina, Pinchi indicó que sí, hecho que sorprendió a la reportera y a la propia Magaly Medina.

“Le tengo mucho cariño y mucho respeto, vivimos en un estado de derecho y en un gobierno democrático, y hay libertad de opinión, me agrada como mujer, es muy fuerte la admiro con luz propia. ¿Si iría a su programa? Claro que sí, en algún momento que sí”, dijo Zully.

Sin embargo, estas palabras no sentaron bien a la conductora de TV , pues señaló que no la aceptaría, pues se desesperaría con sus respuestas. “Ay, no, no le tendría paciencia, yo la botó en one, cuando no me contestan y comiencen, ‘yo he hecho giras en toda España’. ¿Ah sí? quién se había enterado. Ay, por favor con estas ridiculeces, en España hay un público culto también, pero bueno, así creamos celebridades” , concluyó.

