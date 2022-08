Valery Revello niega reconciliación con Sergio Peña y desmiente a Rodrigo González: “Imposible”

Valery Revello dejó en claro que no volvería con Sergio Peña. (Foto: Instagram)

Rodrigo González sorprendió al revelar que Sergio Peña estaría planeando reconquistar a Valery Revello luego de los fuertes rumores sobre el fin de su relación con Tepha Loza. El conductor de Amor y Fuego reveló que una ‘rodriguista’ le informó que el futbolista quiere reconciliarse con la madre de su pequeña.

“Lo que yo tengo entendido y me han pasado por ahí, es que Sergio Peña ya se estaría viendo con Valery Revello. Me lo ha dicho una rodriguista que sabe que ya están en...”, dijo el popular ‘Peluchín’ este último lunes 01 de agosto.

Ante ello, los seguidores de Valery Revello no tardaron en consultarle al respecto. Y es que, la modelo decidió interactuar con los usuarios en Instagram abriendo la famosa cajita de preguntas y un cibernauta quiso absolver la duda de muchas personas.

“¿Descartas volver con tu ex? Rodri dijo que ya están en planes”, se lee en las historias de dicha red social y a lo que la joven no tuvo inconveniente en responder. Según explicó, no quiere que se esté circulando un falso rumor, por lo que dejó en claro que no volvería con Sergio Peña.

“IMPOSIBLE. No iba a responder, pero no quiero rumores falsos y estoy en modo zen en la playa leyendo este libro, se los recomiendo”, escribió sobre una imagen de las hojas de un libro.

Foto: Instagram

Cabe mencionar que, las especulaciones de que el pelotero quería recuperar a su exesposa cobraron fuerza porque el presentador de espectáculos también dejó entrever que Revello habría terminado su romance con el exchico reality, Diego Rodríguez.

Recordemos que, desde que Sergio Peña y Valery Revello hicieron público su separación, los dos han sido vinculados con diferentes personas. El pelotero inició una relación con la integrante de Esto es Guerra, mientras que Revello fue vista besándose con Rodríguez.

¿POR QUÉ SE DICE QUE SERGIO PEÑA Y TEPHA LOZA TERMINARON SU RELACIÓN AMOROSA?

Todo comenzó por un post de Tepha Loza en las historias de su Instagram, donde reflexionaba sobre la importancia de ser felices en la vida pese a los momentos difíciles. “A veces culpamos a la vida por cada situación mala que nos pasa, viviendo en un mundo perfecto, pero si nosotros somos la que la cag***. Nos complicamos la vida. Seamos felices con lo que tenemos, así sea poco y disfrutemos de quienes tenemos a lado. De vivir, de amar con locura, de hacer locuras por ver a la otra persona feliz y por ti. Por uno mismo. Agradece, disfruta, vive y ama”.

Por su lado, Sergio Peña hizo otra publicación, que sorprendentemente decidió eliminar minutos después. “Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida, pero nunca tuvimos una despedida. Dime si tú vienes o yo voy, eso no puede pasar de hoy”.

Posteriormente, el futbolista presumió en sus redes sociales que se fue de fiesta con dos guapas rubias. Pese a que borro su publicación, las fotografías ya se habían vuelto viral. No obstante, las modelos también compartieron imágenes de la juerga que armaron en una discoteca de España.

Hasta el momento, ni Tepha Loza ni Sergio Peña han confirmado o negado una separación. Cada uno ha decidido guardar silencio y hacer caso omiso a todo lo que se viene hablando en los medios de comunicación.

Sergio Peña aclaró que solo sus féminas acompañantes son solo sus amigas. (Foto: Instagram)

