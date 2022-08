Sofía Franco y su reflexión sobre la infidelidad: “A veces uno da segundas oportunidades por los hijos”

Sofía Franco considera que la infidelidad se puede perdonar dependiendo de cada persona. (Foto: Captura)

Este 02 de agosto, Sofía Franco estuvo en el set de En Boca de Todos y durante el programa se tocó el tema de la infidelidad. La exconductora de televisión no dejó de dar su opinión al respecto y sorprendió al decir que ella sí perdonaría a su pareja dándole una segunda oportunidad.

Todo comenzó cuando Tula Rodríguez comenzó con la secuencia llamada “Catarsis” donde el psicólogo Tomás Angulo se sentó con algunos invitados para conversar sobre si el engaño merece ser perdonado cuando hay hijos de por medio.

Entre las figuras del espectáculo que estaban en el set se encontraba Alexandra Horler, quien se mostró segura al decir que uno no debe dejar pasar una infidelidad a pesar de tener pequeños en casa, pues son ellos quienes se quedan con las secuelas que se pueden ocasionar entre los padres.

Sin embargo, Sofía Franco no estuvo de acuerdo con la periodista. “Yo decía, de repente a Alexandra que no tiene bebés, no le ha tocado perdonar”, comenzó diciendo Franco dejando entrever que ella sí ha pasado por un caso de infidelidad.

Asimismo, indicó que depende de cada persona si da otra oportunidad a su relación y que muchos suelen hacerlo por el bienestar de su familia. Hasta incluso, señaló que a veces un hecho que traiciona la confianza sirve para “tocar fondo y levantarse”.

“Uno a veces da una oportunidad y es suficiente. De ahí a más, ya cada uno lo analiza y lo toma o lo deja. A veces sí, por los hijos, la familia, por esa unión uno da ese paso adelante y se mejoran las cosas. Quizás también tocar fondo, a veces a uno lo levanta y se recompone”, dijo esta tarde.

Sofía Franco habla sobre la infidelidad. (VIDEO: América TV)

Recordemos que, ha sido hace pocos días que Sofía Franco confirmó el fin de su romance con el padre de su hijo, Álvaro Paz de la Barra. Esto después de que el exburgomaestre fuera captado paseando por un centro comercial y celebrando su cumpleaños con la modelo Jamila Dahabreh.

Pocos conocían de dicha separación, ya que se creía que estaban intentando retomar su vida de pareja una vez más después de ser vistos juntos en las campañas políticas del abogado cuando se postulaba para ser el nuevo alcalde de Lima.

