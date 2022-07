Magaly Medina alardea sus costosas compras con Josetty Hurtado en Los Ángeles

Magaly Medina y Josetty Hurtado presumen sus compras costosas en Los Ángeles. Foto: composición.

Magaly Medina aprovechó las vacaciones que está disfrutando en Estados Unidos para visitar a su gran amiga Josetty Hurtado y como es de costumbre, salieron de compras a las tiendas de moda más exclusivas que están ubicadas en el Rodeo Drive Beverly Hills de Los Ángeles.

Como se sabe, la conductora de espectáculos está aprovechado los días feriados por fiestas patrias que hay en nuestro país para salir una semana de vacaciones junto a su esposo, Alfredo Zambrano.

La presentadora de ATV retornará a Lima el siguiente domingo y podrá salir en vivo a partir del siguiente lunes 1 de agosto, puesto que, su programa Magaly TV: La Firme se sigue emitiendo, pero son reportajes grabados.

La conductora de espectáculos y la influencer internacional compartieron en sus redes sociales un video donde se puede ver como presumen y alardean sus compras en tiendas lujosas, derrochando su buen gusto y sus altos ingresos.

Magaly Medina y Josetty Hurtado pasearon a bordo un auto lujoso, color negro, por todas las casas de moda, tales como; Fendi, Gucci, Dior, entre otras. Como unas niñas en una tienda de dulces, se lucieron muy felices en cada tienda exclusiva, se probaron todo y escogieron lo que más les agradaba.

En un video que han publicado ambas en su cuenta de Instagram se escucha decir a Josetty dar la bienvenida a Magaly al Rodeo Drive y la popular Urraca le responde: “Esto pasa cuando sales de compras con Josetty” , mostrando todas las bolsas de compras que se encontraban en la parte de atrás del auto.

Y cuando está por finalizar el video la hija mayor de Andrés Hurtado comenta “‘Maga bienvenida’. Y la periodista dice: ‘ Gracias. Mira lo que me haces hacer, estamos quebrando la tarjeta de crédito’”. Josetty la sorprende con su respuesta y le reprocha: “Pero, ¿cuándo vienes? nunca vienes, seis años trabajando acá y no me vienes a visitar”.

En el pequeño reel se pueden ver que se probaron zapatos, sandalias, vestidos y además lucieron carteras, lentes, entre otros.

Como es de conocimiento, Medina tiene una sólida amistad con las hijas del conductor ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. Ellas la han apoyado en varios casos sociales, y cada que ha tenido oportunidad, la periodista presenta reportajes en su programa de farándula, de cómo le está yendo a Josetty y Gennesis en la tierra del Tío Sam.

Magaly Medina presume sus lujosas compras con Josetty Hurtado. Video: Instagram

MAGALY MEDINA VISITA HOLLYWOOD

Como parte de sus días de relajo, Magaly Medina sigue visitando los hermosos paisajes de California, lugar donde está ubicado Hollywood. Justamente en una de sus publicaciones en Instagram se ve a la presentadora con el fondo del famoso y gigantesco letrero, situado en una colina conocida como Monte Lee, que forma parte del Parque Griffith, en el distrito de Hollywood Hills, en Los Ángeles.

Sin embargo, la conductora no está solo con su pareja, también se luce con unos amigos, a los que no duda en mostrar en sus publicaciones. Desde deleitándose con exquisitos potajes hasta disfrutando de una copa de champagne.

Como se sabe, la comunicadora ha dicho en más de una oportunidad que prefiere disfrutar de sus vacaciones viajando, ya sea fuera o dentro del país. Esto con el fin de escaparse del bullicio limeño, lugar donde no puede transitar tranquilamente por la fama que tiene. Ha realizado viajes en Estados Unidos, Europa y dentro del Perú, siempre acompañada de su esposo.

La conductora de televisión no tiene ningún reparo en exponer a través de sus redes sociales los lugares a donde viaja. Ha aprendido a conectar con sus seguidores perfectamente, contándoles su día a día y cada experiencia que vive, además de publicar jocosos videos y hasta tips de recetas.

Magaly Medina presume sus vacaciones en Hollywood junto a su esposo Alfredo Zambrano. (Video: Instagram)

