Gisela Valcárcel y su indirecta a Magaly Medina por presumir lujos: “No me gusta mostrar marcas”

Gisela Valcárcel le mandó tremenda indirecta a Magaly Medina. (Foto: Composición Infobae)

Magaly Medina ha recibido una serie de cuestionamientos desde que se fue de vacaciones por los feriados de Fiestas Patrias. Mediante sus redes sociales, la ‘Urraca’ presumió las ostentosas compras que hizo en Estados Unidos, algo que no le gustó mucho a varios personajes de la farándula. Gisela Valcárcel sería una de sus principales detractoras.

Sucede que, a través de su cuenta oficial de Instagram, la ‘Señito’ hizo una inusual publicación que, al parecer, escondería un mensaje oculto para la conductora de Magaly TV La Firme. En una historia de Instagram, Gisela mostró una cartera que adquirió en un emprendimiento peruano, y no en una casa de modas.

“No me gusta mostrar carteras o marcas... no me gusta. Pero mostrar detalles, sí. Creo que en la carrera empresarial como en la vida los detalles cuentan. Añádele algo más a ese emprendimiento, pon tu estilo personal. Ahí está la clave”, escribió la rubia conductora en su plataforma oficial.

Post de Gisela Valcárcel. (Foto: Instagram)

DURAS CRÍTICAS

De esta manera, Gisela Valcárcel se sumaría a las figuras del entretenimiento que criticaron a Medina por exponer sus joyas, carteras y más prendas de lujo-de las marcas Fendi, Gucci, Dior-en redes sociales. Esto lo hizo gracias a su buena posición económica y a su esposo Alfredo Zambrano, quien suele engreírla en cada viaje que hacen juntos.

Recordemos que el primero en criticar a la ‘Reina del ampay’ fue Rodrigo González. En el programa Amor y Fuego, aseguró: “Eso me parece huachafería, me parece huachafada, poco fina, me parece un exceso de exhibicionismo. Para mí esto no es ‘comparto con mis seguidores lo bien que la vida me ha tratado, lo bien que la vida ahora me retribuye mi esfuerzo’. Eso es exhibicionismo y huachafería, es ‘Chibolina’”.

En tanto, su compañera Gigi Mitre resaltó: “Mientras más ostentas, me parece que se ve menos fino, menos elegante, esa es mi opinión. Yo entiendo que le guste, ella nunca lo ha ocultado, ella siempre cuenta que le gustan las carteras y bien por ello, pero creo que ostentar le quita hasta la elegancia”.

Rodrigo González critica a Magaly Medina por exponer sus compras de lujo con Josetty Hurtado. (VIDEO: Willax TV)

MAGALY MEDINA NO SE QUEDA CALLADA

La conductora de ATV se defendió de las duras críticas que recibió por parte de los conductores de Amor y Fuego, y de los usuarios que también la tildaron de “huachafa” en redes sociales.

“A muchos les ha incomodado mis cajitas (de las marcas), pero estaba con Josetty, ¡pues qué quieren! Hay que saber cómo es el lenguaje de redes, este tipo de cosas hay que tomárselo con sentido del humor porque son cosas hechas para divertir a la gente, como en la televisión”, indicó la periodista.

“Mi mejor compañero de compras es mi esposo, ¿se imagina que me voy a recorrer todas las tiendas con Josetty, a quien lo tengo mucho cariño, pero no tengo la confianza como para ir a comprar? Hasta para hacer shopping hay que tener química con las personas. Esas son humoradas para las redes sociales. (Josetty y yo) nos la pasamos chambeando para las redes, ella es disciplinada”, añadió.

SEGUIR LEYENDO: