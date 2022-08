Magaly Medina criticó que Sofía Franco haga reflexión sobre la infidelidad: “Me sigue dando lástima”

Magaly Medina critica a Sofía Franco. (Foto: Composición)

Magaly Medina no se guardó nada y se refirió a las recientes declaraciones de Sofía Franco sobre la infidelidad y el perdón entre las parejas. La exconductora de televisión reapareció en En Boca de Todos y fue parte de un espacio en el que se habló de las relaciones amorosas.

Durante sus declaraciones, la expareja de Álvaro Paz de la Barra, señaló que muchas veces es importante perdonar en una relación cuando se tiene familia. Como se recuerda, ella ha vivido una tormentosa relación con su esposo, quien incluso la denunció ante la policía.

Fue en este episodio que Franco solicitó la ayuda de Magaly Medina ante el abuso que había recibido dentro de su propiedad. En videos difundidos en aquel entonces, se vio a la mujer siendo arrastrada por efectivos policiales, mientras que su entonces pareja no hacía nada evitarlo.

Ante ello, Medina Vela se mostró indignada y lamentó que le hayan dado un espacio como este para tocar estos delicados temas. Además, afirmó que la exmodelo no tiene ninguna autoridad moral para salir a hablar así y mucho menos en televisión nacional.

“Sofía Franco, hablando y opinando sobre infidelidad, sobre parejas, sobre el perdón. Ella, aquella mujer a la que vimos en patéticos momentos. Todos tienen derecho a salir adelante, pero ella no ha salido de aquello que denunció, sigue ligada a ese señor que le hizo varias humillaciones públicas”, señaló al inicio.

Magaly Medina criticó que Sofía Franco haga reflexión sobre la infidelidad. (Video: ATV)

Por otro lado, dejó entrever que habría llegado a un acuerdo con el exalcalde debido a que lleva una vida acomodada en México, pero se le desconoce algún tipo de trabajo para mantenerse. “Lo que vemos es que aparentemente negoció con él una forma de vida que ahora le permite estar en México, en un súper departamento en una zona exclusiva de la ciudad. Pero esas imágenes nunca se van a ir. Antes de dársela de consejera, debe aconsejarse ella misma y recordar estas cosas”, agregó y revivió las imágenes de cuando le pidió ayuda.

“El esposo llamó a la policía para que venga y no levantó un dedo para evitar que la arrastraran que la trataran como a un animal, que la llevaran gritando y la metieran en una celda desde nos llamó a pedir ayuda. Creímos en ella y la quisimos ayudar, pero hay gente que no se quiere ayudar a si misma, porque prefiere la comodidad, los beneficios”, señaló bastante indignada la presentadora de televisión.

Finalmente, señaló que Sofía Franco no es un ejemplo de mujer empoderada, por lo que cree que no merece estar en un programa para féminas que busca empoderar ya que es todo lo contrario.

“Me sigue dando lástima y pena porque no la deben de exponer a una mujer que no es ejemplo de absolutamente nada. Porque si se hubiera levantado sola, si hubiera dejado a su agresor y se hubiera ido a sacar adelante a su hijo trabajando, porque tenía formas de pedir un trabajo de lo que sea. Ahora no puede hablar que si le ha tocado perdonar o no, ya sabemos que perdonó. A mí no me vengan a hacer creer que ella es una empoderadísima y que tiene que decirle al resto perdonen nomás, no es una excusa tener bebé, tener familia para perdonar que a uno lo humillen, que a uno lo pisoteen, ella no nos va a venir a enseñar eso. Estás bien equivocada Sofi” , sentenció Medina Vela.

