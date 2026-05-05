Patrick Zubczuk responde sobre el cruce con Walter Paolella: “Me dijo que, siendo profesional, no debía festejar de esa manera”

El arquero Patrick Zubczuk rechazó categóricamente las acusaciones de agresiones hacia una integrante de prensa, asegurando que las imágenes demuestran la correcta actuación de Deportivo Garcilaso en el incidente (Liga 1)

La tarde de ayer en que Deportivo Garcilaso se impuso a Los Chankas quedó marcada por una serie de incidentes que trascendieron el resultado en la fecha 13 del Torneo Apertura. Y es que las cámaras enfocaron la celebración de Patrick Zubczuk, portero del conjunto cusqueño, cuya efusividad al terminar el encuentro provocó la reacción inmediata del entrenador rival, Walter Paolella. El intercambio entre ambos escaló en intensidad y derivó en una intervención policial para evitar mayores conflictos en el estadio.

El propio Zubczuk narró en el programa Hablemos de Max que, durante el segundo tiempo, soportó insultos constantes provenientes de un sector del campo, específicamente de utileros o recogebolas del equipo rival, pero optó por no responder en ese momento.

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Tras el pitazo final, celebró el gol decisivo mirando hacia ese sector, lo que desató la molestia de Paolella, quien se acercó a increparlo. “El técnico de Los Chankas me reclamó por mi celebración, me tomó del brazo y me cuestionó duramente. Considero que fue una reacción desmedida por el contexto del partido”, relató Zubczuk, subrayando que la situación se tornó más tensa cuando el entrenador cruzó comentarios que consideró una falta de respeto.

El enfrentamiento entre Zubczuk y Paolella tras el partido

El cruce entre Patrick Zubczuk y Walter Paolella estalló tras el pitazo final, cuando la celebración del arquero desató un intercambio tenso que obligó a la intervención arbitral y policial. (Liga 1)

El desenlace del encuentro entre Deportivo Garcilaso y Los Chankas estuvo dominado por un ambiente de nerviosismo. Según el arquero cusqueño, la celebración fue un desahogo tras semanas complejas para el equipo, que lucha por salir de los últimos puestos en la tabla. La reacción de Walter Paolella, técnico de Los Chankas, fue inmediata y directa. “Me dijo que, siendo profesional, no debía festejar de esa manera. Luego, su actitud fue más agresiva, agarrándome fuerte y lanzando frases que prefiero no repetir”, declaró Zubczuk.

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El reclamo no solo se limitó a la celebración. De acuerdo con Zubczuk y con el testimonio del defensor Horacio Benincasa, Paolella habría emitido comentarios despectivos sobre el plantel de Garcilaso, sugiriendo que jugaban por incentivos económicos. “Nos dijo que nos tiramos de cabeza por dinero, lo que es falso y ofensivo. Luchamos por nuestro equipo y nuestras familias”, explicó el portero Benincasa tras el partido, negando cualquier tipo de arreglo o motivación extra deportiva.

La intervención del árbitro principal, Jesús Cartagena, se volvió necesaria ante el incremento de la tensión. Cartagena expulsó a Paolella y a Benincasa, mientras la policía ingresaba al campo para separar a los involucrados. El incidente fue registrado por las cámaras de televisión y generó debate en la transmisión oficial, donde comentaristas como Diego Rebagliati cuestionaron la actitud del entrenador de Los Chankas al dirigirse directamente a un jugador rival.

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Acusaciones y desmentidos sobre una supuesta agresión

Tras el partido, surgieron versiones de una presunta agresión a una periodista, pero Zubczuk negó los hechos y sostuvo que las imágenes muestran un accidente sin intervención de su equipo. (Liga 1)

En paralelo a los roces deportivos, surgieron rumores respecto a una presunta agresión de futbolistas de Deportivo Garcilaso hacia una mujer que formaba parte del equipo de prensa de Los Chankas. Zubczuk rechazó categóricamente estas versiones.

“Circulan videos donde se ve claramente que la chica tropieza con un integrante de su propio equipo. Ningún jugador de Garcilaso estuvo involucrado en ese momento”, afirmó el portero, añadiendo que fue su compañero Xavi Moreno quien se acercó para asistirla y asegurarse de que estuviera bien.

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Las imágenes de la trasmisión oficial respaldan la versión de los futbolistas cusqueños. Hasta el momento no se encontraron pruebas de contacto físico indebido ni de conducta antideportiva hacia la integrante de prensa, según detallaron miembros de la directiva del club. “Nuestros jugadores actuaron de manera correcta y prestaron ayuda cuando fue necesario”, señaló un vocero del equipo.

Decisiones arbitrales y ambiente posterior al altercado

El árbitro Jesús Cartagena intervino con expulsiones y sanciones para controlar el caos tras el partido, mientras la policía ingresaba al campo para evitar que el conflicto escalara. (Liga 1)

El árbitro Jesús Cartagena tuvo que tomar medidas disciplinarias en un contexto de alta presión, repartiendo tarjetas y sancionando las acciones que se desarrollaron tras el silbatazo final. La presencia policial fue clave para evitar que el altercado se extendiera y garantizar la seguridad de jugadores y personal técnico.

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La intervención del asistente técnico como Lisandro Greppo y el propio DT de Garcilaso, Sebastián Domínguez, ayudó a calmar parcialmente los ánimos, aunque el incidente ya había dejado una marca en el desarrollo del torneo.

Los hechos sucedidos en este encuentro provocaron que la Comisión de Justicia de la Liga 1 pusiera bajo revisión las conductas exhibidas por ambos equipos, especialmente la del entrenador Walter Paolella, cuya actitud fue severamente criticada dentro y fuera del campo.

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