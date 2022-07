Sofía Franco al ser consultada sobre una relación entre Álvaro y Jamila Dahabreh: “Son insensateces”

Sofía Franco se refirió a Jamila Dahabreh y Álvaro Paz de la Barra. (Foto: Composición)

La exconductora de TV Sofía Franco se presentó en el programa En Boca de Todos donde no dudó en hablar del ampay que protagonizó su expareja y padre de su hijo, Álvaro Paz de la Barra. Tras confirmar que estaba soltera, la rubia señaló que tiene una buena relación con el abogado. Asimismo, indicó que desea que sea feliz, sin embargo, aún no se podría hablar que tiene una relación con Jamila Dahabreh, pues aún no está divorciado.

“Como que darle su bendición nunca tanto, tenemos que consolidar el tema de papeles, no hemos hablado de divorcio. (Sobre una relación entre ellos) Son insensateces que uno no puede estar rectificando. Sí la conozco en los desfiles que ha tenido”, señaló.

“Él se encargara de elegir a la persona correcta. Me gustaría verlo siempre feliz, es una buena persona. Siempre le voy a desear lo mejor, al igual que él a mi. No tengo ninguna bronca con nadie, todo está en paz”, acotó.

