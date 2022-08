Desde Mario Irivarren hasta Paolo Guerrero: El historial amoroso de Alondra García Miró

Conoce a los amores de Alondra García Miró. (Foto: Composición Infobae)

La modelo peruana Alondra García Miró se encuentra vacacionando en España en medio de rumores de una posible separación con su novio Paolo Guerrero, quien ha sido vinculado recientemente con la bailarina brasileña Ana Paula. Hasta el momento, ninguno de los dos ha desmentido su supuesta ruptura amorosa.

Pero quien sí habló fue Lorena Cárdenas, aún esposa de ‘Coyete’ Rivera y amiga íntima de la modelo. En entrevista con Magaly TV La Firme, aseguró que la pareja ya no está más junta, confirmando así las especulaciones. “Eso es la intimidad de su relación. Cada uno hace su vida, ellos ya no están”, dijo para sorpresa de la ‘Urraca’.

Como se recuerda, Alondra García Miró y ‘El Depredador’ llevan cuatro años de relación y todo apuntaba que su historia de amor se consolidaría en matrimonio. Sin embargo, parece que la exchica reality está soltera de nuevo.

A propósito de su presunta nueva situación sentimental, aquí te contamos los amores que pasaron por la vida de Alondra, desde que ingresó a la TV como la flamante novia de la ‘Calavera coqueta’ hasta la actualidad.

MARIO IRIVARREN

Luego de un corto paso por Esto es Guerra, la guapa modelo ingresó a Combate en el 2013 como la nueva integrante del equipo Verde. Rápidamente, se convirtió en el jale del reality de competencia no solo por su belleza natural, sino también por su intenso romance con Mario Irivarren, uno de los competidores más queridos.

Aunque solo eran miel frente a cámaras, su relación amorosa llegó a su fin en noviembre de 2014. Mucho se especuló sobre una infidelidad por parte de la ojiverde, ya que por esas fechas ya estaba siendo relacionada con Paolo Guerrero; sin embargo, Mario aseguró que su separación se dio en buenos términos.

“Terminamos la primera semana de noviembre. Lo hicimos público el 15 o 20, pero tendrían que preguntarle a Alondra cuándo pasó lo de Paolo, yo no sé. Hubo una relación, se terminó y se empezó otra. Así de simple. No me molesta que me la recuerden. Yo evito el tema por respeto. No me fueron infiel, no me cambiaron en un dos por tres. No le tengo resentimiento”, sostuvo Irivarren.

Mario Irivarren y Alondra García Miró lucieron su amor en el reality de competencia Combate. (Foto: ATV)

PAOLO GUERRERO

La exchica reality conoció al futbolista peruano a fines de 2014, cuando ambos coincidieron en una chocolatada que Guerrero había organizado para los niños y familias de San Juan de Lurigancho. “Él estaba tímido atrás del bus, solo. Ya en el transcurso del día fuimos conversando y, al final, me pidió mi teléfono y quedamos en salir a comer”, contó Alondra a Día D.

El deportista quedó ‘flechado’ e hizo de todo para seguir conociéndola. Fue así que cambió sus planes y viajó a Piura para celebrar Año Nuevo con García Miró. Ya cuando su relación se formalizó, Alondra regresó a Combate y, delante de Mario Irivarren, gritó su amor por Paolo Guerrero. El romance parecía estar en su mejor momento, pese a los rumores de celos por parte del futbolista.

Dos años después de esta complicada relación, cada uno tomó rumbos diferentes en diciembre de 2016. En el caso de Paolo Guerrero, inició un romance con la nutricionista brasileña Thaisa Leal; mientras que la ojiverde se lució al lado de un conocido actor nacional.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró se conocieron en una chocolatada en San Juan de Lurigancho. (Foto: Instagram)

CHRISTIAN MEIER

Alondra García Miró y Christian Meier empezaron a salir en marzo de 2017, cuando ambos coincidieron en el estreno del espectáculo de Soda Stereo inspirado en el Cirque du Soleil. A ello se le sumó un ampay, en donde se los ve a ambos conversando tras tomar un vuelo de regreso a Lima. Apenas esto se hizo público, Guerrero eliminó las fotos de Alondra de sus redes sociales.

La pareja oficializó su romance con una romántica foto publicada en las redes sociales de la modelo. No obstante, el romance duró menos de seis meses. En octubre del mismo año, sus agencias confirmaron que ambos tomaron la decisión de separarse. Ninguna de las partes explicó los motivos de su ruptura.

El romance entre Christian Meier y Alondra García Miró duró menos de un año. (Foto: Difusión)

RETORNO CON PAOLO GUERRERO

A inicios de 2019, Paolo terminó su relación con Thaisa Leal. Algunos rumores dicen que la nutricionista decidió terminar porque le incomodaba la presencia de la ‘ojiverde’, pues la guapa modelo nunca dejó de tener contacto con la familia de Paolo Guerrero, a pesar de ya no tener relación con el ex capitán de la selección peruana de fútbol.

Al poco tiempo de terminar con Thaisa, el ‘Deprepador’ fue visto nuevamente con Alondra García Miró en un restaurante miraflorino. Ya cuando Paolo regresó a las canchas de fútbol luego de la suspensión del Tribunal Arbitraje Deportivo (TAS siglas en inglés), la ojiverde gritó el primer gol del peruano con el Internacional de Porto Alegre ante el Caixa en Brasil.

Lo que terminó confirmando que retomaron su romance fue cuando Alondra García Miró festejó el 17 de diciembre su cumpleaños número 28 al lado de Paolo Guerrero, dejando en claro así que se dieron una segunda oportunidad.

Paolo Guerrero habló sobre su relación con Alondra García Miró. (Foto: Instagram)

