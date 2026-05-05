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Ignacio Buse se estrena en el Masters 1000 de Roma ante tenista local y de irregular presente

El ’Colorado’ competirá por primera vez en el Foro Itálico en el último torneo de envergadura ante de Roland Garros. El peruano llega con un rodaje importante luego de entrenarse con Novak Djokovic en la capital italiana

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Rival confirmado para Ignacio Buse en su debut en el Masters 1000 de Roma. Crédito: Difusiín.
Rival confirmado para Ignacio Buse en su debut en el Masters 1000 de Roma. Crédito: Difusiín.

Ignacio Buse, número 62 del ranking mundial, afronta su debut en el Masters 1000 de Roma en un contexto determinante para su proyección internacional. Buse accedió a la segunda ronda en el reciente Masters de Madrid y el Challenger 175 de Aix-en-Provence, donde se despidió en cuartos de final ante Alejandro Tabilo.

En Roma, el tenista limeño ha tenido la oportunidad de prepararse junto a Novak Djokovic, actual número cuatro del mundo, lo que le ha permitido ajustar detalles técnicos y tácticos específicos para la superficie del Foro Itálico. La organización del torneo confirmó que el debut de Buse está programado para este jueves 7 de mayo, con horario aún por determinar.

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El sorteo del cuadro principal determinó que Buse enfrentará en su estreno a Lorenzo Sonego, jugador italiano que ocupa el puesto 66 del ranking ATP. El duelo representa un desafío de jerarquía para el peruano, considerando la localía y el historial de Sonego en torneos de categoría Masters 1000.

Tal como lo hizo en el desierto de Indian Wells, Ignacio Buse volvió a entrenar con Novak Djokovic. Esta vez la práctica tuvo lugar en el Foro Itálico de Roma. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

La presencia del limeño de 22 años se presenta como una oportunidad inmejorable para el deportista nacional a puertas de su primer ingreso directo al cuadro principal de un Grand Slam. Probablemente luego Buse se prepare en un torneo Challenger para debutar en Roland Garros, donde la expectativa es alta, dada su capacidad para competir en el polvo de ladrillo, la superficie predilecta de los sudamericanos.

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El presente de Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego estuvo cerca de dos meses alejado de las competencias en 2026 debido a lesiones que afectaron su rendimiento durante la gira sudamericana de arcilla. El jugador de Turín se perdió torneos en Buenos Aires y Santiago, y su regreso al circuito no ha sido el esperado. En Madrid y, más recientemente, en el Challenger de Cagliari, Sonego cayó en la primera ronda, acumulando una racha adversa de resultados.

Pese a la irregularidad marcada por problemas físicos, Sonego es considerado un oponente peligroso en escenarios de alta exigencia, especialmente ante el público local. El italiano cuenta con experiencia previa en instancias decisivas de torneos ATP y ha sido semifinalista en el Foro Itálico en 2021, lo que refuerza su condición de jugador a seguir en el cuadro principal.

Lorenzo Sonego, afectado por las lesiones esta temporada. Crédito: REUTERS/Hollie Adams.
Lorenzo Sonego, afectado por las lesiones esta temporada. Crédito: REUTERS/Hollie Adams.

El partido entre Buse y Sonego no solo marca el debut absoluto del peruano en el Masters 1000 de Roma, sino que representa una oportunidad clave para medir su evolución ante un rival de jerarquía y con el respaldo de la afición italiana.

Peruanos en el Foro Itálico

La presencia de tenistas peruanos en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma ha sido un privilegio reservado para los máximos referentes de nuestro deporte en las últimas décadas. Antes de la reciente irrupción de Ignacio Buse, los nombres que mantenían vigente la bandera nacional en el Foro Itálico eran los de Juan Pablo Varillas y Luis Horna, quienes marcaron hitos importantes en distintas épocas del tenis profesional.

El antecedente más directo ocurrió en mayo de 2023, cuando Juan Pablo Varillas logró acceder al cuadro principal del certamen italiano. En aquella ocasión, la raqueta número uno del país protagonizó un intenso duelo en la primera ronda frente al argentino Sebastián Báez. Aunque el encuentro fue sumamente disputado, Varillas terminó cayendo ante el especialista albiceleste, dejando una imagen competitiva en uno de los escenarios más exigentes de la gira europea de tierra batida.

Previamente, la representación nacional recaía en Luis Horna, cuya última aparición oficial en la arcilla romana se registró en la temporada 2008. Cabe mencionar que en la citada temporada, ’Lucho’ se coronó en dobles de Roland Garros luego de su paso por el Foro Itálico.

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