Beto da Silva aparece en la órbita de la selección peruana: los registros con Deportivo Garcilaso que lo postulan para un retorno a la ‘bicolor’

Beto da Silva atraviesa una resurrección en su carrera. - Crédito: Sport X Agency

La lenta, pero segura recuperación del Deportivo Garcilaso puede explicarse por el repunte inusitado de Beto da Silva. De un tiempo a esta parte, el delantero nacional ha recuperado no solo aquella versión goleadora que encandiló a todos hace exactamente una década, también el espíritu combativo que solía caracterizarlo.

Sus números en las últimas semanas del Apertura 2026 demuestran que el Beto goleador está de vuelta: lleva dos jornadas consecutivas anotando, sucedió contra Los Chankas y FBC Melgar. En ambos casos permitió que los suyos ganaran y así concatenen dos victorias importantes. Y en la fecha que precedió a ambos lances contribuyó con una asistencia en la caída a manos de Universitario de Deportes.

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Fue exactamente hace un mes cuando Da Silva se desató al meterle un doblete y un pase gol al Sport Boys en un resultado favorable para el Garcilaso. Así las cosas, el atacante peruano suma, al día de hoy, cinco anotaciones, mejorando sus últimas cuatro performances y asomándose a superar la que fue su mejor versión con la misma cantidad de dianas defendiendo el escudo de la Universidad César Vallejo (2022).

A base de ese notable desenvolvimiento no solo se está ganando los aplausos, también la posibilidad de regresar a la selección peruana después de más de un lustro desmarcado. Así, al menos, lo ha consignado ‘Doble Punta’, dejando en claro que sus estadísticas y regularidad le están otorgando la merecida atención del entrenador Mano Menezes, quien ha apuntado su nombre dentro de la carpeta de seguimientos en la Federación Peruana de Fútbol.

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En un plantel con nombres mayoritariamente nuevos, Beto da Silva pide espacio. Su edad actual le confiere cierta experiencia y estatus a diferencia del resto. Además, sus últimas aventuras jugando en ciudades de altura le permiten ganar un adicional en la valoración de Menezes, considerando que este es de los promotores para cambiar la localía al Cusco en las Eliminatorias 2030.