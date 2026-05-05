Vocero del Arzobispado de Lima confronta a Norma Yarrow: “Calificar de rojo y zurdo al cardenal Castillo es desatinado”

Juan José Dioses respondió a Norma Yarrow tras sus críticas al cardenal Carlos Castillo

El director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, respondió este martes a las declaraciones de la legisladora y candidata a la vicepresidencia de Renovación Popular, Norma Yarrow, quien arremetió en la víspera contra el cardenal Carlos Castillo.

A través de un mensaje difundido en X, antes Twitter, Dioses aludió a un acto religioso convocado por la agrupación política antes de las elecciones generales del 12 de abril, actividad que, según indicó, tuvo carácter partidario.

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“Señora Yarrow, no confunda a la opinión pública. Esto no era una misa ‘para agradecer por las elecciones’, es proselitismo solapado”, señaló el portavoz.

Yarrow había declarado en el programa Beto A Saber de Willax que la misa iba a celebrarse en una iglesia del distrito limeño de Jesús María el sábado previo a los comicios; sin embargo, horas antes recibieron la notificación de la prohibición de la autoridad eclesiástica, a la que calificó como “más rojo y más zurdo que muchos”.

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Norma Yarrow critica las declaraciones del cardenal Carlos Castillo, quien lanzó un dardo contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga

“Se invitó formalmente a quien quisiera acompañarnos a esta misa. Era una misa de agradecimiento, pues (...) habíamos estado en una dura campaña. Nos prohibió, nos cerraron la puerta. Tuvimos que poner un letrerito que decía: ‘La misa ha sido clausurada por el arzobispo de Lima’”, añadió.

Seguidamente, cuestionó el comentario del purpurado dirigido al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, durante su homilía dominical, cuando mencionó que “no puede ser que haya cristianos hoy día que dicen que son cristianos y dicen: ‘mátalo, mátalo, haz lo que quieras con el otro, fuera de aquí’, o dicen todos los ajos que hemos escuchado en ese tiempo”.

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Dioses rechazó esa versión y afirmó que “calificar de ‘rojo’ y ‘zurdo’ al cardenal Castillo no sólo es desatinado, sino que profundiza la polarización que tanto daño le hace al país”.

Yarrow denunció la cancelación del acto religioso y criticó a la autoridad eclesiástica

La parlamentaria calificó estas expresiones como “escalofriantes” y expresó desacuerdo con que se llame “fariseo” al exalcalde, quien, tras los comicios, denunció fraude sin presentar pruebas y lanzó críticas al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y al titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

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“El señor Corvetto va a terminar veinte años en la cárcel y yo me voy a encargar de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera”, mencionó luego de pedir su detención por fallos logísticos en los comicios, tras quedar fuera del balotaje.

Durante una manifestación frente a la sede del organismo electoral, López Aliaga también afirmó que lo ocurrido en la jornada electoral “no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela” y anunció que no aceptaría el resultado, incluso si accedía a la segunda vuelta.

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“Le damos exactamente 24 horas (en referencia a Burneo). Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si no, prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre... el Morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”, dijo.

En septiembre del año pasado, antes de renunciar a la alcaldía para postular, lanzó una amenaza contra el periodista Gustavo Gorriti, a quien critica de forma constante. “Por favor, hay que cargárselo de una vez al caballero”, dijo, una declaración que fue condenada por gremios de prensa.

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