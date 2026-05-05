Delincuentes irrumpen en tienda de celulares durante transmisión en TikTok: se llevaron equipos valorizados en S/30 mil

Una vendedora de una tienda de celulares en Chimbote, Ancash, fue víctima de un violento asalto mientras realizaba una transmisión en vivo para promocionar sus productos. Las cámaras captaron el preciso instante en que los delincuentes ingresan al local. (Crédito: Panamerica TV)

Un violento asalto quedó registrado en tiempo real dentro de una tienda de celulares ubicada en la urbanización Bellamar, en la región Áncash. El hecho ocurrió mientras una trabajadora realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok para mostrar equipos móviles y promociones desde el interior del establecimiento.

Las imágenes captadas por la propia transmisión muestran el momento en que un sujeto ingresó de manera repentina al local y comenzó el atraco. Segundos después, otros delincuentes entraron al establecimiento para participar en el robo. Uno de ellos amenazó con un arma a la joven trabajadora, mientras sus cómplices se dirigían hacia las vitrinas y mostradores para apoderarse de los equipos exhibidos.

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Delincuentes armados asaltan tienda de celulares durante transmisión en directo en TikTok. (Foto composición: Infobae Perú/YT/Captura video: Panamerica TV)

Robo quedó grabado en tiempo real

Durante la transmisión en vivo, los usuarios que seguían el contenido pudieron observar parte del asalto y escuchar los pedidos de auxilio de la víctima. En las imágenes también se escucha a uno de los delincuentes intentando controlar la situación mientras amenazaba a la trabajadora dentro del negocio.

Según la información difundida por Panamerica TV, los delincuentes lograron llevarse más de treinta celulares de alta gama. El valor de los equipos sustraídos superaría los 30 mil soles. El hecho generó preocupación entre vecinos y usuarios que presenciaron el robo mediante la plataforma digital.

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Delincuentes irrumpen transmisión en TikTok y roban celulares valorizados en S/30 mil. (Foto: Captura video/Panamericana TV)

Policía investiga a los responsables

El material audiovisual obtenido durante la transmisión permitió captar parcialmente el rostro de uno de los presuntos implicados, elemento que ya forma parte de las investigaciones iniciadas por la Policía Nacional para identificar y ubicar a los responsables del asalto.

Tras el robo, algunos vecinos que observaban la transmisión acudieron hasta la tienda para auxiliar a la trabajadora; sin embargo, los delincuentes ya habían huído del lugar. La Policía continúa recopilando imágenes y testimonios como parte de las diligencias para esclarecer el caso.

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Número de emergencia

En Perú, los principales números de emergencia son el 105 de la Policía Nacional, el 116 de los Bomberos y el 106 del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU). Estas líneas gratuitas operan las 24 horas del día y permiten reportar delitos, incendios, accidentes de tránsito, emergencias médicas y otras situaciones de riesgo que requieran atención inmediata de las autoridades.

El país también cuenta con otros servicios de atención especializados. Entre ellos figuran el 110 de la Policía de Carreteras para incidentes en vías nacionales, el 115 de Defensa Civil para emergencias vinculadas a desastres naturales y el 113 de Infosalud para orientación médica. Asimismo, la Línea 100 brinda atención en casos de violencia familiar y sexual, mientras que el 117 corresponde al servicio de ambulancias de EsSalud.

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11/04/2026 Policía durante las elecciones en Perú POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE PERÚ

Las autoridades recomiendan que la ciudadanía memorice o mantenga guardados estos números en sus teléfonos móviles para actuar rápidamente ante cualquier emergencia. También exhortan a hacer un uso responsable de las líneas de atención, ya que las llamadas falsas o innecesarias pueden retrasar la respuesta a personas que realmente necesitan ayuda inmediata.