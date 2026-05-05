Juan Pablo II anunció la salida de Marcelo Zuleta tras caer goleado por Universitario y sostener diferencias con el plantel

Tras trece partidos y una serie de resultados negativos, el club de Chongoyape confirmó la finalización del ciclo de Marcelo Zuleta como entrenador principal, agradeciéndole la entrega mostrada y anticipando la llegada de un nuevo director técnico (Juan Pablo II)

Marcelo Zuleta se desvinculó de la dirección técnica de Juan Pablo II luego de trece encuentros, en un proceso marcado por desafíos deportivos y diferencias en la gestión interna. El club expresó su reconocimiento a la labor del entrenador y confirmó que en los próximos días se comunicará la designación de un nuevo responsable para el primer equipo.

Durante la gestión de Zuleta, el conjunto de Chongoyape acumuló tres triunfos, tres igualdades y siete caídas, ubicándose actualmente en la decimocuarta posición de la tabla con un total de quince puntos.

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La decisión de concluir el vínculo se tomó de mutuo acuerdo tras una reunión respetuosa, según informó la dirigencia a través de un comunicado oficial, en el que se agradeció la entrega y el profesionalismo del entrenador y su cuerpo técnico.

Los motivos detrás de la salida del entrenador argentino

La salida de Marcelo Zuleta se gestó tras semanas de tensión interna, declaraciones que anticipaban su posible partida y decisiones cuestionadas que evidenciaron la falta de sintonía con el club. (Juan Pablo II)

La salida de Zuleta fue precedida por señales de distanciamiento y dudas sobre su continuidad, expuestas tanto en declaraciones públicas del propio técnico como en la percepción del entorno del club. Tras la derrota sufrida ante Universitario en Trujillo, el entrenador había manifestado: “No sé si voy a continuar en el equipo, porque tal vez voy a tener una reunión y no sigo”, anticipando la complejidad de la situación.

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Fuentes cercanas al club señalaron que existía una falta de sintonía entre el comando técnico y la estructura directiva, lo que se evidenció en decisiones tácticas recientes. Se cuestionó, por ejemplo, la elección de incluir a un futbolista recién recuperado de una intervención quirúrgica, en lugar de otro jugador que presentaba mejores condiciones físicas, lo que reflejó la ausencia de una conexión adecuada entre el entrenador y el plantel.

A pesar de los resultados negativos y las dificultades para reordenar al equipo en partidos críticos, como el encuentro en el que una expulsión temprana condicionó el desarrollo del juego, integrantes del programa Hablemos de Max destacaron que Zuleta demostró profesionalismo durante su gestión, aunque no logró consolidar la cohesión necesaria para revertir los momentos adversos.

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Detalles del ciclo de Zuleta y situación actual del club

El paso de Zuleta por Juan Pablo II dejó un balance irregular que mantiene al equipo en la parte baja de la tabla, obligando al club a replantear su rumbo en plena competencia. (Juan Pablo II)

En los trece partidos dirigidos por Zuleta, Juan Pablo II cosechó un saldo de tres victorias, tres empates y siete derrotas. Estos números posicionan al equipo en la decimocuarta colocación de la Liga 1, con quince unidades.

El reciente traspié ante Universitario en Trujillo profundizó el escenario adverso, y las dificultades para responder tácticamente a situaciones imprevistas contribuyeron a la definición de la etapa. Además, el club informó que en breve se comunicará el nombre del nuevo director técnico, mientras el plantel se prepara para afrontar la próxima jornada del certamen.

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A través de un comunicado difundido por la directiva, se reiteró: “Expresamos nuestro sincero agradecimiento al profesor Zuleta y a su equipo de trabajo por la dedicación y el profesionalismo mostrados durante su gestión, así como el reconocimiento a su buena voluntad de contribuir al crecimiento del club en todos los aspectos profesionales. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos".

La Liga 1 suma once entrenadores desvinculados en la temporada

La salida de Zuleta se suma a una larga lista de entrenadores cesados en la Liga 1, evidenciando la inestabilidad y la presión constante sobre los proyectos deportivos. (Juan Pablo II)

La salida de Zuleta se suma a una tendencia marcada en la presente edición de la Liga 1, donde once entrenadores han dejado sus cargos en diferentes clubes. Entre ellos figuran nombres como Juan Reynoso (FBC Melgar), Jaime de la Pava (Sport Boys), Hernán Lisi (Deportivo Garcilaso), Ángel Comizzo (Atlético Grau), Roberto Mosquera (Sport Huancayo), Paulo Autuori (Sporting Cristal), Carlos Silvestri (FC Cajamarca), Miguel Rondelli (Cusco FC), Pablo Trobbiani (ADT de Tarma), Javier Rabanal (Universitario) y ahora el propio Marcelo Zuleta en Juan Pablo II.

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El fenómeno revela la inestabilidad en la conducción técnica a lo largo del campeonato y refuerza la presión sobre los proyectos deportivos en curso. La directiva de Juan Pablo II evalúa alternativas para la conducción del primer equipo, mientras el plantel continúa su preparación bajo la supervisión interina del cuerpo técnico restante.