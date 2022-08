Tula Rodríguez se pone nerviosa con invitación de Erick Osores a su canal de YouTube: “Ahí estaré”

Tula Rodríguez aceptó invitación de Erick Osores a su canal de YouTube. (Foto: Captura)

Este lunes 01 de agosto, los conductores de En Boca de Todos no dudaron en comentar acerca de la invitación que le hizo Erick Osores a Tula Rodríguez a través de las redes sociales. Y es que el comentarista deportivo le envió un mensaje a la conductora de televisión pidiendo que vaya a su canal de YouTube.

A través de la plataforma de TikTok se volvió viral un vídeo donde el periodista no duda en señalar que le gustaría que la exvedette esté en su programa, el cual es conducido junto a Gonzalo Núñez. Ambos se dedican a hablar sobre futbol y temas relacionados al deporte.

“Quiero aprovechar para invitar a mi amiga Tula Rodríguez. Tulita te llevó en mi corazón, sabes como te aprecio y lo bien que me pone tu éxito. Te invito para que nos acompañes en el programa “Erick y Gonzalo” uno de estos jueves o lunes”, se le escucha decir a Erick Osores.

Erick Osores invita a Tula Rodríguez a su canal de YouTube. (VIDEO: TikTok)

Después de escuchar su invitación, fue Ricardo Rondón quien le preguntó a Tula Rodríguez si aceptaría sentarse junto al hombre que en algún momento fue su expareja. Cabe mencionar que, este hecho se da luego de que la presentadora pasara un momento incómodo tras recordara el romance que tuvo con el hombre de prensa el pasado 26 de julio.

“Yo me pongo nerviosa, claro. Yo no tengo ningún problema. Erick es mi amigo y por supuesto si me invita, allí estaré donde me invite. Sí (responderé a todo), que él me pregunte. ¿Cuál sería el problema?”, dijo la figura de América TV.

Asimismo, Tula contó que llamó a Erick al termina la edición del espacio de TV el último 26 de julio para explicarle los titulares de la prensa que se publicaron tras hablar de él, pues no quería que haya malos entendidos. “Ese día después del programa, yo lo llamé porque sabía que era probable que haya algunos titulares, para que no se vaya la noticia por toro lado (...) Nosotros nos tenemos mucho cariño y respeto.

En otro momento, la compañera de Maju Mantilla dio su confirmación para asistir al programa digital de su expareja y lo llenó de elogios. “Yo no tengo ningún problema, es más voy con las cámaras del programa, no hay ningún problema cuando hay una amistad de por medio (...) Es un hombre guapo, atractivo, inteligente. Cuando era más joven, me gustaba; ahora me parece igual de guapo pero con unos años más”.

Recordemos que, ambos mantuvieron una relación sentimental en el año 2012. Pese a que fue un corto romance, hasta la fecha aún lo siguen recordando. Osores confesó en un programa conducido por Ernesto Pimentel que quisieron mantener el romance en secreto, pero las cámaras de Magaly Medina los ampayaron en una reunión. Además, pese a que no precisó los motivos de su ruptura, dejo en claro que lleva los mejores cuerdos de la conductora.

Tula Rodríguez se pone nerviosa con invitación de Erick Osores a su canal de YouTube. (VIDEO: América TV)

