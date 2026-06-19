Perú

Maluma revive su experiencia en 'Combate' con Nicola Porcella: "Me pasaron unas cosas, que yo dije: 'Dios mío'"

Durante una charla con Nicola y Wendy Guevara, el colombiano revivió su etapa en el reality peruano y confesó que aquellas grabaciones fueron muy intensas

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En una divertida entrevista con Wendy Guevara y Nicola Porcella, el cantante Maluma recordó su etapa en un reality de competencia en Perú cuando tenía 17 años. El artista colombiano reveló las duras pruebas que enfrentó, incluyendo comer cabeza de cuy. Video: América TV / América Espectáculos

El cantante colombiano Maluma recordó en el pódcast de Nicola Porcella y Wendy Guevara las duras pruebas que enfrentó en 2012 cuando participó en el reality peruano 'Combate‘, y reveló que a sus 17 años llegó a vomitar durante las competencias y tuvo que comer partes de animales que nunca había probado.

La anécdota surgió durante la visita de Maluma —cuyo nombre completo es Juan Luis Londoño Arias— al pódcast de Nicola Porcella y Wendy Guevara en México, donde el cantante se encontraba para promocionar su nuevo álbum “Loco x Volver”. Porcella, quien también fue participante del reality de la competencia ‘Esto es Guerra’, fue el primero en traer a colación ese capítulo de la vida del artista.

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“Estuviste en Perú muy joven. Y estuviste en el reality de la competencia al que yo estaba. Todo el mundo se acuerda mucho de eso por la humildad que tuvo cuando llegó a Perú”, señaló el conductor peruano.

La respuesta de Maluma tomó un giro inesperado. El artista explicó que su actitud tranquila en aquel entonces no fue solo producto de su personalidad, sino también consecuencia de lo que tuvo que atravesar durante las grabaciones.

Maluma en entrevista; dos imágenes pequeñas de Maluma joven con cabeza rapada y una imagen pequeña de un hombre y una mujer sentados
Maluma recordó en el pódcast de Nicola Porcella y Wendy Guevara su paso por Combate y las pruebas que enfrentó en el reality peruano en 2012.

"Claro, pero es que la humildad fue porque comí demasiado... Fue demasiado duro, muy difícil. Yo tenía como 17 años. Me metieron ahí en esas pruebas, yo me vomitaba. Me pusieron a comer la cabeza de un cuy. O sea, me pasaron unas cosas, bro, que yo dije: ‘Dios mío’“, relató el cantante.

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Del reality peruano a los estadios del mundo

Maluma participó en Combate en 2012, cuando apenas iniciaba su carrera fuera de Colombia y buscaba ganar visibilidad en otros mercados de América Latina. En ese momento, el programa de ATV era uno de los realities de competencia más populares del Perú.

El artista integró el equipo verde y se ganó la simpatía del público peruano por su actitud sencilla, aunque —como él mismo confesó años después— esa sencillez tenía también una explicación física.

Porcella, quien desde hace varios años reside en México tras quedar en segundo lugar en ‘La Casa de los Famosos México’ —reality en el que Wendy Guevara se coronó ganadora y con quien hoy conduce un pódcast y realiza entrevistas—, recordó el episodio con humor y aprovechó el reencuentro para tranquilizar al colombiano. “Ahora fue más humilde venir con nosotros. No te vamos a hacer comer cuy, nada. Un cafecito y listo, hermano”, le dijo entre risas.

Nicola Porcella comparte los detalles de su divertida entrevista con el cantante Maluma, a quien calificó como una persona muy humilde y amable. Video: Imagen Entretenimiento / Sale el Sol

Una entrevista marcada por la complicidad

La dinámica entre los tres fue fluida desde el inicio. La sesión incluyó un juego de modismos en el que Maluma, Porcella y Guevara pusieron a prueba sus conocimientos del español colombiano, mexicano y peruano. “Fue muy bonito, la verdad que superbuena onda él, superhumilde. Se divirtió, se reía de las cosas que hablaba Wendy”, describió Porcella en declaraciones al programa mexicano ‘Sale el Sol’, donde relató cómo fue el encuentro.

El propio Maluma destacó la fama que ambos conductores tienen en el circuito latinoamericano. “Ustedes son muy famosos”, les dijo durante la grabación, en un gesto que Porcella recibió con humor al recordar que el colombiano ya los había visto en televisión desde antes. “Si ya nos habías visto en el reality”, bromeó el peruano.

La visita de Maluma a México en medio del Mundial 2026

La presencia de Maluma en territorio mexicano no se limitó al pódcast. El cantante también acudió al Estadio Ciudad de México —conocido como el Estadio Azteca— para apoyar a la Selección de Colombia en su debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán. El artista tuvo acceso al pasillo de los jugadores e incluso pateó el balón en el campo.

Colombia se impuso por 2 a 1 con un gol decisivo de Luis Díaz en el minuto 66, y Maluma compartió imágenes del evento junto a su pareja Susana Gómez —quien espera su segundo hijo— y su hija, todos con la camiseta de la selección. “Equipo ganador”, escribió en Instagram en una publicación que alcanzó casi medio millón de “me gusta” en una hora.

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