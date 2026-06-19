Control de identidad en la Panamericana Sur ante manifestación de Juntos por el Perú en Lima

El congresista Roberto Sánchez Palomino lidera una marcha en Perú, donde ciudadanos protestan contra el presunto fraude electoral, llevando pancartas que expresan su descontento. ( Juntos por el Perú )

En la víspera del 19 de junio, la Policía Nacional del Perú (PNP) implementó un operativo de control de identidad en el kilómetro 56 de la Panamericana Sur, coincidiendo con la movilización convocada por Juntos por el Perú para este viernes.

Desde las primeras horas del día, los agentes han intervenido tanto buses interprovinciales como vehículos particulares, solicitando documentos de identidad a los pasajeros que se desplazan hacia Lima. Esta medida preventiva incluye el uso de canes especializados en detección de explosivos, reforzando la seguridad ante la expectativa de una masiva llegada de manifestantes.

Mientras se desarrolla el control en la vía, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) mantiene cerradas diversas avenidas del Centro Histórico, lo que ha generado congestión vehicular y molestias entre conductores y peatones. Las autoridades recalcan que estas acciones buscan garantizar el orden durante la jornada de protesta, que podría extenderse por varios días según los organizadores.

PUBLICIDAD

La Municipalidad de Lima restringirá el tránsito vehicular en el Centro Histórico del 19 al 22 de junio de 2026. Composición: Infobae

Sin garantías

El Ministerio del Interior (Mininter) rechazó la solicitud de garantías de orden público presentada por Juntos por el Perú, argumentando el incumplimiento de los plazos legales requeridos para este tipo de eventos.

Según información difundida por Canal N, la petición fue presentada el mismo día de la marcha, sin respetar el mínimo de tres días hábiles de anticipación que exige la normativa peruana.

La resolución fue notificada a la Policía Nacional, que desplegó dispositivos en puntos clave como Punta Negra, Conchán y Puente Piedra, además de intensificar el monitoreo en la Carretera Central y la Panamericana Sur.

PUBLICIDAD

A pesar de la falta de autorización formal, la organización de la marcha avanzó con reuniones de coordinación entre la PNP y representantes del partido. El candidato Roberto Sánchez Palomino, junto a dirigentes y asesores de la agrupación, dialogó con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, sobre las medidas para garantizar una protesta pacífica.

“El recuento y la transparencia no dañan la democracia sino la fortalecen, pues el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas”, sostuvo Sánchez durante una de estas reuniones.

El Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, fue el punto de convocatoria para la concentración central, a partir de las 4 de la tarde.

PUBLICIDAD

Delegaciones provenientes de distintas regiones del país y miembros de organizaciones sociales como la Confederación Nacional de Rondas Campesinas y el Frente Patriótico de Loreto se sumaron a la movilización bajo el lema de “justicia electoral”.

Eloy Pizango Paima, líder loretano, afirmó: “Indudablemente estamos apoyando. Vamos a participar como ciudadano, miembro de la colectividad de Iquitos, de Loreto, en la movilización”.

Mientras tanto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, advirtió sobre la firmeza de la autoridad municipal. “No vamos a dar tregua a la criminalidad o a aquello que genere violencia, que genere alteración del orden normal de nuestra ciudad. Si quieren protestar, háganlo fuera del centro y, si lo hacen en el centro, aténganse a las consecuencias. Los estamos vigilando”, aseveró.

PUBLICIDAD