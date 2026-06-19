El mensaje de Rodrigo Ureña tras la confirmación de su regreso al Estadio Monumental para disputar encuentro amistoso ante Universitario

Rodrigo Ureña ganó tres títulos nacionales en las tres temporadas que disputó con Universitario.

Universitario de Deportes vivirá una noche especial cuando reciba a Millonarios de Colombia en un partido amistoso que tendrá mucho más que fútbol en juego. El compromiso significará el retorno de dos protagonistas fundamentales en una de las etapas más exitosas de la historia reciente de la institución ‘crema’: el entrenador Fabián Bustos y el volante chileno Rodrigo Ureña. Ambos volverán al Estadio Monumental, escenario donde construyeron una estrecha relación con la hinchada y celebraron importantes conquistas.

En el caso de Bustos, su regreso genera expectativa por haber sido el estratega que condujo a Universitario al título nacional de 2024, año del centenario del club. Sin embargo, uno de los focos principales de la jornada estará puesto sobre Rodrigo Ureña, quien dejó una huella profunda en el mediocampo ‘merengue’ durante su estancia en Ate. El chileno fue una pieza clave en la obtención del tricampeonato nacional, convirtiéndose en el eje del equipo gracias a su capacidad para recuperar balones, ordenar el juego y liderar desde la primera línea de volantes.

PUBLICIDAD

Su salida hacia Millonarios, concretada a mediados de este año, dejó un vacío que Universitario no ha logrado llenar completamente. De hecho, durante el último semestre, la ‘U’ atravesó dificultades para encontrar un futbolista que reproduzca el equilibrio y la consistencia que ofrecía el mediocampista chileno. Por ello, el reencuentro con la afición adquiere un significado especial tanto para el jugador como para los seguidores que lo convirtieron en uno de sus referentes.

Los 'cremas' y los 'millos' se enfrentarán en un amistoso de alta intensidad. - Crédito: Universitario de Deportes

Tras confirmarse el amistoso entre Universitario y Millonarios, Ureña utilizó sus redes sociales para expresar sus sentimientos de cara al esperado regreso. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el volante compartió el anuncio del encuentro acompañado de un mensaje que rápidamente despertó reacciones entre los hinchas ‘cremas’.

PUBLICIDAD

“La despedida que faltaba en casa”, escribió el futbolista. La frase refleja una sensación que el propio jugador había dejado entrever al momento de su partida. Su salida se produjo de manera rápida y sin la posibilidad de recibir un homenaje o despedirse dentro del campo de juego ante la afición que lo acompañó durante varias temporadas. Aunque utilizó las redes sociales para agradecer el cariño recibido, el chileno considera que aún quedaba pendiente un adiós más cercano y emotivo.

Por ello, el encuentro ante Millonarios aparece como la oportunidad ideal para cerrar ese capítulo. Ureña volverá a vestir la camiseta del conjunto bogotano, pero tendrá la posibilidad de recibir el reconocimiento de una hinchada que valoró su compromiso y rendimiento durante su paso por Universitario. Todo apunta a que será uno de los momentos más emotivos de la noche en el Monumental.

PUBLICIDAD

El mensaje de Rodrigo Ureña luego de la confirmación del juego entre Universitario y Millonarios. Crédito: Captura Instagram.

¿Cuándo jugarán Universitario y Millonarios?

Mediante una publicación difundida en sus plataformas oficiales de Facebook, X e Instagram, Universitario confirmó que enfrentará a Millonarios el próximo sábado 11 de julio a las 20:00 horas en el Estadio Monumental de Ate.

Hasta el momento, el club no ha informado si el compromiso contará con público ni ha brindado detalles respecto a la venta de entradas. Sin embargo, se espera que en los próximos días se den a conocer mayores precisiones sobre la organización del evento.

Para el equipo dirigido por Héctor Cúper, este amistoso tendrá una relevancia deportiva considerable. Luego de un semestre irregular, el cuadro ‘crema’ necesita elevar su nivel competitivo antes del inicio del Torneo Clausura 2026, certamen en el que está obligado a reaccionar para mantenerse en la pelea por los objetivos de la temporada.

PUBLICIDAD

Millonarios iniciará su gira de amistosos ante Universitario de Lima en el estadio Monumental - crédito Millonarios FC

La actualidad de Millonarios

Millonarios tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto colombiano completó un primer semestre complicado tras quedar fuera de la fase final del Torneo Apertura. Los ‘embajadores’ finalizaron en la undécima posición con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y siete derrotas, quedándose fuera de la lucha por el campeonato.

A nivel internacional, el panorama tampoco fue favorable. El cuadro azul quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de caer como local frente a O’Higgins, resultado que provocó cuestionamientos por parte de la afición.

Ni siquiera la incorporación de figuras de renombre como Radamel Falcao logró cambiar el rumbo del equipo. Ante este escenario, la dirigencia inició un proceso de renovación que incluyó la salida de varios futbolistas y ajustes en la planificación deportiva.

PUBLICIDAD