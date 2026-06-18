Sociedad

Nicolás Occhiato le pidió a Florencia Peña que “dé un paso al costado” tras difundir la noticia falsa sobre la salud del papá de Messi

El conductor y empresario argentino compartió un comunicado en el que informó que todos los responsables por decir al aire que Jorge Messi había muerto serán desvinculados

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Entrevista a Florencia Peña
Florencia Peña (Maximiliano Luna)

Tras la difusión de la noticia falsa sobre la muerte del papá de Lionel Messi, el conductor y empresario Nicolás Occhiato confirmó a través de un comunicado que Florencia Peña dará un paso al costado y dejará la conducción en Luzu TV.

El dueño del canal de streaming compartió un escrito donde comunicaba la decisión. “Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”, señaló.

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Y continuó: “Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.

Luzu TV - Flor Peña Nicolás Occhiato

Minutos después de que se publicó el comunicado de Luzu, Florencia Peña compartió un breve descargo en sus redes sociales. “Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, escribió.

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Y añadió: “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié. Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”.

Todo comenzó durante el horario del programa “El Show del Verano”, que conducen Florencia Peña y Marley, quien se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026. La conductora estaba hablando en la mesa hasta que interrumpe para decir que Jorge Messi había muerto.

“Escuchá, no quiero darle una mala, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi. ¿Pero fue de golpe o qué pasó? ¿Qué data hay, Magui? En el medio del mundial. Se va a tener que ir", dijo Peña al aire mientras hablaba con los integrantes de su producción para obtener más información.

Sin embargo, de repente la conductora se desdijo rápidamente y afirmó que fue un “fake“. ”Chicos hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas", agregó una de las productoras.

Y Peña sumó: “Me tiraron por acá (en referencia al auricular), pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real. Leés algo y lo tenés que poner todo en tela de juicio. Y a veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas, la verdad".

La conductora comunicó la supuesta muerte del padre de Lionel Messi en vivo. Minutos después, se desdijo de la información, aclarando que se trata de un rumor sin verificar

Incluso desde la producción se sumaron al pedido de disculpas, ya que lo dijeron “antes de terminar de chequearlo y hay rumores, pero no está nada confirmado”.

Seguido a esto, la familia Messi compartió un comunicado en el que negaron esta información y sostuvieron que “se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, detallaron en el escrito al que accedió Infobae.

En el mensaje dejaron en claro que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”. Ante eso, sentenciaron: “Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, plantearon.

Fotografía partida mostrando a Pamela David sonriente con chaleco y camisa rayada, y a Jey Mammón hablando frente a un micrófono en un estudio.
Nicolás Occhiato aseguró que Flor Peña dará un paso al costado de Luzu (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mensaje, la familia adelantó que “cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes” y expresó: “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”.

Tras esto, el dueño del canal de streaming sacó un mensaje en sus redes sociales: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total“.

En tanto, aseguró: “Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.

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