‘Cri Cri’ difunde audio de supuesto reportero de Magaly Medina y sugiere que lo “sembraron”

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, volvió a encender la polémica luego de difundir un audio en su programa de streaming ‘Ya, ¿y?’, que conduce junto a Gabriela Herrera y Diego Chávarri.
En el material, se escucha a una persona que él presenta como un supuesto reportero de 'Magaly TV La Firme’ y que, según el contenido del clip, habla de un plan para grabarlo “caleta” y captar un beso con una mujer el día de las votaciones.
Con ese audio, ‘Cri Cri’ dio a entender que lo habrían “sembrado” para exponerlo en un ampay y alimentar la historia de una supuesta relación paralela, en medio de las acusaciones difundidas en televisión en su contra.
PUBLICIDAD
‘Cri Cri’ difundió en su streaming Ya, ¿y? un audio que atribuye a un supuesto reportero de Magaly TV La Firme y en el que se habla de “cagar el plan” y de “mejor hagámosle un ampay”. El primo de Jefferson Farfán sugirió que quisieron “sembrarlo” y que el objetivo era captar un beso para exponer un romance.
El audio que mostró ‘Cri Cri’: “Mejor hagámosle un ampay”
En el fragmento compartido, se escucha a un hombre hablándole a una mujer y pidiéndole que no haga “bulla” para no arruinar el “plan”. El mensaje apunta a un objetivo específico: dejar de lado una entrevista y, en su lugar, conseguir imágenes comprometedoras.
“Es que ahí ya la friegas toda, pues. Si tú le haces bulla ahí, nos… cagas el plan. ¿Sabes qué vamos a hacer? Mejor hagámosle un ampay. ¿Me entiendes? Voy a mandar a grabar caleta y tú trata de darle un beso, acercarte de manera distinta a él. Trata de darle un beso en la boca”, se escucha en el audio.
PUBLICIDAD
Luego, la misma voz explica cómo se presentaría la historia: “Cosa que ya no hacemos la entrevista y lo hacemos por llamada. Pero nos preguntamos con las imágenes quién es esta mujer que le da un beso a Cri Cri el día de las votaciones. Y ahí sales a contar tu historia”.
La reacción en vivo: Diego Chávarri interrumpe y cuestiona el método
El audio fue comentado en el set del streaming y generó una reacción inmediata de Diego Chávarri, quien interrumpió con una pregunta directa sobre el supuesto modo de trabajo del programa de espectáculos.
“Escúchame, escucha, aguanta… O sea, ¿tú me estás diciendo que la gente de Magali TV trabaja así?”, dijo en el intercambio.
El comentario reforzó la idea que el clip buscaba instalar: que no se trataría de una denuncia espontánea, sino de un plan coordinado para construir un ampay y luego “contar una historia” en televisión.
PUBLICIDAD
Pie de foto: Diego Chávarri reaccionó al audio y preguntó si ese sería el modo de operar del programa de espectáculos.
Quién es “Marieta” y por qué volvió al centro de la discusión
El audio se difundió en un contexto marcado por las acusaciones de Marietha Chumpitaz (también mencionada como Marieta), quien declaró en 'Magaly TV La Firme‘ y acusó a ‘Cri Cri’ de mantener una supuesta doble vida sentimental.
Según ese testimonio televisivo, la joven afirmó que sostuvo un vínculo con él durante varios años y que recién al verlo en 'La Granja VIP’ descubrió que seguía con su esposa. Entre sus revelaciones mencionó visitas al penal y un embarazo que, según dijo, no llegó a término.
PUBLICIDAD
‘Cri Cri’, en declaraciones posteriores a otros espacios, negó parte de esa versión y sostuvo que la única persona que lo visitaba en el penal era su esposa. Además, afirmó que, tras el escándalo, su pareja estaba dolida, pero que han conversado, y sugirió que lo quisieron “sembrar”.
Ric La Torre afirma que también lo buscó: “Nos buscó insistentemente”
En paralelo, el creador de contenido Ric La Torre aseguró que esa joven habría buscado también contactar a ‘Cri Cri’ a través de terceros. Según contó, ella intentó comunicarse con su producción cuando él estaba vinculado al reality.
“Esta muchacha de nombre Marieta ha estado buscando la manera de contactarse con Cri Cri cuando él empieza en la granja. Lo menciono porque a mi producción y a mí nos buscó también… me buscaba insistentemente y yo no le quería dar pie o cabida porque ella no quería salir y dar la cara”, afirmó.
PUBLICIDAD
Ric La Torre sostuvo que ella quería que el contacto se diera “por lo bajo”, pero que ellos no iban a participar si no estaba dispuesta a presentarse públicamente.
Más Noticias
Día del Padre y Mundial 2026 impulsan reuniones en casa: pedidos y viajes aumentan durante la fecha
Los hogares peruanos priorizan espacios compartidos y experiencias de entretenimiento, mientras el comercio y las plataformas digitales anticipan mayor actividad durante el día
Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2
Alianza Lima se enfrentará a Carlos A. Mannucci, mientras que Sporting Cristal chocará con CNI. Universitario, por su parte, descansará esta jornada
Gianluca Lapadula llegó a Perú para jugar por Universitario: así fue el recibimiento del ‘Bambino’
El director deportivo Antonio García Pye lo esperó en el aeropuerto Jorge Chávez. El atacante de la selección peruana disputará por primera vez la Liga 1 a los 36 años
Alcalde de Lima anuncia que la Guardia Metropolitana contra la inseguridad contará con apoyo de Estados Unidos
Las autoridades municipales buscan reforzar la respuesta ante delitos como la extorsión y el sicariato mediante una nueva estrategia de seguridad ciudadana
No para de llover en Lima: Fenómeno El Niño y Anticiclón del Pacífico Sur provocan este fenómeno en la capital
Las precipitaciones intermitentes sorprendieron a diversos distritos limeños y podrían continuar hasta el sábado, según especialistas en meteorología
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD