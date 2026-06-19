Perú

‘Cri Cri’ difunde audio de supuesto reportero de Magaly Medina y sugiere que lo “sembraron”

El primo de Jefferson Farfán difundió en su streaming ‘Ya, ¿y?’ un audio que atribuye a un urraco que dice “mejor hagámosle un ampay”

Guardar
Google icon
‘Cri Cri’ difunde audio de supuesto reportero de Magaly Medina y sugiere que lo “sembraron”. YouTube: ¿Y, qué?
‘Cri Cri’ difunde audio de supuesto reportero de Magaly Medina y sugiere que lo “sembraron”. YouTube: ¿Y, qué?

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, volvió a encender la polémica luego de difundir un audio en su programa de streaming ‘Ya, ¿y?, que conduce junto a Gabriela Herrera y Diego Chávarri.

En el material, se escucha a una persona que él presenta como un supuesto reportero de 'Magaly TV La Firme’ y que, según el contenido del clip, habla de un plan para grabarlo “caleta” y captar un beso con una mujer el día de las votaciones.

Con ese audio, ‘Cri Cri’ dio a entender que lo habrían “sembrado” para exponerlo en un ampay y alimentar la historia de una supuesta relación paralela, en medio de las acusaciones difundidas en televisión en su contra.

PUBLICIDAD

‘Cri Cri’ difundió en su streaming Ya, ¿y? un audio que atribuye a un supuesto reportero de Magaly TV La Firme y en el que se habla de “cagar el plan” y de “mejor hagámosle un ampay”. El primo de Jefferson Farfán sugirió que quisieron “sembrarlo” y que el objetivo era captar un beso para exponer un romance.

El audio que mostró ‘Cri Cri’: “Mejor hagámosle un ampay”

En el fragmento compartido, se escucha a un hombre hablándole a una mujer y pidiéndole que no haga “bulla” para no arruinar el “plan”. El mensaje apunta a un objetivo específico: dejar de lado una entrevista y, en su lugar, conseguir imágenes comprometedoras.

“Es que ahí ya la friegas toda, pues. Si tú le haces bulla ahí, nos… cagas el plan. ¿Sabes qué vamos a hacer? Mejor hagámosle un ampay. ¿Me entiendes? Voy a mandar a grabar caleta y tú trata de darle un beso, acercarte de manera distinta a él. Trata de darle un beso en la boca”, se escucha en el audio.

PUBLICIDAD

Luego, la misma voz explica cómo se presentaría la historia: “Cosa que ya no hacemos la entrevista y lo hacemos por llamada. Pero nos preguntamos con las imágenes quién es esta mujer que le da un beso a Cri Cri el día de las votaciones. Y ahí sales a contar tu historia”.

En el audio, la voz pide grabar “caleta” y sugiere buscar un beso “en la boca” para construir una historia con imágenes. YouTube: ¿Y, qué?
En el audio, la voz pide grabar “caleta” y sugiere buscar un beso “en la boca” para construir una historia con imágenes. YouTube: ¿Y, qué?

La reacción en vivo: Diego Chávarri interrumpe y cuestiona el método

El audio fue comentado en el set del streaming y generó una reacción inmediata de Diego Chávarri, quien interrumpió con una pregunta directa sobre el supuesto modo de trabajo del programa de espectáculos.

“Escúchame, escucha, aguanta… O sea, ¿tú me estás diciendo que la gente de Magali TV trabaja así?”, dijo en el intercambio.

El comentario reforzó la idea que el clip buscaba instalar: que no se trataría de una denuncia espontánea, sino de un plan coordinado para construir un ampay y luego “contar una historia” en televisión.

Pie de foto: Diego Chávarri reaccionó al audio y preguntó si ese sería el modo de operar del programa de espectáculos.

Quién es “Marieta” y por qué volvió al centro de la discusión

El audio se difundió en un contexto marcado por las acusaciones de Marietha Chumpitaz (también mencionada como Marieta), quien declaró en 'Magaly TV La Firme‘ y acusó a ‘Cri Cri’ de mantener una supuesta doble vida sentimental.

Según ese testimonio televisivo, la joven afirmó que sostuvo un vínculo con él durante varios años y que recién al verlo en 'La Granja VIP’ descubrió que seguía con su esposa. Entre sus revelaciones mencionó visitas al penal y un embarazo que, según dijo, no llegó a término.

‘Cri Cri’, en declaraciones posteriores a otros espacios, negó parte de esa versión y sostuvo que la única persona que lo visitaba en el penal era su esposa. Además, afirmó que, tras el escándalo, su pareja estaba dolida, pero que han conversado, y sugirió que lo quisieron “sembrar”.

La denunciante afirmó que el primo de Jefferson Farfán le aseguraba que estaba separado y que la prensa difundía información falsa sobre su matrimonio. Captura: Magaly Tv La Firme.

Ric La Torre afirma que también lo buscó: “Nos buscó insistentemente”

En paralelo, el creador de contenido Ric La Torre aseguró que esa joven habría buscado también contactar a ‘Cri Cri’ a través de terceros. Según contó, ella intentó comunicarse con su producción cuando él estaba vinculado al reality.

“Esta muchacha de nombre Marieta ha estado buscando la manera de contactarse con Cri Cri cuando él empieza en la granja. Lo menciono porque a mi producción y a mí nos buscó también… me buscaba insistentemente y yo no le quería dar pie o cabida porque ella no quería salir y dar la cara”, afirmó.

Ric La Torre sostuvo que ella quería que el contacto se diera “por lo bajo”, pero que ellos no iban a participar si no estaba dispuesta a presentarse públicamente.

Temas Relacionados

Cri CriChristian MartínezChristian Martínez Guadalupeperu-entretenimientoMagaly Medina

Más Noticias

Día del Padre y Mundial 2026 impulsan reuniones en casa: pedidos y viajes aumentan durante la fecha

Los hogares peruanos priorizan espacios compartidos y experiencias de entretenimiento, mientras el comercio y las plataformas digitales anticipan mayor actividad durante el día

Día del Padre y Mundial 2026 impulsan reuniones en casa: pedidos y viajes aumentan durante la fecha

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Alianza Lima se enfrentará a Carlos A. Mannucci, mientras que Sporting Cristal chocará con CNI. Universitario, por su parte, descansará esta jornada

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Gianluca Lapadula llegó a Perú para jugar por Universitario: así fue el recibimiento del ‘Bambino’

El director deportivo Antonio García Pye lo esperó en el aeropuerto Jorge Chávez. El atacante de la selección peruana disputará por primera vez la Liga 1 a los 36 años

Gianluca Lapadula llegó a Perú para jugar por Universitario: así fue el recibimiento del ‘Bambino’

Alcalde de Lima anuncia que la Guardia Metropolitana contra la inseguridad contará con apoyo de Estados Unidos

Las autoridades municipales buscan reforzar la respuesta ante delitos como la extorsión y el sicariato mediante una nueva estrategia de seguridad ciudadana

Alcalde de Lima anuncia que la Guardia Metropolitana contra la inseguridad contará con apoyo de Estados Unidos

No para de llover en Lima: Fenómeno El Niño y Anticiclón del Pacífico Sur provocan este fenómeno en la capital

Las precipitaciones intermitentes sorprendieron a diversos distritos limeños y podrían continuar hasta el sábado, según especialistas en meteorología

No para de llover en Lima: Fenómeno El Niño y Anticiclón del Pacífico Sur provocan este fenómeno en la capital
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Juntos por el Perú admite ante el JNE que cree que hubo “fraude” en 2.398 mesas, pero no tiene prueba de ello

Juntos por el Perú admite ante el JNE que cree que hubo “fraude” en 2.398 mesas, pero no tiene prueba de ello

ONPE termina conteo de votos al Congreso: Conoce la lista de los virtuales senadores y cuántos votos recibieron

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Keiko Fujimori: “Esperemos que el resultado final salga pronto, hay decisiones que tomar, equipos que conformar”

Rafael López Aliaga comunica vía carta notarial al JNE que no asumirá como senador

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz fue agredida en la calle tras pelea de Yaco Eskenazi con un taxista: “Le cayó en el pelo”

Natalie Vértiz fue agredida en la calle tras pelea de Yaco Eskenazi con un taxista: “Le cayó en el pelo”

Maluma revive su experiencia en 'Combate' con Nicola Porcella: "Me pasaron unas cosas, que yo dije: 'Dios mío'"

El tierno mensaje con el que Carol Reali confirmó su embarazo junto a André Bankoff: "La noticia más especial de nuestras vidas"

Laura Spoya contó el incómodo momento que vivió con un exintegrante de 'La Granja VIP' en la final: "Odio a la gente"

Yaco Eskenazi y la regla que Natalie Vértiz le impuso tras el incidente en auto que sufrieron: “Me tiene terminantemente prohibido”

DEPORTES

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Turquía vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 del Grupo D en el Mundial 2026

El mensaje de Rodrigo Ureña tras la confirmación de su regreso al Estadio Monumental para disputar encuentro amistoso ante Universitario

Gianluca Lapadula llegó a Perú para jugar por Universitario: así fue el recibimiento del ‘Bambino’

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio: fixture, horarios, canales TV y resultados en vivo