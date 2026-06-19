‘Cri Cri’ difunde audio de supuesto reportero de Magaly Medina y sugiere que lo “sembraron”. YouTube: ¿Y, qué?

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, volvió a encender la polémica luego de difundir un audio en su programa de streaming ‘Ya, ¿y?’, que conduce junto a Gabriela Herrera y Diego Chávarri.

En el material, se escucha a una persona que él presenta como un supuesto reportero de 'Magaly TV La Firme’ y que, según el contenido del clip, habla de un plan para grabarlo “caleta” y captar un beso con una mujer el día de las votaciones.

Con ese audio, ‘Cri Cri’ dio a entender que lo habrían “sembrado” para exponerlo en un ampay y alimentar la historia de una supuesta relación paralela, en medio de las acusaciones difundidas en televisión en su contra.

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‘Cri Cri’ difundió en su streaming Ya, ¿y? un audio que atribuye a un supuesto reportero de Magaly TV La Firme y en el que se habla de “cagar el plan” y de “mejor hagámosle un ampay”. El primo de Jefferson Farfán sugirió que quisieron “sembrarlo” y que el objetivo era captar un beso para exponer un romance.

El audio que mostró ‘Cri Cri’: “Mejor hagámosle un ampay”

En el fragmento compartido, se escucha a un hombre hablándole a una mujer y pidiéndole que no haga “bulla” para no arruinar el “plan”. El mensaje apunta a un objetivo específico: dejar de lado una entrevista y, en su lugar, conseguir imágenes comprometedoras.

“Es que ahí ya la friegas toda, pues. Si tú le haces bulla ahí, nos… cagas el plan. ¿Sabes qué vamos a hacer? Mejor hagámosle un ampay. ¿Me entiendes? Voy a mandar a grabar caleta y tú trata de darle un beso, acercarte de manera distinta a él. Trata de darle un beso en la boca”, se escucha en el audio.

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Luego, la misma voz explica cómo se presentaría la historia: “Cosa que ya no hacemos la entrevista y lo hacemos por llamada. Pero nos preguntamos con las imágenes quién es esta mujer que le da un beso a Cri Cri el día de las votaciones. Y ahí sales a contar tu historia”.

En el audio, la voz pide grabar “caleta” y sugiere buscar un beso “en la boca” para construir una historia con imágenes. YouTube: ¿Y, qué?

La reacción en vivo: Diego Chávarri interrumpe y cuestiona el método

El audio fue comentado en el set del streaming y generó una reacción inmediata de Diego Chávarri, quien interrumpió con una pregunta directa sobre el supuesto modo de trabajo del programa de espectáculos.

“Escúchame, escucha, aguanta… O sea, ¿tú me estás diciendo que la gente de Magali TV trabaja así?”, dijo en el intercambio.

El comentario reforzó la idea que el clip buscaba instalar: que no se trataría de una denuncia espontánea, sino de un plan coordinado para construir un ampay y luego “contar una historia” en televisión.

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Pie de foto: Diego Chávarri reaccionó al audio y preguntó si ese sería el modo de operar del programa de espectáculos.

Quién es “Marieta” y por qué volvió al centro de la discusión

El audio se difundió en un contexto marcado por las acusaciones de Marietha Chumpitaz (también mencionada como Marieta), quien declaró en 'Magaly TV La Firme‘ y acusó a ‘Cri Cri’ de mantener una supuesta doble vida sentimental.

Según ese testimonio televisivo, la joven afirmó que sostuvo un vínculo con él durante varios años y que recién al verlo en 'La Granja VIP’ descubrió que seguía con su esposa. Entre sus revelaciones mencionó visitas al penal y un embarazo que, según dijo, no llegó a término.

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‘Cri Cri’, en declaraciones posteriores a otros espacios, negó parte de esa versión y sostuvo que la única persona que lo visitaba en el penal era su esposa. Además, afirmó que, tras el escándalo, su pareja estaba dolida, pero que han conversado, y sugirió que lo quisieron “sembrar”.

La denunciante afirmó que el primo de Jefferson Farfán le aseguraba que estaba separado y que la prensa difundía información falsa sobre su matrimonio. Captura: Magaly Tv La Firme.

Ric La Torre afirma que también lo buscó: “Nos buscó insistentemente”

En paralelo, el creador de contenido Ric La Torre aseguró que esa joven habría buscado también contactar a ‘Cri Cri’ a través de terceros. Según contó, ella intentó comunicarse con su producción cuando él estaba vinculado al reality.

“Esta muchacha de nombre Marieta ha estado buscando la manera de contactarse con Cri Cri cuando él empieza en la granja. Lo menciono porque a mi producción y a mí nos buscó también… me buscaba insistentemente y yo no le quería dar pie o cabida porque ella no quería salir y dar la cara”, afirmó.

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Ric La Torre sostuvo que ella quería que el contacto se diera “por lo bajo”, pero que ellos no iban a participar si no estaba dispuesta a presentarse públicamente.