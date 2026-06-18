La espeluznante lesión que sufrió una figura de Canadá en el triunfo ante Qatar: la desesperada reacción de los jugadores

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

La segunda jornada del Mundial 2026 quedó marcada por un episodio que alteró el ritmo del partido entre Canadá y Qatar. Cuando el conjunto anfitrión tenía la ventaja por 3-0, un incidente en el campo generó tensión y preocupación entre todos los presentes.

El centrocampista Ismaël Koné sufrió una dura entrada que lesionó gravemente su pierna izquierda. El jugador quedó tendido sobre el césped, incapaz de reincorporarse, mientras sus compañeros y rivales se agolpaban a su alrededor, visiblemente angustiados.

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CONSTERNACIÓN EN AMBAS SELECCIONES



Los jugadores de Canadá y Catar quedaron visiblemente impactados tras la lesión de Koné.



Assim Madibo fue expulsado tras la acción, quien lamentó la situación.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8DzsVkR3a3 — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

La falta fue cometida por Assim Madibo, quien tras la acción recibió la tarjeta roja. El qatarí reflejó consternación por lo ocurrido, mostrando signos de preocupación tras quedar involucrado en el hecho que interrumpió el desarrollo del encuentro. Se tomó la cabeza y, ante los reproches de sus adversarios, no atinó a reaccionar.

El partido se detuvo de inmediato y los servicios médicos ingresaron rápidamente al terreno de juego con camillas. Varios futbolistas formaron un círculo para resguardar la privacidad del afectado, mientras el público permanecía en silencio ante la gravedad de la escena.

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Assim Madibo quedó conmocionado por el duro golpe hacia el futbolista canadiense (REUTERS/Lee Smith)

La lesión ocurrió en el minuto 50 y dejó una imagen alarmante: la pierna izquierda de Koné se curvó visiblemente, provocando que el futbolista se llevara la mano a la boca en señal de asombro. La gravedad de la escena fue tal que la transmisión evitó mostrar repeticiones del incidente.

La noticia que trajo una sensación leve de tranquilidad ocurrió luego. Pese a que Koné fue retirado en camilla, logró incorporarse y saludar al público, lo que brindó cierto alivio a los presentes. La expulsión de Madibo, visiblemente afectado por la jugada, dejó a Qatar con un jugador menos. Por lo que, la situación se agravó ya que el equipo asiático había sufrido la expulsión de Homam El-Amin a los 33 minutos, lo que obligó al conjunto qatarí a disputar toda la segunda mitad con nueve futbolistas.

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KONÉ SE RETIRÓ CON APLAUSOS



El jugador de Canadá, en camilla, se retiró del campo de juego saludando a su hinchada.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zu9lQtw2Li — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Tras el retiro de Koné, Nathan Saliba ingresó en su lugar y fue protagonista inmediato: marcó el cuarto gol de Canadá y, durante la celebración, formó un 8 con sus manos mientras que tomó una camiseta de su compañero lesionado a modo de homenaje. El gesto resumió el impacto emocional que la lesión tuvo en el equipo, incluso en medio de una victoria abultada. El incidente dejó como saldo una mezcla de preocupación y unidad en el grupo canadiense, mientras el futuro de Qatar en el torneo quedó seriamente afectado.

Nathan Saliba le dedicó su tanto a Koné a pocos minutos de haber ingresado en lugar del futbolista del Sassuolo (Reuters/Anne-Marie Sorvin)

Para Canadá, el resultado marcó su primera victoria en el torneo y consolidó un momento clave tras el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en la jornada inaugural. Con este triunfo, el equipo suma 4 puntos y se posiciona con posibilidades de avanzar a los 16avos de final, a la espera de su próximo compromiso frente a Suiza en el Grupo B.

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Por su parte, Qatar vivió una jornada adversa tras no poder recuperarse del empate inicial ante Suiza. El equipo asiático no logró frenar el avance canadiense y sufrió una derrota contundente. Ahora, deberá enfrentar a Bosnia en la siguiente fecha, buscando revertir su situación en la fase de grupos.

Los gestos de dolor de Kone tras la grave lesión (REUTERS/Lee Smith)