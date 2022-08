Esposa de ‘Coyote’ Rivera cuenta que Doña Peta sabía del fin de su matrimonio: “Le debe estar afectando”

Lorena Cárdenas asegura que Doña Peta sabía de su separación. (Foto: Captura)

El nombre de Lorena Cárdenas ha comenzado a sonar en la farándula peruana tras las imágenes de su esposo Julio ‘Coyote’ Rivera bailando y besando a una mujer. Si bien, el ampay remeció a la farándula peruana la noche del 01 de agosto, la tarde de este martes Cárdenas salió en televisión para revelar que ambos estaban separados desde inicios de abril.

La madre de los hijos del futbolista se presentó en En Boca de Todos para asegurar que ellos ya no están en una relación sentimental y solo conviven juntos por el bienestar de sus pequeños. En medio de su entrevista, los conductores del magazine quisieron saber si Doña Peta sabía de su separación y si le ha brindado algún apoyo.

“Después de este episodio, ¿Doña Peta te ha dado su apoyo, has conversado con ella o tenido diálogo con ella?”, consultó Ricardo Rondón y a lo que Lorena Cárdenas no tuvo inconveniente en responder señalando que su suegra también está afectada por la ruptura y que sí sabía del fin de su matrimonio.

PUEDES LEER: Julio ‘Coyote’ Rivera es ampayado bailando y besando a una mujer que no es su esposa

“He hablado con Peta, me afecta y me da mucha pena tener que ponerla en medio. La quiero muchísimo y me imagino que a ella también le debe estar afectando por el gran cariño que me tiene, el ver que se terminó el matrimonio de su hijo. Peta se preocupa mucho por nosotros”, dijo Cárdenas.

Recordemos que, a Lorena Cárdenas se le ha visto compartir con Doña Petronila en diferentes ocasiones evidenciando que mantienen un excelente vínculo tanco amical como familiar. Por ello, Maju Mantilla no dudó en preguntarle si continuará frecuentando la mamá de Julio Rivera.

“El hecho que haya una separación no tiene por qué desvincularte de las personas que quieres. Yo adoro a mi suegra, quiero mucho a las tías de Julio. Siempre van a ser parte de mi familia. El hecho que nosotros nos hayamos separado, no significa que no me vea con Peta”, recalcó.

Esposa de ‘Coyote’ Rivera cuenta cómo es su relación actual con Doña Peta tras terminar con su hijo. (VIDEO: América TV)

Finalmente, Lorena descartó una futura reconciliación con el expelotero señalando que como amigos se entienden mejor. “No, ya no (una reconciliación). Creo que como amigos nos vamos a llevar mucho mejor. Toda la vida vamos a ser padres y se trata de llevar la fiesta en paz y estar tranquilos”, manifestó dejando sorprendidos a los presentadores del espacio de América TV.

SEGUIR LEYENDO