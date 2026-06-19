Gianluca Lapadula llegó a Perú para jugar por Universitario: así fue el recibimiento del ‘Bambino’.

Gianluca Lapadula arribó a Perú este viernes 19 de junio, aunque no para unirse a la selección nacional. El delantero llegó al país para concretar su incorporación a Universitario de Deportes y afrontar así su primera temporada en la Liga 1.
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