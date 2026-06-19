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Gianluca Lapadula llegó a Perú para jugar por Universitario: así fue el recibimiento del ‘Bambino’

El director deportivo Antonio García Pye lo esperó en el aeropuerto Jorge Chávez. El atacante de la selección peruana disputará por primera vez la Liga 1 a los 36 años

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Gianluca Lapadula llegó a Perú para jugar por Universitario: así fue el recibimiento del ‘Bambino’.
Gianluca Lapadula llegó a Perú para jugar por Universitario: así fue el recibimiento del ‘Bambino’. Créditos: X.

Gianluca Lapadula arribó a Perú este viernes 19 de junio, aunque no para unirse a la selección nacional. El delantero llegó al país para concretar su incorporación a Universitario de Deportes y afrontar así su primera temporada en la Liga 1.

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