Gianluca Lapadula llegó a Perú para jugar por Universitario: así fue el recibimiento del ‘Bambino’.

Gianluca Lapadula arribó a Perú este viernes 19 de junio, aunque no para unirse a la selección nacional. El delantero llegó al país para concretar su incorporación a Universitario de Deportes y afrontar así su primera temporada en la Liga 1 .

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