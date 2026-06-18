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La familia Messi publicó un comunicado sobre la salud del padre del capitán de la selección argentina

El equipo de prensa del futbolista difundió un informe: “Se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente”

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Jorge Messi
Messi y Jorge, juntos

La familia de Lionel Messi difundió este jueves un comunicado para dar información sobre el cuadro de salud que atraviesa su padre, Jorge.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, indicaron en el informe que difundieron por intermedio del equipo de prensa del futbolista a Infobae.

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“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, detallaron.

En el mensaje dejaron en claro que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”. Ante eso, sentenciaron: “Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

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“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, plantearon.

En el mensaje, la familia adelantó que “cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes” y expresó: “Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”.

Messi se mostró conmovido luego de anotar el primer gol ante Argelia (Foto: Reuters/Jay Biggerstaff)
Messi se mostró conmovido luego de anotar el primer gol ante Argelia (Foto: Reuters/Jay Biggerstaff)

Lionel Messi debutó en el Mundial 2026, el sexto de su trayectoria deportiva, con tres goles que le dieron la victoria por 3-0 a la selección argentina sobre Argelia. En ese encuentro, se vio al futbolista de 38 años, que cumplirá el 24 de junio 39 años, muy conmovido luego de marcar el primer tanto. Al ser consultado por este tema luego de la presentación, el capitán del equipo argentino aclaró: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.

Luego, ante una pregunta de su ex compañero Juan Pablo Sorín en zona mixta, Messi señaló: “La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz”.

El comunicado oficial

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión.

comunicado padre de Messi
El comunicado oficial de la familia Messi

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