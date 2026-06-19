Salvó a sus dos hijas de un incendio, sufrió graves quemaduras y falleció al día siguiente: la tragedia que enluta a Trujillo

Esta imagen combina una vivienda en llamas en Víctor Larco Herrera con el retrato de Percy Zumarán Narváez, quien falleció tras rescatar a sus hijas de un incendio en Trujillo, Perú. (Composición: Infobae Perú)

Trujillo fue sacudido por una tragedia doméstica que terminó en luto. Un incendio consumió una vivienda del sector Liberación Social, en el distrito de Víctor Larco Herrera, región La Libertad, y dejó como saldo la muerte de un padre que intentó rescatar a sus dos hijas.

La víctima fue Percy Junnior Zumarán Narváez, de 39 años, quien ingresó a la casa en medio del humo y las llamas para rescatar a las menores. La emergencia ocurrió la noche del 17 de junio y, tras ser trasladado a un hospital por la gravedad de sus lesiones, el hombre murió el 18 de junio.

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Según los reportes, el fuego se habría iniciado por una vela encendida debido a un corte de energía eléctrica provocado por la explosión de un poste de alumbrado público. En pocos minutos, el incendio se extendió por la vivienda y atrapó a las niñas en el interior.

Esta imagen yuxtapone una fotografía de Percy Zumarán con su familia en una celebración y el incendio de su vivienda en Trujillo, Perú, donde falleció. (Composición: Infobae Perú)

Padre arriesgó su vida por salvar a sus hijas de incendio

La secuencia comenzó con el apagón en Víctor Larco Herrera y la decisión de encender una vela para alumbrarse. El incendio, según la reconstrucción de los hechos, se desató por un descuido cuando la llama alcanzó un mueble de cuero sintético y el material inflamable aceleró la propagación del fuego, hasta convertir los ambientes de la casa en una trampa de humo denso y calor extremo.

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En ese contexto, Percy Zumarán actuó sin pausa. Junto a su cuñado, se abrió paso hacia el interior de la vivienda para ubicar a sus hijas, que estaban atrapadas. El rescate, descrito como una carrera contra el tiempo, se definió por la urgencia de sacar a las niñas antes de que la humareda y las llamas cerraran las salidas.

RPP Noticias precisó que el hombre escaló y rompió un techo de calamina para auxiliar a las menores, de 9 y 10 años, y ponerlas a salvo. Tras conseguirlo, la situación cambió en cuestión de instantes: el fuego ya dominaba el inmueble y el padre quedó expuesto de forma directa al incendio.

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La imagen muestra el interior de la vivienda afectada por el incendio en el sector Liberación Social de Víctor Larco Herrera, Trujillo, donde falleció un padre al intentar rescatar a sus hijas. (Foto: Exitosa Trujillo)

Graves quemaduras cobraron la vida de Percy Zumarán

Tras el rescate, Percy quedó atrapado mientras su cuñado y las niñas lograban salir por el techo y alcanzar la calle. En medio de la desesperación, vecinos del barrio intentaron varias veces ingresar y, finalmente, consiguieron romper el cerco del fuego y sacarlo de la vivienda.

La emergencia movilizó a los servicios de atención y a la comunidad. Percy fue trasladado al Hospital Belén con lesiones de gravedad. Sus hijas, en tanto, fueron evacuadas al Hospital Regional Docente para ser atendidas por las heridas ocasionadas por el siniestro.

El estado del padre se agravó por las quemaduras y por un proceso de intoxicación por humo. Pese a los esfuerzos del personal médico, murió el 18 de junio, un día después del incendio. Las menores, según RPP Noticias, se encontraban estables tras recibir atención médica, mientras continuaban en proceso de recuperación.

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Hospital de Belén en Lambayeque. (Foto: Andina)

Conmoción en Trujillo tras muerte de padre de familia en incendio

Percy Zumarán era conocido por su rutina de trabajo y por su presencia cotidiana en el barrio. De acuerdo con la información recopilada, se ganaba la vida como conductor de un bus de transporte público, y su historia quedó marcada por la decisión de priorizar la vida de sus hijas en el momento más crítico.

La noticia generó conmoción en Trujillo y, en particular, en el entorno inmediato de Liberación Social. La respuesta incluyó gestos de solidaridad para apoyar a la familia, afectada no solo por la muerte del padre, sino también por la pérdida de la vivienda y por los gastos derivados de la emergencia.

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La Agencia Andina informó que la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Pedro Mercedes Ureña inició una colecta pública de urgencia para apoyar a una de las niñas, alumna de cuarto grado de primaria. Mientras las menores seguían hospitalizadas, el caso se instaló como un símbolo de duelo colectivo en Víctor Larco Herrera, donde vecinos y conocidos despidieron a quien, tras el incendio, pasó a ser recordado como un padre que dio la vida por salvar a sus hijas.