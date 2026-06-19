El tierno mensaje con el que Carol Reali confirmó su embarazo junto a André Bankoff: "La noticia más especial de nuestras vidas"

La modelo e influencer brasileña Carol Reali, conocida en el Perú como ‘Cachaza’, anunció a través de sus redes sociales que está embarazada de su pareja, el actor y modelo también brasileño André Bankoff, con quien se comprometió en septiembre de 2025.
Carol Reali compartió la noticia en su cuenta de Instagram con un mensaje que generó una inmediata avalancha de reacciones entre sus seguidores y figuras del espectáculo peruano. “Hay momentos que cambian la vida para siempre. Hoy queremos compartir la noticia más especial de nuestras vidas: estamos esperando un bebé”, escribió la modelo.
La exchica reality llegó al Perú desde Brasil en 2010 y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de los realities locales. André Bankoff replicó el anuncio en sus propias redes y añadió en sus historias: “La noticia más linda de nuestra vida”, comentó.
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En su publicación, Carol Reali describió el embarazo como el cumplimiento de un sueño largamente esperado. "Siempre soñé con este momento: formar una familia y construir un hogar lleno de amor junto a la persona correcta. Hoy sé que esta historia se escribió exactamente como debía ser“, expresó. La pareja aún no ha revelado el sexo del bebé ni cuánto tiempo tiene o la fecha estimada de parto.
Carol Reali, 'Cachaza', y André Bankoff anunciaron felices que esperan su primer bebé. Este es un pequeño vistazo a la felicidad y el amor que sienten con la noticia y compartieron con sus seguidores su alegría. Video: Instagram Carol Reali
‘Cachaza’: Una nueva etapa tras años de vida mediática en Perú
El anuncio llega en un momento de consolidación personal para la modelo brasileña. Carol Reali, exparticipante de ‘Esto es Guerra’, mantuvo una relación de más de once años con el también brasileño Rafael Cardozo, con quien formó una de las parejas más mediáticas del espectáculo peruano.
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Ambos se separaron tras el compromiso que Cardozo le propuso en 2022, sin que ninguno de los dos ofreciera detalles públicos sobre los motivos del quiebre.
A inicios de 2023, Reali inició una relación con André Bankoff, actor y modelo brasileño nacido el 20 de septiembre de 1978, con una trayectoria que incluye telenovelas y producciones para TV Globo, Prime Video y Netflix, además de participaciones en la Semana de la Moda de São Paulo.
La pareja conectó primero por internet y luego se conoció en persona en Brasil. El 20 de septiembre de 2025, Bankoff le propuso matrimonio a Reali en una pedida de mano en Brasil, y la pareja había anunciado planes de casarse en 2026.
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Las reacciones de la farándula peruana al saber que ‘Cachaza’ será mamá
La publicación de Reali desató una ola de mensajes de figuras del espectáculo local. Natalie Vértiz fue una de las primeras en reaccionar: “Piel de gallina, amiga, ¡qué hermoso! Bendiciones para ustedes”. Korina Rivadeneira también se sumó con emotivas palabras: “Te amo, mereces lo mejor de esta vida, un amor real y lo más hermoso de vivir: un hijo. Felicidades preciosa, me has hecho suspirar”.
Janick Maceta, Tepha Loza, Hugo García, Alejandra Baigorria, Alondra García Miró, Yiddá Eslava, Anna Carina Copello y Patricio Parodi, entre otros, también dejaron sus felicitaciones en la publicación y se mostraron felices con la noticia dada por la pareja.
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“Nuestro corazón late por tres”, escribió Reali al cerrar su mensaje, una frase que sintetizó el tono del anuncio y que fue ampliamente compartida por sus seguidores en distintas plataformas digitales.
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