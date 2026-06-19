Rafael López Aliaga comunica vía carta notarial al JNE que no asumirá como senador

El candidato ultraderechista a la presidencia de Perú y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue captado, este 8 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Rafael López Aliaga, el excandidato presidencial del partido Renovación Popular, presentó una carta notarial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para comunicar su desistimiento irrevocable a ser proclamado y asumir el cargo de senador de la República para el período 2026-2031. El documento fue dirigido al presidente del organismo electoral, Roberto Burneo Bermejo, y solicita que la credencial sea entregada al siguiente candidato de su lista con mayor votación.

En la misiva, López Aliaga argumentó que su declinación no lo desvincula de la responsabilidad partidaria, ya que el estatuto de Renovación Popular establece que el presidente del partido preside el grupo parlamentario integrado por senadores y diputados electos. “Desde el Congreso podamos impulsar nuestras iniciativas partidarias y las del pueblo peruano, así como nuestro programa político y de gobierno”, sostuvo en el documento.

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El líder de Renovación Popular también vinculó su decisión a las denuncias sobre un supuesto fraude a raíz de las fallas logísticas del 12 de abril, durante la primera vuelta de las elecciones generales. “Tengo la firme decisión de conseguir justicia en nombre de los cientos de miles de peruanos que nos dieron su voto”, se lee en la carta.

Y agrega: “La decisión que he tomado también se encuentra justificada en las denuncias que he interpuesto por los sucesos del 12 de abril, las cuales no podría seguir impulsando desde un escaño. Tengo la firme decisión de conseguir justicia en nombre de los cientos de miles de peruanos que nos dieron su voto”.

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La imagen muestra la carta donde Rafael López Aliaga comunica al Jurado Nacional de Elecciones su desistimiento a asumir el cargo de Senador de la República por Perú.

Luego, López Aliaga solicitó al JNE dar trámite a su declinación “a fin de que en mi lugar se proclame y entregue la credencial de senador al candidato de mi partido que de acuerdo con la votación obtenida le corresponde asumir”.

El organismo electoral deberá tomar una decisión al respecto.

Buscará la reelección en la MML

Rafael López Aliaga descartó asumir su banca en el Senado y confirmó que será candidato a teniente alcalde de Lima Metropolitana en la fórmula de Luis Rubio Idrogo, presidente del Concejo Directivo del Sistema Metropolitano de La Solidaridad (SISOL), de cara a las elecciones municipales y regionales del próximo octubre.

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López Aliaga había renunciado a la alcaldía de Lima en octubre de 2025 para postular a la Presidencia de la República. Tras su eliminación en primera vuelta, el JNE aceptó su renuncia y encargó la conducción del municipio a Renzo Reggiardo, quien completará el periodo 2023-2026.

MML (Andina)

Ante esta situación, Carlos Bruce acusó al líder de Renovación Popular de intentar regresar a la alcaldía de Lima a través de una maniobra que calificó de “fraude a la ley”. El actual alcalde de Surco y aspirante a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sostuvo que López Aliaga planea postular como teniente alcalde en la fórmula de Luis Rubio Idrogo para, una vez en el cargo, asumir la alcaldía tras una eventual renuncia de su compañero de lista.

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“Lo que yo escuché la semana pasada, y tengo la grabación, es que el señor López Aliaga quiere volver a ser alcalde de Lima”, declaró Bruce en una entrevista con la radio Exitosa. “Van a usar una figura para ingresar como teniente alcalde de un señor que ya es de avanzada edad, el señor Luis Rubio, para que después renuncie y él asuma la alcaldía”, agregó.

Bruce reconoció estar en desacuerdo con la norma que prohíbe la reelección inmediata, pero subrayó que la disposición sigue vigente, por lo que la estrategia atribuida a López Aliaga constituiría una forma de eludirla.

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