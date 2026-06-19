Niño costero: SENAMHI advierte invierno más cálido en Lima con temperaturas de hasta 27°C

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) advirtió que el invierno 2026 en Lima Metropolitana presentará condiciones inusualmente cálidas debido al desarrollo del Niño costero, fenómeno que ya viene elevando la temperatura del mar en la franja del litoral peruano. Según especialistas, este escenario modificará el comportamiento climático habitual de la capital.
De acuerdo con el ingeniero del SENAMHI, Yuri Escajadillo, las anomalías térmicas en el océano Pacífico están influyendo directamente en las temperaturas del aire en la costa. “El Niño costero ya está en desarrollo y nos va a acompañar posiblemente hasta el verano 2027”, señaló en entrevista con Latina Noticias, al explicar que este proceso está asociado a un incremento sostenido del calor en la superficie marina.
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Mar cálido impulsa cambio climático
El especialista explicó que actualmente el mar frente a la costa peruana registra anomalías de hasta 4 y 5 grados Celsius por encima de lo normal, lo que está generando un impacto directo en las condiciones atmosféricas de Lima y otras ciudades costeras. Este comportamiento es uno de los principales indicadores del Niño costero en desarrollo.
“Vamos a amanecer con 16 o 17 grados en Lima, cuando lo habitual es 14 o 15 en invierno”, precisó Escajadillo para el citado medio, al advertir que también se registrarán temperaturas diurnas más elevadas de lo esperado.
Caluroso invierno en Lima
El SENAMHI indicó que, a diferencia de los inviernos tradicionales marcados por alta humedad y frío intenso, este año la capital presentará un comportamiento térmico más cálido. En algunos distritos alejados del litoral, como zonas del este de Lima, las temperaturas podrían alcanzar incluso los 27°C durante el día.
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“Este invierno va a ser distinto, no va a ser el típico invierno gris de Lima”, explicó el especialista a Latina Noticias, al precisar que la sensación de frío será menos intensa, aunque persistirán episodios de llovizna en las primeras horas del día.
Impacto en regiones
El informe del SENAMHI también detalla que el impacto del fenómeno no será uniforme en todo el país. Mientras la costa experimentará temperaturas elevadas, en la sierra se mantendrán las condiciones de frío intenso, con posibles descensos extremos en zonas altoandinas, y en la selva continuarán los episodios de friaje.
Escajadillo recordó que regiones como Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna pueden registrar temperaturas de hasta -10°C o -15°C, mientras que en la Amazonía se prevé la continuidad de eventos de friaje propios de la temporada invernal en la región.
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Alertas y recomendaciones
Finalmente, el SENAMHI exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus avisos meteorológicos oficiales, ya que las condiciones pueden variar en el corto plazo. Actualmente, se mantiene activo un aviso por incremento de vientos en la costa, lo que explica la presencia de lloviznas en Lima durante las últimas horas.
“Es información relevante y oportuna que el SENAMHI pone a disposición de la población”, indicó Escajadillo para el citado medio. Además, remarcó la importancia de seguir las actualizaciones climáticas ante la evolución del Niño costero en el país.
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