Natalie Vértiz fue agredida en la calle tras pelea de Yaco Eskenazi con un taxista: “Le cayó en el pelo”

Yaco Eskenazi contó en su pódcast con el ‘Loco’ Wagner que tuvo un altercado con un taxista en la avenida Ricardo Palma y que Natalie Vértiz terminó agredida cuando el conductor escupió y el salivazo le cayó en el pelo. YouTube: Yaco y el Loco.

Natalie Vértiz terminó involucrada en un episodio de tensión en plena vía pública luego de una discusión de tránsito entre Yaco Eskenazi y un taxista. Lo que comenzó como un reclamo por una maniobra peligrosa estuvo a punto de escalar a una pelea y dejó una experiencia que el propio conductor describió como uno de sus peores momentos.

El relato lo hizo Yaco en una conversación en su pódcast junto al ‘Loco’ Wagner, donde recordó que el incidente ocurrió mientras se desplazaban por la avenida Ricardo Palma.

El inicio del problema: una maniobra que casi provoca un accidente

Según el testimonio de Yaco, el conflicto se originó cuando un taxista realizó una maniobra que estuvo cerca de terminar en un accidente. Eso detonó su molestia y decidió reclamarle al conductor.

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El intercambio, sin embargo, no se quedó en un reclamo puntual. Yaco aseguró que la discusión subió de tono rápidamente, con insultos de por medio, hasta convertirse en un enfrentamiento verbal mucho más agresivo de lo que ambos esperaban.

Natalie Vértiz fue víctima de agresión tras fuerte enfrentamiento entre Yaco Eskenazi y un taxista. YouTube: Yaco y el Loco

“Escupe y Natalie estaba ahí”: la agresión que terminó afectando a la modelo

El momento más delicado llegó, según su relato, cuando el taxista escupió durante la discusión y la agresión terminó impactando a Natalie.

“Bajé la luna… No sé qué, y el huev* escupe, y Natalie estaba ahí. Le cayó en el pelo. Natalie hizo así: ‘¡Ah!’”, relató el exintegrante de Esto es guerra*.

La escena lo dejó indignado, sobre todo porque —en su versión— Natalie no participó del enfrentamiento y, aun así, resultó afectada.

La reacción de Yaco y el freno a tiempo: “Te van a grabar”

Tras la agresión, Yaco contó que reaccionó de forma impulsiva y estuvo a punto de bajarse del auto para encarar al taxista. Sin embargo, un transeúnte intervino y lo detuvo.

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“¡Yaco, no, no! Súbete a tu carro, no, la vas a cag**, no hagas nada. Te van a grabar… ha sido uno de los peores momentos de mi vida”, recordó sobre la advertencia que recibió.

Ese consejo fue clave para evitar que el altercado terminara en una agresión física o en un episodio con consecuencias mayores. Yaco dijo que finalmente decidió controlarse y regresar al vehículo.

Pie de foto: Un transeúnte le pidió a Yaco que no baje del auto y le advirtió: “Te van a grabar”.

La regla en el auto después del incidente: “Prohibido abrir la ventana”

La experiencia dejó una consecuencia concreta en la dinámica de pareja al conducir. Yaco afirmó que, desde entonces, Natalie le impuso una regla clara para evitar otro episodio similar.

“Natalie me tiene terminantemente prohibido abrir la ventana, porque una vez nos pasó una huev*** horrible. Le metieron un ‘pollo’ a Natalie”, contó en el pódcast.

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Más allá del tono coloquial del relato, el mensaje de fondo fue directo: tras lo ocurrido, la pareja prefiere evitar cualquier confrontación en la calle, especialmente si Natalie está presente.

Un episodio que reabre el debate sobre seguridad y confrontaciones en la calle

El testimonio de Yaco se viralizó por el nivel de agresividad del incidente y por la forma en que una discusión de tránsito terminó afectando a una tercera persona. También puso en evidencia un patrón frecuente: situaciones cotidianas que, en cuestión de segundos, pueden escalar por insultos, reacciones impulsivas y falta de control.

En el caso de Natalie y Yaco, la anécdota se convirtió en una alerta personal: evitar exponerse y mantener distancia, incluso cuando el reclamo parezca “justificado”, para no terminar en un momento que —según él— quedó marcado como uno de los peores de su vida.

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Natalie Vértiz fue víctima de agresión tras fuerte enfrentamiento entre Yaco Eskenazi y un taxista. YouTube: Yaco y el Loco