La Casa de los Famosos: ¿Quiénes pasaron a la gran final del reality?

Los artistas que se quedaron en la Casa de los Famosos 2. Foto: Composición.

Luego de que fuera eliminada Laura Bozzo, del reality de la segunda edición de La Casa de los Famosos, a pesar de que la conductora estaba entre las favoritas del público para ganar el reality, lastimosamente para todos sus seguidores no llegó alcanzar los votos necesarios para quedarse.

Sin embargo, los que pasaron a la gran final fueron Toni Costa de España, Nacho Casano de Argentina, Daniella Navarro de Venezuela, Ivonne Montero y Salvador Zerboni de México. Uno de ellos podría ganar el premio mayor de 200 mil dólares. El ganador será revelado en la gran final, este miércoles 3 de agosto por la señal del canal de Telemundo.

Pero ¿Quiénes son ellos y cuál fue su participación dentro del reality?

TONI COSTA

Toni Costa es conocido por ser la expareja de Adamari López siempre fue una figura discreta, en contraste con varios compañeros polémicos del reality de Telemundo.

El bailarín español ha sabido acoplarse e incluso se salvó de varias sentencias, lo que lo ha llevado a llegar hasta la final de este la famosa casa. Una de las polémicas que protagonizó fue cuando no tuvo reparos en responder a la cubana Niurka Marcos por tildar a su esposa y madre de su hija como una ‘gorda y descuidada’, en referencia al aumento de peso que experimentó la conductora mucho tiempo atrás.

Luego de que Costa conversará con Niurka, logró que esta pida disculpas, ya que el programa de televisión lo podría ver su pequeña y para él era necesario que defienda a la madre de su niña. Su papel de padre ha despertado mucha admiración por todos sus compañeros.

Toni Costa reveló que se encuentra satisfecho con las cosas que han ocurrido en su vida. (Foto: @toni/ Instagram)

NACHO CASANO

Ignacio Casano es un actor y modelo de Buenos Aires, Argentina, nació el 6 de julio de 1980 y actualmente tiene 41 años. Dentro de su trayectoria artística se ha desempeñado como galán de telenovelas en producciones mexicanas como ‘A que no me dejas’, ‘Mentir para vivir’, ‘Nueva Vida’, ‘Mi marido tiene familia’, ‘Lo que la vida me robó' y ‘Mis XV’.

Dentro del ámbito del modelaje, ha enamorado a más de una persona con su físico en diferentes campañas publicitarias. Actualmente, el actor cuenta con más de 250 mil seguidores en Instagram, plataforma donde suele subir contenido de su día a día, desde sus rutinas de ejercicio hasta sus rutinas de ejercicio. Y en la casa de famosos se le ve muy cercano a la actriz mexicana Daniella Navarro.

Nacho Casano aún participa en el proyecto (Foto: Instagram/@nachocasano)

IVONNE MONTERO

Es una actriz mexicana de 48 años y ha participado en diferentes telenovelas y películas mexicanas. Luego Ivonne Montero formó parte de varias producciones en México, la actriz dio el salto a Estados Unidos y protagonizó ‘Amor descarado’ de Telemundo en 2003. Un año después llegaría ‘Anita no te rajes’ una telenovela que según indicó Montero ‘trajo cosas maravillosas’, además de asegurar que fue uno de los proyectos más entrañables y bonitos de su carrera.

En la producción, la actriz dio vida a Ana Guerrero, la protagonista de la historia, y como pareja tuvo a Jorge Enrique Abello, el recordado galán de ‘Yo soy Betty, la fea’. En el 2007 fue parte de la novela ‘Sin Vergüenza’ y de ahí vino ‘El Señor de los cielos 4′

(Foto: Instagram/@ivonnemonteroof)

DANIELLA NAVARRO

Es una actriz venezolana, de 38 años, vive en Miami. Daniela Navarro participó en varias novelas, tales como ‘Lejana como el viento’, y para producciones en Estados Unidos como ‘Corazón apasionado’, ‘Corazón valiente’, ‘Marido en alquiler’ y ‘100 días para enamorarnos’, entre otros. Se casó en el 2011, con el actor Carlos Arreaza pero a los tres años se divorció. Hoy tiene una niña de 5 años con el beisbolista venezolano, Uguiella Urbina, con quien solo tiene relación de padres.

Al parecer es una mujer enamoradiza, porque cuando ingresó al reality, primero tuvo unos acercamientos con otros integrantes de la Casa, como Eduardo y Zerboni para luego enfocarse en el actor argentino Nacho Casano. Llama bastante la atención el romance entre ellos, ya que al inicio no se llevaban bien. Discutían constantemente y ahora cocinan juntos entre sonrisas y cariños, demostrando que del odio al amor hay un solo paso.

Ellos protagonizaron varios momentos románticos en la última edición de la Casa de los famosos 2.

Daniella Navarro, actriz venezolana de Las Casa de los Famosos. Foto: Facebook.

SALVADOR ZERBONI

Es un actor mexicano de 42 años, originario de la Ciudad de México. Salvador Zerboni, ha participado en producciones como ‘La reina del sur’, y ‘Parientes a la fuerza’. Dentro de los seguidores de las redes sociales Telemundo, Zerboni tiene personas que lo quieren como también detractores.

Cuando fue líder de la casa invitó a la venezolana Daniella Navarro a una lujosa habitación, ya se habían demostrado excesivos cariños en ediciones pasadas del programa de Telemundo. También hubo una discusión luego de que Ivonne Montero le aconsejara a Zerboni tuviera mucho cuidado con la actriz venezolana.

Pero luego Daniella le hizo un desplante al mexicano al no querer ir al jacuzzi con él, esto marcaría un final en su relación, puesto que, ahora, la actriz venezolana se deja ver muy cercana a Nacho Casano.

Salvador Zerboni, actor mexicano que está en la gran final de Las Casa de los Famosos. Foto: Instagram

