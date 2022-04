Quién es Nacho Casano, el nuevo integrante de “La Casa de los Famosos 2″

El actor convivirá con Niurka, Ivonne Montero y el "Potro"(Captura: @nachocasano/Instagram)

Cada vez está más cerca el estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos 2, reality show de Telemundo que hace unos meses causó sensación con la primera edición donde resultó ganadora Alicia Machado. En esta ocasión, el programa buscará repetir el éxito alcanzado con un nuevo elenco de celebridades que hasta el momento está conformado por Niurka Marcos, Ivonne Montero, Luis El Potro y Nacho Casano.

Durante las primeras horas de este miércoles 13 de abril, Ignacio Casano recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la enhorabuena con sus seguidores: “Estoy confirmado y vengo a dejarlo todo en La Casa de los Famosos 2 ¿Se revolucionará la casa con mi llegada?”, escribió su equipo en la descripción y agregó un breve video promocional del programa.

La noticia de su participación en el reality fue bien recibida por sus seguidores en la plataforma, quienes llenaron la caja de comentarios con halagos, mensajes de aliento y buenos deseos para el proyecto que iniciará el próximo martes 10 de mayo.

“Con todo”, “Eres muy guapo”, “Wow, qué fichaje”, “Nacho, tú revolucionas el alma de los que te conocen!! Y de la entrega profesional!!! Un gran ser humano, siento mucha alegría por verte todos los días! Te amo”, “Todo lo bueno está en ti!!! Te admiro y te seguiré por siempre”, “No tengo dudas que darás TODO DE TI!! Sabes luchar por lo que quieres!!! Te admiro por todos tus logros!”, fueron algunas reacciones.

En entrevista con Hoy Día, Nacho Casano reafirmó que está dispuesto a entrar con la mejor actitud al reality, pero no descarta que en algún momento tenga desacuerdos con sus compañeros debido a todo lo que implica no sólo compartir una casa, sino limitar el espacio personal.

“La herramienta más importante de un actor es esta... dejar pasar lo que no te hace bien, lo que te molesta. Yo voy a La Casa de los Famosos a pasarla bien. Toda la convivencia trae conflictos, el primer día vas a tener tema de espacios, no es tu espacio, es el del otro, estás incómodo tú, está incómodo el otro, no está lo que comes, no está lo que tomas, no es a tu horas, 8 personas durmiendo en la misma habitación es salvaje”, declaró.

Ignacio Casano es un actor y modelo oriundo de Buenos Aires, Argentina, nació el 6 de julio de 1980 y actualmente tiene 41 años. Dentro de su trayectoria artística se ha desempeñado como galán de telenovelas en producciones mexicanas como A que no me dejas, Mentir para vivir, Nueva Vida, Mi marido tiene familia, Lo que la vida me robó y Mis XV y se sabe que actualmente vive en el país.

Dentro del ámbito del modelaje, ha enamorado a más de una persona con sus contorneada figura en diferentes campañas publicitarias, pero no sólo esto, también presume su abdomen y brazos en sus redes sociales. Actualmente, el actor cuenta con más de 250 mil seguidores en Instagram, plataforma donde suele subir contenido de su quehacer cotidiano, desde sus rutinas de ejercicio hasta sus rutinas de ejercicio.

Ignacio se describe como: “Enojón, soy gruñón, eso lo tengo, no me enorgullece pero así soy”, declaró en Hoy Día. Durante la misma charla confesó que una de sus debilidades son las faltas de respeto porque no suele tolerarlas.

“Creo que como seres humanos tenemos un bagaje de herramientas enorme para faltarnos el respeto los unos a los otros y simplemente no querer entender esta regla tan simple de ‘no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan’ [...] tengo un poco de miedo de mis pocas pulgas de esas faltas”, agregó.

