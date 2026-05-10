San Martín defendió trabajo de Guilherme Schmitz y rechazó rumores sobre Marcos Blanco: “Inventan cada cosa”

Yudy Balcázar, Gerente Deportiva de la USMP, analiza la temporada del equipo de voleibol y defiende la gestión del entrenador Guilherme. Destaca la mejora física y técnica de las jugadoras y habla sobre el carácter del DT. - Ovaciòn

Luego de finalizar como subcampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, la Universidad San Martín ya comenzó a planificar la próxima temporada en medio de rumores sobre posibles cambios dentro del comando técnico. En ese contexto, la gerenta deportiva del club, Yudy Balcazar, se refirió públicamente al trabajo del entrenador brasileño Guilherme Schmitz y dejó abierta la posibilidad de que continúe al mando del equipo.

Durante una entrevista en el programa ‘Sobre La Net’ de Radio Ovación, la dirigente ‘santa’ respaldó el trabajo realizado por el estratega brasileño y explicó que algunas de sus polémicas reacciones durante ciertos partidos estuvieron relacionadas con la exigencia y tensión propia de la competencia. Balcazar, quien también fue entrenadora, aseguró que entiende las reacciones que puede tener un DT en medio de un partido.

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“Yo he sido entrenadora y sé que uno reniega mucho, cuando no se dan las cosas como has trabajado toda la semana. En el equipo hacían hojas del estudio de cada formación, que indica que ellos trabajan duro para eso. Entonces, también entiendo que en el furor del partido te vas a olvidar de algo. De repente olvidas que tienes que pegar diagonal, que tienes que pegar línea, que el profesor te ha dicho eso... te olvidas”, comentó.

Además, explicó que el desarrollo de los encuentros puede modificar por completo lo planificado previamente, lo que termina generando frustración en el cuerpo técnico. “De repente las situaciones de juego van diferente. Entonces, eso hace que en algún momento el profesor haya perdido los papeles y haya renegado más de la cuenta. Pero en general, avalo al profesor, creo que es un superbuen entrenador. Todas las chicas han mejorado con él. Ninguna me va a desmentir. Y no solamente en la parte técnica, sino también en la parte física”, señaló.

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Guilherme Schmitz fue entrenador de San Martín en la temporada 2025/26. Crédito: FPV

La evolución física del plantel

La gerenta deportiva de la USMP también resaltó el compromiso mostrado por las jugadoras a lo largo de toda la temporada y aseguró que la evolución del equipo fue notoria tanto en el aspecto deportivo como en el físico, algo que —según explicó— quedó reflejado en el gran estado y la intensidad con la que el plantel afrontó la competencia.

“También es la actitud que ellas pusieron para trabajar. Porque si tú no haces lo que corresponde, obviamente no se ve reflejado en el campo. Las chicas bajaron sus niveles de grasa, subieron sus niveles musculares. Estaban físicamente muy bien. Son esas cosas por las que sientes que tu equipo está avanzando”, explicó.

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¿Continuará Guilherme Schmitz en San Martín?

Asimismo, Balcazar reconoció que Guilherme Schmitz tiene una personalidad fuerte y una metodología exigente, aunque considera que eso también forma parte de su formación profesional. “El profesor tiene un carácter fuerte y viene de una escuela exigente. Pero, como todos, tenemos que aprender de las cosas buenas y de las cosas malas que hacemos en la vida”, indicó.

Uno de los temas que más llamó la atención durante la entrevista fue la continuidad del entrenador brasileño. Aunque la dirigente ‘santa’ evitó confirmar su permanencia, dejó entrever que dentro del club existe intención de seguir contando con él.

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“El DT no fue una equivocación esta temporada. Todos tenemos aciertos y errores, pero yo creo que no fue un error traer a Guilherme. Él es un extraordinario entrenador. De hecho, vamos a seguir aprendiendo todos los días”, manifestó. Cuando fue consultada directamente sobre si el brasileño continuará en la USMP, respondió entre risas: “No sabemos”.

San Martín fue subcampeón en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Finalmente, Balcazar también descartó los rumores que vinculaban a Marcos Blanco como posible reemplazante del técnico brasileño en San Martín. y negó cualquier acercamiento con el actual entrenador de Circolo Sportivo Italiano.

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“Nunca tuve un acercamiento con él. Yo respeto mucho esas cosas. Él ya estaba con el equipo de Circolo, ¿cómo yo voy a ir y decirle: ‘Oye, ven para acá’. No, de ninguna manera. Reconozco que el profesor es muy bueno, pero me inventan cada cosa, de verdad es increíble”, concluyó.