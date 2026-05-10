Perú

Día de la Madre en Lima: más de 500 mil personas colman el cementerio Nueva Esperanza de VMT en emotiva jornada

Desde tempranas horas, familias enteras llegaron con globos, música y alimentos para recordar a sus seres queridos en el camposanto más grande de Lima, mientras se desplegaba un amplio operativo de seguridad con más de 200 agentes

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- crédito Infobae

Más de 500 mil personas llegaron este domingo al cementerio Nueva Esperanza, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, para rendir homenaje a sus seres queridos en el marco del Día de la Madre 2026. Desde muy temprano, largas filas de visitantes comenzaron a formarse en los accesos de este camposanto, considerado uno de los más grandes de América Latina, en una jornada marcada por la emoción, los recuerdos y diversas muestras de afecto.

Familias enteras, parejas y personas que acudieron en solitario recorrieron las extensas zonas del cementerio cargando flores, globos, alimentos, música y fotografías, en una tradición profundamente arraigada en el Perú. La escena reflejó cómo esta fecha moviliza a miles de ciudadanos que buscan mantener vivo el vínculo con sus madres fallecidas, en medio de un ambiente que combina recogimiento con celebraciones íntimas.

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Historias de recuerdo: visitas cargadas de emoción en el Día de la Madre

El Cementerio General de Cieneguilla supera en tamaño a muchos otros conocidos a nivel internacional. Foto: Agencia EFE
El Cementerio General de Cieneguilla supera en tamaño a muchos otros conocidos a nivel internacional. Foto: Agencia EFE

El imponente cementerio Nueva Esperanza lució completamente abarrotado durante toda la jornada. Sus 15 zonas fueron transitadas por visitantes que, entre arreglos florales y velas, recrearon momentos especiales junto a las tumbas de sus familiares.

Beatriz fue una de las asistentes que decidió acudir sola para visitar a su madre, fallecida hace 12 años. “Siempre vengo sola. Tengo hijos pequeños y se quedan con mi esposo. Prefiero venir sola”, relató a la agencia Andina mientras acomodaba globos y encendía un parlante portátil. Para ella, la música cumple un rol clave en este tipo de homenajes. “Cada palabra y la música me la traen al recuerdo. Yo era la menor de mis hermanos y siempre estaba con ella”, expresó.

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La conexión entre generaciones también estuvo presente. Beatriz contó que sus hijos, pese a no haber conocido a su abuela, mantienen viva su memoria con preguntas constantes. “En su inocencia quieren ir al cielo para llamarla”, comentó conmovida.

Otra escena similar se vivió con Reina, quien llegó acompañada de sus hermanos para recordar a su madre, María Rosa Verdi, fallecida hace casi dos años. Frente al nicho, compartieron alimentos como Inca Kola y chicharrones, los favoritos de la fallecida. “Nos juntábamos todos los hermanos en su casa para almorzar. Ahora ya no es igual. Mamá era quien nos reunía siempre”, recordó.

Seguridad, transporte y restricciones: así se organizó la jornada en el camposanto

Dengue en Perú: proponen prohibir ingresos de flores en los cementerios
Dengue en Perú: proponen prohibir ingresos de flores en los cementerios. Foto: Andina

Ante la masiva afluencia por el Día de la Madre, la Municipalidad de Villa María del Triunfo desplegó un amplio plan de seguridad en los alrededores e interior del cementerio. Más de 200 efectivos de serenazgo fueron distribuidos estratégicamente para garantizar el orden y resguardar a los asistentes durante toda la jornada.

Según informó el gerente de Desarrollo Social, Javier Huamán, se implementaron desvíos vehiculares en puntos clave como la avenida 26 de Noviembre, con el objetivo de evitar congestión. Además, se dispuso que el ingreso al camposanto sea exclusivamente peatonal, restringiendo el acceso de vehículos particulares.

Como parte de las medidas de apoyo, la comuna habilitó más de 10 unidades de transporte gratuito, entre minibuses y cústeres, para facilitar el traslado de los visitantes hacia las zonas más alejadas y de difícil acceso del cementerio. Cada vehículo tiene capacidad para más de 30 personas y permite recorrer sin costo las distintas áreas.

También se brindó asistencia a personas vulnerables, incluyendo la disponibilidad de sillas de ruedas y apoyo especializado para adultos mayores y ciudadanos con discapacidad, quienes requerían movilizarse dentro del extenso camposanto.

En cuanto a las disposiciones vigentes, las autoridades recordaron que el horario de atención se mantuvo desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Asimismo, se reiteró la prohibición del ingreso y venta de bebidas alcohólicas dentro del recinto.

Otra de las restricciones que se aplicó durante esta jornada fue la limitación en el ingreso de flores naturales, en cumplimiento de la ordenanza municipal 376, como medida preventiva frente al dengue. Las autoridades exhortaron a los visitantes a respetar estas disposiciones para garantizar la seguridad sanitaria durante esta fecha de alta concurrencia.

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