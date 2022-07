“Eres el peor ser humano”: Ivonne Montero y Laura Bozzo estallaron en La Casa de los Famosos

Bozzo y la actriz mexicana se pelearon nuevamente en "La casa de los famosos"

Nuevamente Ivonne Montero y Laura Bozzo se llevaron la atención del público esta semana en La Casa de los Famosos, pues las estrellas protagonizaron una nueva pelea entre gritos y venganzas.

Desde varios días atrás, ambas han externado su aversión hacia la otra debido a diferencias que se han presentado a lo largo de la segunda temporada del reality, y aunque ya se habían pedido disculpas, de nueva cuenta se confrontaron.

Y es que la autoproclamada Abogada de los pobres vio cómo Montero utilizaba la mesa para hacer una manualidad para su hija, Antonella. “Bueno, la casa es tuya, Ivonne”, gritó, pues no estaba de acuerdo en que Ivonne acaparara sólo para ella el comedor.

La peruana dijo que limpiaría el espejo si es que Ivonne levantaba su manualidad de la mesa, pero la mexicana no lo hizo (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Ya que la mexicana decidió ignorarla, Laura comenzó a rayar los espejos con esmalte, aunque inmediatamente le ordenaron limpiarlos.

Esto causó que Bozzo enfureciera y estallara contra la protagonista de La Loba, quien ya se había acostado en uno de los sillones y reaccionaba divertida a las palabras de la presentadora.

“Deberías estar en mi lugar, pero eres tan miserable de corazón, no puede ni siquiera tener empatía, qué triste, qué decepción haberte conocido en este reality... Qué horror, que me conoce bien de la persona que soy... quiero enterarme. Nada va a empañar mi felicidad, está que se muere de rabia (...) patética”

Laura tuvo que ir al confesionario, pero, al salir, destruyó lo que Ivonne había hecho para su hija en la mesa. “Si yo ganó acá será por la gente, y esta hipócrita manipuladora que usa a su hija para dar lástima, me repugna”, dijo mientras barría el caos que había hecho con la manualidad de la histrionisa.

La actriz ha sido una de las más polémicas, por no ocultar su repulsión hacia Laura (Foto: captura de pantalla Instagram/@telemundorealities)

“Tu pobreza de alma, de miseria”, fue la respuesta de Montero, la cual de nuevo hizo estallar a la Abogada de los pobres.

“En mi vida he ganado un dólar por exponer a mis hijas, en mi vida”, gritó la peruana; “yo los gano por ella”, contestó Ivonne, también a gritos. “Eres el peor ser humano que conozco”, continuó Laura entre grosería la discusión.

Minutos después, la protagonista de Secretos del alma destrozó un regalo que le hizo Natalia Alcocer a Bozzo y lo tiró a la basura, lo que causó el comienzo de otra disputa.

“¿Por qué rompes eso si me lo regaló Natalia?, ¿por qué rompes mis cosas?”, preguntó evidentemente molesta Laura, mientras que Ivonne la ignoraba, lo que hizo estallar a la peruana.

Bozzo comenzó a acusar a la actriz con sus demás compañeros de la casa, quienes no supieron cómo reaccionar.

La actriz decidió también destrozar algo de Laura.

“Está rompiendo mis cosas... Mira, ha roto lo que me regaló Natalia, me lo hizo ella con sus manos. No tiene ningún derecho a tocar mis cosas, lo rompió en mi cara”, dijo la Señorita Laura entre groserías a Toni Costa, quien no supo cómo ayudarla.

La peruana continuó quejándose de la actitud de la mexicana, lo que causó que quisiera cobrar venganza ya que Ivonne no le estaba prestando atención, por el contrario, pasaba por el comedor ignorándola, pero no encontró qué hacer.

Anteriormente, Laura se había disculpado con Ivonne porque la había dicho que andaba “de hombre en hombre” y agregó que ella no había “robado” maridos, haciendo alusión a que la histrionisa sí.

La Señorita Laura le dijo que lamentaba haber hecho esos comentarios porque no debía de tratar a su compañera de esa forma, menos en frente de los demás integrantes de la casa.

