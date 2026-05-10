Perú

MML continúa trabajos de limpieza en av. Nicolás Ayllón tras demolición de predios cerca a la Carretera Central

La comuna informó que avanza en la habilitación de nuevos carriles y en la optimización del tránsito en la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate

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La Municipalidad Metropolitana de Lima avanza en la ampliación de carriles en la avenida Nicolás Ayllón, tras la demolición de veinte predios, en su mayoría comerciales, y uno de vivienda

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) continúa con los trabajos de limpieza y retiro de desmonte en la avenida Nicolás Ayllón, a la altura del kilómetro 10 de la Carretera Central, tras una intervención para recuperar espacios públicos ocupados de manera irregular en el distrito de Ate.

A través de un comunicado, la comuna administrada por el alcalde Renzo Reggiardo refirió que las labores incluyen la remoción de escombros y residuos tras la demolición de veinte predios que ocupaban la vía pública.

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Cuatro vehículos tráileres, dos tractores y palas cargadoras participaron en las tareas, cuyo objetivo consiste en restablecer la transitabilidad y la seguridad en la zona. El operativo cuenta con un despliegue permanente de seguridad que involucra a efectivos de la Policía Nacional (PNP) y agentes de Serenazgo de Lima y Ate.

“Estas acciones forman parte del proceso de recuperación de espacios públicos y del fortalecimiento del principio de autoridad, permitiendo devolver a la ciudadanía áreas destinadas al libre tránsito y uso común”, detalló la administración.

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MML
Los ocupantes de los inmuebles recibieron notificaciones en enero y la mayor parte aceptó retirarse voluntariamente, aunque la presencia de personas ajenas generó retrasos en el proceso

Mariela Falla, gerente de Fiscalización y Control de MML, señaló a RPP que la finalidad de la intervención es liberar el espacio para ampliar los carriles de la avenida donde se realizan los trabajos. La funcionaria indicó que el objetivo es recuperar “2 800 m² y 280 metros lineales”.

“Esto forma parte del plan de recuperación de espacios públicos que lidera nuestro alcalde, no solo en el Cercado de Lima, sino también en las principales vías metropolitanas. En este caso, se trata de una obra destinada a descongestionar el tráfico vehicular que afecta a la avenida en la Carretera Central”, expresó.

Según la funcionaria, la intervención comprende “veinte predios, en su mayoría comercios, y solo un predio de vivienda, que cuenta con aproximadamente cinco pisos”. Explicó que los ocupantes de estos inmuebles recibieron notificaciones en enero acerca del plan municipal. Sin embargo, detalló que el retiro experimentó una demora debido a la intervención de personas ajenas al proceso.

MML
Parte de los bienes de los propietarios fueron trasladados por la propia comuna a distritos como San Juan de Miraflores, El Agustino y Puente Piedra

“Todos han sido notificados oportunamente, aproximadamente en enero. Procedieron a retirarse de manera voluntaria, pero después intervinieron personas de dudosa procedencia que impidieron que los propietarios sacaran sus productos y bienes. Esa fue la causa de la demora, ya que hemos garantizado que retiren sus pertenencias. Muchos trasladaron sus bienes en vehículos propios y a otros nosotros los ayudamos a transportarlos a distritos como San Juan de Miraflores, El Agustino y Puente Piedra”, refirió.

Falla añadió que, una vez culminado el proceso de recuperación del espacio, la comuna transferirá la responsabilidad al municipio de Ate para la ejecución de la obra vial para “consolidar los dos carriles que permitirán reducir el tráfico” que afecta la Carretera Central. “El carril será en ambos sentidos, tanto hacia el este como al oeste”, afirmó.

La gerente explicó que, mientras duren los trabajos en la vía, se estableció una estrategia de desvío vehicular. “Para vehículos livianos, se establecieron las avenidas 26 de Mayo, Santa María y Miraflores; mientras que para vehículos pesados, las rutas alternativas incluyen la avenida Marco Puente Llanos, avenida Nueva Esperanza y avenida Esperanza”, señaló.

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