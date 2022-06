Mayeli Alonso arremetió contra Ivonne Montero: “No tiene dignidad, no tiene escrúpulos”

Mayeli Alonso respondió de forma contundente a los comentarios que Ivonne Montero y otros famosos lanzaron contra ella en "La Casa de los Famosos" (Fotos: Instagram)

Mayeli Alonso se fue contra Ivonne Montero y la tachó de no tener dignidad por los comentarios que hizo en La Casa de los Famosos, pues la actriz aseguró dentro del reality que Lupillo Rivera la había comprado a su familia para casarse con ella.

Dentro de La Casa de los Famosos 2, Nacho Casano, Lewis Mendoza e Ivonne Montero dijeron que el papá de Mayeli Alonso la había vendido a Lupillo Rivera, pues ella, durante su estancia en el reality, dijo que al principio no quería casarse con el cantante.

Mayeli no quiso guardar silencio y respondió a sus excompañeros en el programa La Mesa Caliente, donde señaló que sus acusaciones eran graves para ella porque su padre ya murió.

“La verdad, qué desagradable de los tres, cayeron de mi gracia… Son acusaciones muy graves, para empezar, porque mi papá ya murió, es algo muy fuerte escuchar eso”, comenzó la empresaria.

La empresaria cuestionó los romances de Ivonne y dijo que su matrimonio con Lupillo no tiene comparación (Foto: captura de pantalla/Telemundo)

Continuó diciendo que le parecía lamentable que Ivonne, siendo mujer, hubiera contribuido a esa conversación, pero que lo entendía por el tipo de persona que es, según ella.

“Qué triste que también Ivonne esté ahí, pero la entiendo porque es una mujer que, para empezar, no tiene dignidad, no tiene escrúpulos. Entonces, para ella es muy normal, me imagino. Para mí, no, y se me hace una ofensa”

Volviendo a referirse a Ivonne, Nacho y Lewis, mencionó que tenían bajos escrúpulos por haber hablado así de su padre y ella. Dijo: “Qué tan bajos escrúpulos tienen ellos para imaginarse que un papá como el mío, como yo, de donde vengo, que me pueda vender”.

Mayeli reaccionó a los comentarios que lanzaron sus excompañeros mientras hablaban de ella (Foto: captura de pantalla/Instagram)

La influencer señaló que no tenía sentido que vieran a su matrimonio con Lupillo, el cual duró 13 años, como un intercambio de dinero y mercancía entre su familia y el hermano de Jenni Rivera, inclusive, dijo que no tenía comparación con los noviazgos de Ivonne.

““No fue así como los romances de Ivonne, fue un romance bien”

Alonso fue la primera en ser eliminada de la competencia el pasado 17 de mayo, pues tuvo el 33.7% de votos ante Osvaldo Ríos, Laura Bozzo y Toni Costa.

La exesposa de Lupillo Rivera se caracterizó por lanzar comentarios ácidos, revelar detalles de su relación con el cantante y en enfrentarse a varios de sus compañeros dentro de La Casa, algo que le causó comenzar enemistades, como fue en el caso con Niurka.

Mayeli también se había lanzado contra Niurka por la forma en que trata a Laura Bozzo dentro del programa (Foto: Instagram)

Luego su salida del reality, acusó a Niurka Marcos de haberse comportado de forma hipócrita con ella, pues mientras mantenían una buena relación, la vedette hablaba mal de la empresaria a sus espaldas.

Aunado a ello, criticó que Niurka fuera grosera con Laura Bozzo, pues consideraba que la autoproclamada Abogada de los pobres se había comportado como una mujer “humana” en el reality.

“A mí una de las cosas que me molestaban es que traten o le griten a la gente mayor, yo no tolero eso, en el momento en el que Niurka le pega a la mesa, yo siento cuando Laura se asusta, entonces a mí me hierve la sangre eso”, dijo Mayeli.

Y es que dentro de La Casa de los Famosos, Marcos externó su postura sobre las personas que son fuertes en la competencia, pero lo hizo de una forma agresiva que provocó que Bozzo se sintiera agredida.

