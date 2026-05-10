Kenji Cabrera suma minutos con el Vancouver Whitecaps en la MLS: empató a uno ante San José Earthquakes por la Conferencia Oeste

El conjunto canadiense rescató un punto de visitante y prolonga su disputa por el liderato en la Conferencia Oeste, demostrando resiliencia competitiva en una liga dinámica y cada vez más exigente (Facebook / Vancouver Whitecaps FC)

El Vancouver Whitecaps, con la participación del delantero peruano Kenji Cabrera en la segunda mitad, igualó 1-1 frente a San José Earthquakes en un duelo clave por la Conferencia Oeste de la Major League Soccer.

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico canadiense vio frustrada la posibilidad de alcanzar la primera posición tras un encuentro disputado en el estadio de San José. Los locales se adelantaron en el inicio, pero los visitantes lograron empatar en la etapa complementaria.

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Con este resultado, Vancouver se mantiene segundo en la tabla, a solo tres unidades del líder y con un partido pendiente, lo que mantiene abiertas sus aspiraciones en la presente temporada.

El ingreso de Kenji Cabrera

Kenji Cabrera entró en el tramo decisivo y agitó el ataque de Vancouver Whitecaps, que reaccionó tras el gol tempranero de San José para rescatar un empate valioso en California. (Facebook / Vancouver Whitecaps FC)

San José Earthquakes tomó la delantera desde el arranque, cuando Preston Judd marcó a los 4 minutos tras una asistencia precisa de Paul Marie que culminó una secuencia colectiva. Pese a ese golpe temprano, el Vancouver Whitecaps logró recomponerse y comenzó a manejar la posesión, presionando en busca de la igualdad ante la mirada atenta del público local.

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El técnico del conjunto canadiense optó por variantes en la segunda mitad para potenciar el ataque. Kenji Cabrera ingresó al campo a los 63 minutos en reemplazo de Badwal, aportando movilidad por el sector ofensivo. El equipo visitante intensificó la presión sobre el área rival y generó situaciones de peligro, obligando a la defensa de San José a extremar recursos para sostener la ventaja parcial.

La insistencia de Vancouver encontró recompensa a los 76 minutos, cuando Berhalter aprovechó un rebote dentro del área para establecer el empate definitivo. Con Cabrera activo en la ofensiva, los Whitecaps buscaron revertir el marcador, pero el tiempo reglamentario no alcanzó para concretar la remontada.

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Vancouver sostiene su posición en la tabla y mantiene expectativas

El empate ante San José mantiene vivo el sueño de Vancouver Whitecaps en la Conferencia Oeste, con Kenji Cabrera sumando minutos importantes en su adaptación al fútbol norteamericano. (Facebook / Vancouver Whitecaps FC)

El empate obtenido en condición de visitante permite que el Vancouver Whitecaps sume 26 puntos, cifra que lo ubica en el segundo escalón de la Conferencia Oeste de la MLS, apenas tres unidades por debajo de San José Earthquakes, líder actual del certamen. A diferencia de su principal competidor, el equipo canadiense cuenta con un partido menos, lo que mantiene abiertas las posibilidades de asaltar la cima en las próximas jornadas.

El resultado no solo resalta la capacidad de reacción del conjunto dirigido por el cuerpo técnico canadiense, sino que también evidencia la importancia de los ingresos desde el banquillo, como el caso de Cabrera. El atacante peruano, que viene de destacarse en el FBC Melgar y actualmente forma parte de la selección nacional de Perú, continúa sumando minutos en la liga norteamericana y consolidando su adaptación al fútbol internacional.

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En el cierre del partido, la plantilla visitante se mostró conforme con el punto obtenido fuera de casa, valorando la dificultad del rival y el escenario. El calendario del equipo de Cabrera señala como próximo desafío la visita a FC Dallas el miércoles 13 de este mes a las 19:30, encuentro que podría ser determinante para sus aspiraciones en la tabla.

Perspectivas para los próximos compromisos

Vancouver Whitecaps volvió a mostrar capacidad de reacción en un duelo intenso ante San José, donde Kenji Cabrera aportó dinamismo en un cierre marcado por la tensión y la disputa. (Facebook / Vancouver Whitecaps FC)

La igualdad en San José dejó sensaciones encontradas en ambos equipos. Para los locales, el gol de Judd tras la combinación con Marie les permitió soñar con una victoria, pero la reacción de Vancouver terminó equilibrando el marcador. Berhalter, autor del tanto canadiense, se consolidó como pieza clave en el mediocampo, mientras que Cabrera sumó participación en el ataque durante la última media hora.

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La competencia por el liderato de la Conferencia Oeste se mantiene abierta, y cada punto adquirido fuera de casa resulta valioso en la recta final de la fase regular. El cuerpo técnico de Vancouver deberá ajustar detalles en la definición para capitalizar las ocasiones generadas, mientras que la presencia de Cabrera sigue siendo una opción estratégica en la ofensiva del conjunto canadiense.

En la siguiente jornada, tanto Vancouver Whitecaps como San José Earthquakes enfrentarán compromisos que pueden modificar el orden de la clasificación. La atención estará puesta en el desempeño de Cabrera, quien continúa adaptándose al ritmo de la Major League Soccer y busca consolidar su protagonismo en el plantel.

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