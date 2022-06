Florcita Polo Díaz y su dolorosa confesión sobre violencia que vivió por Néstor Villanueva

Florcita Polo Día lo cuenta todo en programa de Magaly Medina. Foto: composición.

Luego de varias semanas en silencio, Flor Polo Díaz contó en el programa de espectáculos de Magaly Medina, todo el maltrato físico y psicológico que sufrió al lado de su aún esposo Néstor Villanuena.

En el programa de Magaly TV: La Firme, Florcita Polo se sentó y comenzó a narrar como el cantante de cumbia la maltrataba y humillaba en su casa, y en muchos casos frente a sus pequeños quienes evidenciaron todo lo que sufrió su madre al lado de Villanueva.

La hija de Susy Díaz cansada de los maltratos que vivía, tomó valor y fue a denunciar al hombre con quien estuvo trece años casada. En diciembre del año pasado, luego de otro episodio de peleas y violencia doméstica acudió a su madre a contarle todo lo que venía sufriendo. “Antes no le quería contar a mi mamá porque no la quería preocupar y recién el 24 de diciembre le dije las cosas que estaban pasando”, señaló Florcita.

“NO ME QUERÍA DIVORCIAR POR MIS HIJOS”

La joven empresaria explicó que antes no pensaba separarse de su esposo porque no deseaba que sus hijos crezcan con padres separados como ella lo vivió. “Yo soy una hija de padres divorciados y no quería que mis hijos crezcan con padres separados, quería su felicidad por más que yo no sea feliz”, indicó.

HIJO LE PIDE QUE SE DIVORCIE

En conversación con Magaly Medina, la engreída de Susy Díaz contó que fue su hijo mayor, Adrianito, quien le pidió que se separe de su padre, pues no soportaba ver a sus padres discutir duramente frente a él.

“Fueron muchos años que aguanté, muchas cosas hasta que llegó un momento que mi propio hijo me dijo que me divorcie. Ahí fue cuando yo tomé la decisión” , comentó.

SU HIJO MAYOR VIO TODO

Cuando por fin decidió confesar que Néstor Villanueva la maltrataba físicamente cuando estaban juntos, su hijo de 10 años la felicitó por haberlo hecho, ya que él fue testigo de todo lo que ocurría en las cuatro paredes de su hogar.

“Ya no soy la Flor del 2014, que estaba metida en escándalos. Ahora soy una Flor pensante, que antes de responder algo piensa porque mis hijos están viendo. Mi hijo sabe que yo iba a estar acá (en el set de Magaly TV La Firme). Me dijo ‘bien mamá, yo sé que vas a ir con la verdad’ ”, recalcó.

Florcita Polo apareció en el programa Magaly Tv: La firme para dar a conocer los difíciles momentos que vivió al lado de Néstor Villanueva.

HIJO LA DEFIENDE DE AGRESIONES

En otro momento de la entrevista, Flor Polo Díaz señaló que sus hijos ya no ven como un “héroe” a su padre, sino todo lo contrario, le tienen mucho miedo debido a las acaloradas discusiones, faltas de respeto y hasta golpes que ocurrían en casa.

“Un día casi se va encima de él. Yo le dije ‘no, hijo, no pasó nada’. Ese niño de 10 años ha visto muchas cosas. Él ya ha ido al psicólogo y lo ha contado todo. No quiero entrar en detalles, pero sí (él ha visto maltrato). Néstor Villanueva sabe todo lo que pasó entre los dos, han pasado muchas cosas y yo he aguantado demasiado ”, sostuvo.

NÉSTOR LE DEBE DINERO

La joven empresaria reveló que con el dinero que recibió de la herencia de su padre Augusto Polo Campos compraron un departamento, el cual se ha quedado Néstor Villanueva y hasta al momento no le ha pagado.

“Él me dijo que le preste el dinero para la inicial del departamento, jamás me lo devolvió. Esa casa era supuestamente para que viviéramos ahí; pero fue con el dinero que me dejó mi padre y hasta ahora no me lo ha devuelto”, agregó.

SE SIENTE INTIMIDADA POR NÉSTOR

Florcita Polo contó que se siente bastante intimidada por Néstor Villanueva, por lo que pidió garantías para su vida, pues la amenazó luego de conocer que ella no iba a retirar la denuncia que hizo en su contra.

“Con la forma que a veces se comporta me da temor, cada vez que llega a ver a mi hijo, tiembla y hasta yo por todas las cosas que ha pasado”, manifestó la hija de Susy Díaz.

Hijo de Florcita Polo Díaz felicitó a su madre por salir al frente y contar su versión de los hechos | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

NO PIENSA RETIRAR DENUNCIAS

Polo Díaz indicó en el set de Magaly Medina que no piensa retirar las denuncias de maltrato que sufrió por parte del padre de sus hijos y que no descansará hasta obtener el divorcio de Villanueva.

“No voy a retirar denuncias, tengo varios testigos, amistades y familiares que han visto varios maltratos. Porque me está chantajeando que retire las denuncias sino le firmó los papeles del divorcio”, señaló.

ABOGADO DA 48 HORAS DE PLAZO PARA FIRMAR DIVORCIO

El abogado Israel Castillo de Flor Polo Díaz señaló que le están dando un plazo de 48 horas a Néstor Villanueva para iniciar con los trámites del divorcio de lo contrario comenzará el proceso de separación mediante demandas.

“Quiero aclarar que el señor (Néstor) no ha firmado el divorcio, solo ha firmado la solicitud de divorcio de separación convencional, vía notarial. Además tampoco está cumpliendo con la pensión de alimentos”, explicó el letrado.

Por otro lado, Flor Polo Díaz resaltó que Néstor Villanueva no ha gastando ni un sol desde su matrimonio, ni cuando vivían juntos y tampoco en la gestión de la conciliación y tenencia de sus hijos.

“Él está acostumbrado a no pagar porque cuando nos casamos no gastó un sol de su bolsillo. Yo me encargaba de los gastos, mi mamá siempre nos ha ayudado, le agradezco porque pagaba el alquiler del departamento, hasta los pañales de mis hijos pagó. El resto lo tenía que pagar yo”, finalizó.

Florcita Polo Díaz confiesa que Néstor no pagaba nada de los gastos de la casa. Video: ATV/ Magaly Tv : La Firme.

