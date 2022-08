Magaly Medina criticó a congresista Freddy Díaz por presunta violación a trabajadora del Congreso

La conductora de Magaly Tv La Firme llegó de vacaciones con las “baterías recargadas”. Pero esta vez, no solo presentó en su programa las acostumbradas notas de chisme y el promocionado ampay del hermano mayor de Paolo Guerrero.

La conocida “Urraca” aprovechó la primera edición del programa en el mes de agosto, para referirse a un tema coyuntural que involucra a todos los peruanos y sociedad en general: la denuncia contra el congresista Freddy Díaz por violación sexual.

Magaly Medina, se tomó unos minutos para hablar sobre el tema y manifestar su indignación por lo ocurrido. Asimismo, se solidarizó con la víctima, quien fue identificada como una empleada del Congreso.

“Tenemos un Congreso que da vergüenza y que en vez de librarnos del mal mayor que tenemos, no hacen nada. Ellos no lo hacen porque cada uno maneja sus propios intereses. Todos meten sus manos al bolsillo y no sueltan la mamadera”, señalo visiblemente afectada.

“¡Qué clase de nivel tenemos! Te vas a trabajar al Congreso y terminas ‘chupando’ con tu jefe. Qué clase de respeto le podemos tener a una de las instituciones más importantes del país y después terminas violada”, agregó mientras criticaba a los integrantes del Parlamento.

Pero eso no es todo, la periodista de ATV también se refirió sobre el legislador Wilmar Elera, quien luego de darse a conocer públicamente la denuncia contra su colega, trató de justificar lo acontecido indicando que la mujer fue supuestamente ultrajada por el Freddy Díaz debido a que estuvo bebiendo licor en “un espacio de puros hombres”.

“Encima sale el tercer vicepresidente del Congreso a decir el insulto más grande que nos puedan decir a las mujeres después de tantos años de lucha. Este señor salió de la época de las cavernas, donde se lo sortearon”, precisó la conductora.

“Este miembro de la mesa directiva apareció diciendo que las mujeres no podemos trabajar entre hombres... Siempre he trabajado al lado de hombres, pero nunca ningún colega me ha violado porque tenemos honor entre trabajadores”, concluyó.

REVELAN TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA

No se calló nada. Esta noche durante la última edición del programa de Juliana Oxenford, se reveló el testimonio de la mujer que denunció al congresista Freddy Díaz de doparla y violarla sexualmente dentro de las instalaciones del Parlamento.

Las dramáticas declaraciones de la víctima fueron directas en la acusación al parlamentario. “Estoy convencida que este sujeto me ha hecho daño”, manifestó la joven que prefirió no revelar su nombre por temas de seguridad.

Asimismo, en el reportaje emitido por Al estilo Juliana, la trabajadora del Congreso indicó que Freddy Díaz no recibió en ningún momento, coqueteo, ni consentimiento, de parte de ella, por lo cual se siente indignada que algunas personas se hayan pronunciado sobre el tema señalando que es la culpable de lo acontecido.

“Estoy convencida que este sujeto (Freddy Díaz) me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteados, ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro de que esto que ha pasado no es mi culpa y que yo jamás he consentido al señor nada, entonces no es justo y que haya aparecido ahorita, tengo miedo”, puntualizó con la voz entrecortada.

Como se recuerda, la víctima, que denunció al congresista Freddy Díaz, interpuso la acusación policial en la comisaría de San Andrés, contando que el hecho ocurrió en durante una reunión en una oficina del Congreso situada en el jirón Azángaro 468, en el edificio de nombre José Faustino Sánchez Carrión.

