Erick Osores expresó un sentido mensaje a Jefferson Farfán: “Vuelve para decir un adiós por lo grande”

Erick Osores habló de Jefferson Farfán y la posiblidad de que se retire del fútbol.

Jefferson Farfán es uno de los mejores jugadores que el Perú ha visto nacer en los últimos 20 años. La jerarquía y vasta trayectoria a nivel internacional hablan por sí solas, ya que en todos los clubes dejó su huella. Sin embargo, durante las recientes temporadas, sus problemas físicos se convirtieron en una terrible costumbre. En ese sentido, el periodista Erick Osores habló sobre la situación del delantero y le aconsejó que no fuerce más su carrera y que solo regrese para una grata despedida.

Esto se desarrolló en el programa ‘Fútbol en América’ y cada integrante opinó acerca de este asunto. Richard De La Piedra indicó que ‘Jeffry’ no tiene que demostrar nada más a estas alturas de su curso.

“Farfán no tiene que demostrarle nada más a nadie. Es un ‘crack’. La rompió en Holanda, en Alemania. En Alianza Lima ha jugado 14 partidos y con él el equipo no perdió. Le dio goles determinantes, pero la impresión que me da es que él quiere dar hasta la última fuerza. Y solamente él sabe si es una buena decisión porque estamos hablando de una lesión delicada”, dijo.

Ahí fue donde apareció Osores para comparar los problemas del peruano con Gabriel Batistuta, quien físicamente no ha vuelto a ser el mismo por sus tobillos. “Este caso de Farfán es para incluso no quedar mal para la vida. Batistuta es un jugador que ha desaparecido de las luces, pero cuando él cuenta su caso es dramático porque para la vida quedó un poco diezmado”, aseguró.

Del mismo modo, aunque está claro que la decisión depende del mismo futbolista, Erick considera que el retiro ya debe pasar por su cabeza. “Farfán ha hecho su mejor esfuerzo y, evidentemente, yo no le voy a poner fecha, pero está clarísimo que ya debe estar analizando poner punto final o intentar volver lo mejor posible para de ahí recién ir en esa recta”, agregó.

Jefferson Farfán luego de anotar un gol con Alianza Lima el 2021. | Foto: Liga 1

En la actualidad, el exPSV pertenece a Alianza Lima, club al que llegó el año pasado con el que pudo salir campeón nacional. Su aporte fueron 4 decisivos goles en 14 encuentros, además de marcar la diferencia con sus movimientos en el ataque, aunque su participación se limitó a menos de 20 minutos por duelo.

De esto también se refirió el mencionado comunicador y fue cuando le pidió no seguir forzando para que pueda poner punto final a su carrera con letras mayúsculas. “Lo de Jefferson el año pasado quedó bien maquillado por el campeonato. Pero a estas alturas, creo que tiene que analizar, cuidarse. En el fútbol no se está viendo bien. Es momento para decir que tiene muchas cosas logradas. Yo le diría: “No fuerces esto. Tu imagen está intacta, te fuiste campeón con Alianza, ¡qué mejor! Vuelve para decir un adiós por lo grande” ”, expresó.

Para finalizar, dejó un mensaje de reconocimiento hacia el exLokomotiv de Moscú por todos éxitos que ha conseguido en su carrera, sobre todo en el plano internacional y con la selección peruana. “Y si tiene que decir adiós. El pueblo futbolero se va a parar y lo va a aplaudir. Por lo que ha hecho, por su carrera, por lo que le ha dado a la selección”, concluyó.

Desde su etapa en Alemania, Farfán venía arrastrando algunas molestias en la rodilla izquierda. Pero esto se agravó en la Copa América 2019, cuando tuvo un desprendimiento del cartílago, motivo por el cual su participación en los partidos se disminuyó por completo. Con el cuadro ‘blanquiazul’ logró la gloria en la Liga 1 2022, aunque en la actual temporada no ha disputado minuto alguno. Veremos qué decisión tomará el jugador de 37 años. Lo que sí está claro es su decorosa trayectoria.

En el programa televisivo los panelistas hablaron sobre la 'Foquita' y coincidieron en un mensaje común. | Video: En Lineas Generales

