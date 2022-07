Tula Rodríguez consternada con la decisión de Ricardo Gareca: “¿Dónde quedó la frase ‘el Perú primero’?”

Tula Rodríguez considera que es comprensible la reducción del sueldo a Ricardo Gareca. (Foto: Captura / Instagram)

El programa En Boca de Todos comenzó la edición de este 14 de julio comentando acerca de la sorpresiva decisión de Ricardo Gareca de no seguir como entrenador de la selección peruana de futbol.

Para ello, invitaron al comentarista deportivo Erick Osores, quien explicó los motivos por los cuales el argentino habría renunciado a seguir al mando de la ‘Blanquirroja’. Según el periodista y algunos medios peruanos, hubo una importante reducción de sueldo y un corte en el comando técnico en el nuevo contrato.

Esto debido a que Ricardo Gareca no pudo llegar al Mundial de Qatar 2022. “Si Gareca conseguía el boleto contra Australia y Perú quería seguir contando con Gareca, él no te iba a pedir lo mismo (de dinero). En el caso inverso, si Gareca no accedía al mundial, las condiciones cambiaban también”, dijo Osores.

Rápidamente, Tula Rodríguez señaló que entiende la posición de la Federación Peruana de Fútbol, pues si el DT no cumplió con el objetivo de que Perú clasifique al mundial, es comprensible que su sueldo disminuya.

“Entonces, la negociación con un entrenador que no nos terminó llevando a Qatar, pedirle el 20 % más digamos que está a la par. Recordemos que él es el segundo entrenador más caro de Sudamérica”, dijo en referencia a la cifra que la FPF habría propuesto reducir en el salario de Gareca.

Por su lado, Erick Osores señaló que muchas personas están tildando la propuesta de la FPF como un ‘error’ y como una manera de ‘maltratar’ al exfutbolista argentino. Sin embargo, indicó que dicha variación en su salario es ‘natural’ y la conductora televisiva estuvo de acuerdo.

“A mí no me parece (como un maltrato) porque si el objetivo del resultado no está dado, digamos que en la negociación también bajan los montos (...) ¿Dónde queda la frase de ‘primero está el Perú’?”, agregó.

Cabe mencionar que, hasta el momento Ricardo Gareca no se ha pronunciado al respecto, pero se estaría organizando una conferencia de prensa para que se despida de todos los peruanos tras estar poco más de 7 años a la cabeza de la selección.

¿QUÉ DIJO RICARDO GARECA EN SU ÚLTIMA CONFERENCIA?

La última vez que Ricardo Gareca estuvo sentado al frente de un micrófono fue después de la dura derrota ante Australia que significó que Perú quede fuera de la Copa del Mundo. El argentino entró cabizbajo al salón de conferencia en el Al Rayyan Stadium de Qatar y respondió todas las preguntas de la prensa.

¿Qué dijo? “Es una gran decepción, pero tenemos que aceptar que esto es así, sobre todo cuando uno llega a una tanda de penales, lamentablemente no se nos dio”, fueron sus primeras palabras del ‘Flaco’.

“En estos momentos, lo único que nos embarga es el dolor, la amargura de no acceder porque estábamos en condiciones. Lo veía muy bien a los muchachos, trabajamos bien, no se nos dio en el partido y no estuvimos muy finos en nuestro juego. Lo único que pienso es en el partido y no tengo otra cosa en la cabeza”, continuó.

